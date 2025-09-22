Saját sportolóikat szidják, miközben két vb-aranyat nyertek

A tokiói atlétikai világbajnokság legnagyobb sztárja a svédek rúdugró fenoménja, Armand Duplantis volt. A fantasztikus sportember pályafutása tizennegyedik világrekordját érte el, 630 centivel nyerte meg a versenyt. Mellette volt még egy svéd versenyző, Daniel Ståhl diszkoszvető, aki szintén vb-aranyat nyert. A férfi 10 ezer méteres síkfutásban Andreas Almgren bronzérmet szerzett. Sok mindent lehet erre mondani, csak azt nem, hogy sikertelen lett volna a svédek számára a világbajnokság. Ám ez messze nem így van.

Armand Duplantis volt az atlétikai világbajnokság legnagyobb sztárja

Fotó: Europress/AFP/Pawel Kopczynski

Atlétikai világbajnokság: ezért dühösek a svédek

Mi lehet akkor az oka annak, ami miatt botrány robbant ki Svédországban? Az, hogy a svéd csapat összesen 40 versenyzőből állt, s a három, már említett éremszerző mellett többen nagyon csúnyán leégtek. Márpedig ezt arrafelé sem nézik jó szemmel. Pontosabban: arra felé nem nézik jó szemmel.

Éppen ezért került a támadások kereszttüzébe a Svéd Atlétikai Szövetség. A kérdés: minek kellett kiutaztatni Japánba 40 sportolót, ha a többségük meg sem közelítette a legjobbját?

Svédország még soha nem delegált ennyi sportolót az atlétikai vb-k történetében. Nem véletlen, hogy az elmaradó eredmények miatt most többen sportturistákról írnak, olyanokról, akiknek semmi keresnivalójuk nem lett volna a japán fővárosban.

A hármasugrás korábbi olimpiai bajnoka, Christian Olsson szerint ami jelenleg Svédországban zajlik, az nem normális. Szerinte ostobaság becsmérelni azokat, akik gyengén teljesítettek.

Christian Olsson, a svédek olimpiai bajnok hármasugrója megvédte a sportolókat

Fotó: HENRIK MONTGOMERY / SCANPIX SWEDEN

Olsson azt is kifejtette, hogy elege van azokból, akik turistának nevezik a sportolókat. Azt ugyan elismerte, hogy a svéd csapatban többen a várakozáson alul szerepeltek, de szerinte ez nem indok arra, hogy megalázzák a versenyzőket. Az olimpiai bajnok szerint egy 10. vagy 15. helyezést is meg kell becsülni. Ám úgy tűnik, hogy a svédeknek ehhez nem fűlik a foguk.

Kajsa Bergqvist, a svéd válogatott szövetségi kapitánya szerint a sértegetés rosszat tesz a sportolóknak. Az edző azt mondta, hogy ez a lehető legnagyobb sértés, amit egy sportoló fejéhez lehet vágni. Az edző azt is elmondta, hogy ezek a becsmérlő hangok már a vb ideje alatt eljutottak Tokióba.

Volt olyan atléta, aki annyira kiborult, hogy napokig nem tudott rendesen enni.

Svédországban ezzel együtt is nagy felháborodást okozott az atlétikai vb-re nevezett csapat létszáma.