Biros Péter edzői pályafutása nagy bravúrját érte el, mégis elégedetlen

Noha a hármas csoportból ketten jutottak tovább, az Eger még nem érezhette magát biztonságban. Ha a selejtező utolsó fordulójában a rendes játékidőben kikapott volna a házigazda Glyfada ellen, akkor harmadikként végez, azaz kiesik.

Az Eger női csapata drámai meccsen jutott fel a BL főtáblájára. Biros Péter edzőként szép sikert ért el Fotó: One Eger

Az álmok szertefoszlani látszottak, hiszen Biros Péter csapata négygólos hátrányból vágott neki az utolsó negyednek. A folytatásban két-két gól esett, aztán 8-12-es állásnál csoda történt: az Eger zsinórban lőtt öt góllal 13-12-re fordított, megnyerte a mérkőzést, az első helyen végzett a csoportjában és feljutott a főtáblára. A magyar együttes legeredményesebb játékosa Török Dorina és Parkes Rebecca volt 4-4 találattal.

Az Eger legutóbb a 2023–24-es idényben szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján.

Biros Péter: Nem vagyok elégedett

– Nem megfelelően kezdtünk és akkor még finoman fogalmaztam. Rengeteget hibáztunk, buta gólokat kaptunk. Nem tartottuk be azt amit megbeszéltünk. A végére összeszedtük magunkat, védekezésben váltottunk, elől pedig eredményesek voltunk.

Ezzel együtt nem vagyok elégedett, csak a győzelemnek, és a továbbjutásnak örülhetünk

– a háromszoros olimpiai bajnok Biros Péter, a csapat edzője így értékelte a drámai találkozót.

Bajnokok Ligája-selejtező, A csoport: One Eger–Glifáda (görög) 13-12 (2-4, 2-3, 2-3, 7-2), szombaton játszották: One Eger–CN Terrassa (spanyol) 17-15 (3-2, 3-2, 4-4, 3-5, 4-2) – ötméteresekkel. A torna végeredménye: 1. Eger 5 pont, 2. Terrassa 4, 3. Glyfada 0.