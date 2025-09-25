  • Magyar Nemzet
A kemény munka jutalma: egy nő alapozta meg Benedek Tiborék világraszóló sikereit

Életműdíjat vehetett át Lakicsné Mihály Ilona úszó- és vízilabdaedző. A kiváló szakember olyan későbbi olimpiai bajnokokat indított el sportolói pályafutásuk elején, mint Benedek Tibor, Kásás Tamás és az őt méltató Märcz Tamás. A háromszoros ötkarikás aranyérmes szövetségi kapitány, Kemény Dénes édesapjáról, az utánpótlást évtizedeken át nevelő Kemény Ferencről elnevezett elismerést másodszor ítélték oda. A Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkársága által létrehozott díj egymillió forintos jutalommal is jár.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 25. 21:21
Benedek Tibor
Lakicsné Mihály Ilona (középen) Benedek Tiborék útját is egyengette (Fotó: MVLSZ)
Jó edzőként és pedagógusként megtalálta a hangot a felcseperedő fiúkkal is Lakicsné Mihály Ilona. A mintegy öt évtizedes nevelőedzői pályafutása során a fiatalon elhunyt háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor, Märcz Tamás és a ma játszók közül Angyal Dániel útját is egyengette.

Benedek Tibor (jobbra) is kapott útravalót Lakicsné Mihály Ilonától
Benedek Tibor (jobbra) is kapott útravalót Lakicsné Mihály Ilonától (Fotó: MTI/Czagány Balázs)

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár a Kemény „Fecsó” Ferenc Nevelőedzői Életműdíjat kiérdemelt Lakicsné Mihály Ilonát méltatva elmondta: 

Ő egy igazi nevelőedző, aki „nagy bajnokokat nevel, emellett kiváló embereket is

 – számolt be a díjátadó ünnepségen történtekről az MTI. Az úszás és vízilabda alapjait ötven éve oktató tréner a vízilabdás aranygeneráció több tagjának volt az edzője. Ő maga örömét fejezte ki, hogy a játékosok nemcsak olimpiai bajnokok lettek, hanem olyan sportemberek, akiknek a vízilabda a hivatásukká vált.

Benedek Tibor és a többiek

Lakicsné Mihály Ilona gyerekkorától kezdve versenyszerűen úszott és mintegy öt évtizeden át dolgozott, dolgozik az úszó- és vízilabdasportágban. Edzősködött az úszópápa Széchy Tamás mellett, majd Dömötör Zoltán kérésére a vízilabdát választotta, és hosszú éveken át a KSI vízilabda-szakosztályában dolgozott. 

Nem kisebb játékosok kezdtek nála, mint az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor és Kásás Tamás, a kétszeres ötkarikás győztes Vári Attila és Steinmetz Barnabás, illetve a jelenlegi válogatottból a világbajnok Angyal Dániel, de az aranygeneráció több tagja is az ő támogatásával jutott először labdához. 

Sokan köszönhetik neki az úszás-, illetve vízilabdatudásukat – írja róla az Oázis SC, amelynél az utóbbi években  az utánpótlás nevelésével törődött, ahol a náluk kezdő gyerekeket oktatva adja át nekik a sok évtizedes tapasztalatát.

– Sose feledem, Benedek és Varga Zsolt a régi Csasziban egészen fiatal korukban a medencéből egy magas falnak dobálták a labdát az edzés előtt és után. A lehető legjobb barátok voltak, edzőtáborban, világversenyeken mindig közös szobában aludtak. Bár nem vagyok a pólóban szakmabéli, de biztosra veszem, hogy Varga Zsolti számos szakmai fogást örökölt Tibitől, akit máig nem tudok elengedni... 

A munka az, ami éltet, és persze a tanítványaim szeretete, amit naponta érzékelek

 – emlékezett a Metropolnak 2023-ban az akkor 70 esztendős Lakicsné Mihály Ilona.

Benedek Tibor
Lakicsné Mihály Ilona (balra) számos generáció tagjait tanította meg úszni Fotó: Metropol

Felnőttként kezelte a gyerekeket

A fenti felsorolásból több neves, híres vízilabdázó is kimaradt. Egyiküket azonban még érdemes kiemelni: Märcz Tamás játékosként olimpiai, világ- és Európa-bajnok lett, szövetségi kapitányként Eb-aranyra és olimpiai bronzéremre vezette a magyar válogatottat. 

– Sugárzott belőle az a magabiztosság, határozottság, ami mindig jellemezte, és cseppet sem hagyott alább az évek során. Elkötelezettségre nevelt minket, arra, hogy bármit is csinálunk, igyekezzünk maximális intenzitással és figyelemmel végezni. Mindig uraknak szólított bennünket. 

Hiába voltunk 9-10 évesek ,megtisztelt és felnőttként kezelt bennünket. Úgy bánt velünk, mintha igazi nagy játékosok lettünk volna

 – méltatta Märcz Tamás a magyar edzők napján a – szintén az aranygenerációval későbbi korosztályban egykor foglalkozó – Kemény Ferencről elnevezett nevelőedzői életműdíjat kiérdemelt Lakicsné Mihály Ilonát. 

