Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

atlétikaSvédországarmand duplantis

Saját sportolóikat szidják, miközben két vb-aranyat nyertek

Az ember azt gondolná, hogy Svédországban csupa móka és kacagás az élet a vasárnap befejeződött atlétikai világbajnokság után. Ha csak arra gondolunk, hogy a svéd Armand Duplantis világcsúccsal nyerte meg a férfirúdugrást, eszünkbe sem juthat, hogy a skandináv országban bármilyen botrány tört volna ki az atlétikai világbajnokság végén.

Lantos Gábor
2025. 09. 22. 16:57
Daniel Stahl
Daniel Stahl diszkoszvetésben szerzett világbajnoki címet Svédországnak Fotó: ANTONIN THUILLIER Forrás: POOL
A tokiói atlétikai világbajnokság legnagyobb sztárja a svédek rúdugró fenoménja, Armand Duplantis volt. A fantasztikus sportember pályafutása tizennegyedik világrekordját érte el, 630 centivel nyerte meg a versenyt. Mellette volt még egy svéd versenyző, Daniel Ståhl diszkoszvető, aki szintén vb-aranyat nyert. A férfi 10 ezer méteres síkfutásban Andreas Almgren bronzérmet szerzett. Sok mindent lehet erre mondani, csak azt nem, hogy sikertelen lett volna a svédek számára a világbajnokság. Ám ez messze nem így van.

atlétikai világbajnokság
Armand Duplantis volt az atlétikai világbajnokság legnagyobb sztárja
Fotó: Europress/AFP/Pawel Kopczynski

Atlétikai világbajnokság: ezért dühösek a svédek

Mi lehet akkor az oka annak, ami miatt botrány robbant ki Svédországban? Az, hogy a svéd csapat összesen 40 versenyzőből állt, s a három, már említett éremszerző mellett többen nagyon csúnyán leégtek. Márpedig ezt arrafelé sem nézik jó szemmel. Pontosabban: arra felé nem nézik jó szemmel.

Éppen ezért került a támadások kereszttüzébe a Svéd Atlétikai Szövetség. A kérdés: minek kellett kiutaztatni Japánba 40 sportolót, ha a többségük meg sem közelítette a legjobbját?

Svédország még soha nem delegált ennyi sportolót az atlétikai vb-k történetében. Nem véletlen, hogy az elmaradó eredmények miatt most többen sportturistákról írnak, olyanokról, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a japán fővárosban.

A hármasugrás korábbi olimpiai bajnoka, Christian Olsson szerint ami jelenleg Svédországban zajlik, az nem normális. Szerinte ostobaság becsmérelni azokat, akik gyengén teljesítettek. 

Swedish Olympic triple jump favourite Christian Olsson advances to the final round with his first jump. lsson placed first of the group with a jump of 17m 68 at the Olympic Stadium, Athens, 20 August 2004. AFP PHOTO / PRESSENS BILD / HENRIK MONTGOMERY (Photo by HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX SWEDEN / AFP)
Christian Olsson, a svédek olimpiai bajnok hármasugrója megvédte a sportolókat
Fotó: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX SWEDEN

Olsson azt is kifejtette, hogy elege van azokból, akik turistának nevezik a sportolókat. Azt ugyan elismerte, hogy a svéd csapatban többen a várakozáson alul szerepeltek, de szerinte ez nem indok arra, hogy megalázzák a versenyzőket. Az olimpiai bajnok szerint egy 10. vagy 15. helyezést is meg kell becsülni. Ám úgy tűnik, hogy a svédeknek ehhez nem fűlik a foguk.

Kajsa Bergqvist, a svéd válogatott szövetségi kapitánya szerint a sértegetés rosszat tesz a sportolóknak. Az edző azt mondta, hogy ez a lehető legnagyobb sértés, amit egy sportoló fejéhez lehet vágni. Az edző azt is elmondta, hogy ezek a becsmérlő hangok már a vb ideje alatt eljutottak Tokióba. 

Volt olyan atléta, aki annyira kiborult, hogy napokig nem tudott rendesen enni.

Svédországban ezzel együtt is nagy felháborodást okozott az atlétikai vb-re nevezett csapat létszáma.

 

