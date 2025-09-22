Saját sportolóikat szidják, miközben két vb-aranyat nyertek

A tokiói atlétikai világbajnokság legnagyobb sztárja a svédek rúdugró fenoménja, Armand Duplantis volt. A fantasztikus sportember pályafutása tizennegyedik világrekordját érte el, 630 centivel nyerte meg a versenyt. Mellette volt még egy svéd versenyző, Daniel Ståhl diszkoszvető, aki szintén vb-aranyat nyert. A férfi 10 ezer méteres síkfutásban Andreas Almgren bronzérmet szerzett. Sok mindent lehet erre mondani, csak azt nem, hogy sikertelen lett volna a svédek számára a világbajnokság. Ám ez messze nem így van.
Atlétikai világbajnokság: ezért dühösek a svédek
Mi lehet akkor az oka annak, ami miatt botrány robbant ki Svédországban? Az, hogy a svéd csapat összesen 40 versenyzőből állt, s a három, már említett éremszerző mellett többen nagyon csúnyán leégtek. Márpedig ezt arrafelé sem nézik jó szemmel. Pontosabban: arra felé nem nézik jó szemmel.
Éppen ezért került a támadások kereszttüzébe a Svéd Atlétikai Szövetség. A kérdés: minek kellett kiutaztatni Japánba 40 sportolót, ha a többségük meg sem közelítette a legjobbját?
Svédország még soha nem delegált ennyi sportolót az atlétikai vb-k történetében. Nem véletlen, hogy az elmaradó eredmények miatt most többen sportturistákról írnak, olyanokról, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a japán fővárosban.
A hármasugrás korábbi olimpiai bajnoka, Christian Olsson szerint ami jelenleg Svédországban zajlik, az nem normális. Szerinte ostobaság becsmérelni azokat, akik gyengén teljesítettek.
Olsson azt is kifejtette, hogy elege van azokból, akik turistának nevezik a sportolókat. Azt ugyan elismerte, hogy a svéd csapatban többen a várakozáson alul szerepeltek, de szerinte ez nem indok arra, hogy megalázzák a versenyzőket. Az olimpiai bajnok szerint egy 10. vagy 15. helyezést is meg kell becsülni. Ám úgy tűnik, hogy a svédeknek ehhez nem fűlik a foguk.
Kajsa Bergqvist, a svéd válogatott szövetségi kapitánya szerint a sértegetés rosszat tesz a sportolóknak. Az edző azt mondta, hogy ez a lehető legnagyobb sértés, amit egy sportoló fejéhez lehet vágni. Az edző azt is elmondta, hogy ezek a becsmérlő hangok már a vb ideje alatt eljutottak Tokióba.
Volt olyan atléta, aki annyira kiborult, hogy napokig nem tudott rendesen enni.
Svédországban ezzel együtt is nagy felháborodást okozott az atlétikai vb-re nevezett csapat létszáma.