Menetelnek a magyarok Sao Paulóban

Eredményes, mégis felemás napot zártak a magyarok Sao Paulóban: Udvardy Panna elszomorította, Babos Tímea boldoggá tette a brazil közönséget. A világranglista 118. helyén álló Udvardy a 380. helyezett brazilt, Ana Candiottót győzte le 76 perc alatt két játszmában (6:3, 6:3), ezzel bejutott a negyeddöntőbe, Babos viszont a hazai teniszező, Luisa Stefani oldalán már elődöntős párosban.

Babos (háttal) partnere, Luisa Stefani élvezi a játékot hazai közönség előtt (Fotó: Xinhua/Li Rui)



Babos partnere élvezi a hazai közönség támogatását

Az US Openen negyeddöntőig jutott, első kiemelt magyar–brazil duó mindössze négy játékot veszített a Solana Sierra, Renata Zarazua összeállítású argentin, mexikói páros ellen, és 65 perc után, 6:2, 6:2-re nyert és biztosította be helyét a legjobb négy között. A döntőbe jutásért az Anna Rogers, Janice Tjen amerikai, indonéz páros vár Babosékra.

Játék otthon… Élvezem minden pillanatát! Köszönjük a rengeteg szeretetet

– írta korábban közösségi oldalán a hazai közönség előtt teniszező Luisa Stefani.

A páros magyar idő szerint péntek este játszik a fináléért.