A kemény munka jutalma: egy nő alapozta meg Benedek Tiborék világraszóló sikereit

Jó edzőként és pedagógusként megtalálta a hangot a felcseperedő fiúkkal is Lakicsné Mihály Ilona. A mintegy öt évtizedes nevelőedzői pályafutása során a fiatalon elhunyt háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor, Märcz Tamás és a ma játszók közül Angyal Dániel útját is egyengette.

Benedek Tibor (jobbra) is kapott útravalót Lakicsné Mihály Ilonától (Fotó: MTI/Czagány Balázs)

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Kemény „Fecsó” Ferenc Nevelőedzői Életműdíjat kiérdemelt Lakicsné Mihály Ilonát méltatva elmondta:

Ő egy igazi nevelőedző, aki „nagy bajnokokat nevel, emellett kiváló embereket is

– számolt be a díjátadó ünnepségen történtekről az MTI. Az úszás és vízilabda alapjait ötven éve oktató tréner a vízilabdás aranygeneráció több tagjának volt az edzője. Ő maga örömét fejezte ki, hogy a játékosok nemcsak olimpiai bajnokok lettek, hanem olyan sportemberek, akiknek a vízilabda a hivatásukká vált.

Benedek Tibor és a többiek

Lakicsné Mihály Ilona gyerekkorától kezdve versenyszerűen úszott és mintegy öt évtizeden át dolgozott, dolgozik az úszó- és vízilabdasportágban. Edzősködött az úszópápa Széchy Tamás mellett, majd Dömötör Zoltán kérésére a vízilabdát választotta, és hosszú éveken át a KSI vízilabda-szakosztályában dolgozott.

Nem kisebb játékosok kezdtek nála, mint az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor és Kásás Tamás, a kétszeres ötkarikás győztes Vári Attila és Steinmetz Barnabás, illetve a jelenlegi válogatottból a világbajnok Angyal Dániel, de az aranygeneráció több tagja is az ő támogatásával jutott először labdához.

Sokan köszönhetik neki az úszás-, illetve vízilabdatudásukat – írja róla az Oázis SC, amelynél az utóbbi években az utánpótlás nevelésével törődött, ahol a náluk kezdő gyerekeket oktatva adja át nekik a sok évtizedes tapasztalatát.

– Sose feledem, Benedek és Varga Zsolt a régi Csasziban egészen fiatal korukban a medencéből egy magas falnak dobálták a labdát az edzés előtt és után. A lehető legjobb barátok voltak, edzőtáborban, világversenyeken mindig közös szobában aludtak. Bár nem vagyok a pólóban szakmabéli, de biztosra veszem, hogy Varga Zsolti számos szakmai fogást örökölt Tibitől, akit máig nem tudok elengedni...

A munka az, ami éltet, és persze a tanítványaim szeretete, amit naponta érzékelek

– emlékezett a Metropolnak 2023-ban az akkor 70 esztendős Lakicsné Mihály Ilona.