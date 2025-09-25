Ezt hiányolja Szoboszlaiékból az őket Puskásékkal összehasonlító legenda testvére

A legkisebb Bozsik fiú életútja igazán kalandos volt, sikereit a hazájától távol érte el. Bozsik Lajos ugyanakkor nem feledte el, honnan indult, Bozsik József legifjabb testvére ezúttal unokaöccse miatt látogatott el Magyarországra. Bozsik József fia, a televíziós szakkommentátorként tevékenykedő Péter ugyanis átvehette a legendás rádióriporterről elnevezett Szepesi-díjat.

Bozsik Lajost bátyjára, Józsefre emlékezteti a Szepesi-díjas Bozsik Péter. Forrás: Puskas.com

Lehet, vannak, akik azt mondják, hogy azért kapta, mert „Cucu” fia, pedig megérdemelte. Nagyon örülök neki, hogy elnyerte az elismerést, mert sokat tett érte. Szépen beszél mindig. Úgy vélem, kifejezetten hasonlít az édesapjára, a mozgása is.

Százhalombattán szoktunk találkozni, ott van a feleségem itthoni háza. Egy jó halászlére meghívjuk őt és a nejét. Megbeszéljük, mi történt egy év alatt velünk. Tartjuk a kapcsolatot – avatta be lapunkat Bozsik Lajos a Puskás Múzeumban, ahol Bozsik Péter átvette a rangos sportújságírói elismerést.

Bozsik Lajos munkássága

Az 1969-ben emigrált Bozsik Lajos az öt Bozsik fivér közül a legkisebb, ma már egyedül ő él közülük. Az olimpiai bajnok, Európa-kupa-győztes, világbajnoki ezüstérmes Aranycsapat legendás jobbfedezeténél 17 évvel később született, gyerekként bejáratos volt a nagy Honvéd öltözőjébe, pucolta Puskásék cipőjét. Részt vett a Népstadion társadalmi munkában történt építésében, az 1954-es magyar–angol (7-1) mérkőzésen labdaszedő volt. Persze, Bozsik Lajos is híres focista szeretett volna lenni.

– Győrben voltam ipari tanuló, ott futballoztam Fehérvári „Frédi” Alfréd és Orczy Pista bácsi kezei alatt. Jól ment a játék, Sebes Gusztáv visszahívott a Honvédhoz, de két hónap után azt mondta: olyan magas fiú vagy, miért nem mész el kosár- vagy röplabdázni? Sajnálom, hogy így alakult.

Franciaországban, Toulouse-ban profi labdarúgó voltam három éven át, majd nyertem francia amatőr bajnokságot. Edzőként két játékosom is eljutott a válogatottságig: Pascal Despeyroux, valamint Daniel Bravo, aki kerettag volt az 1986-os világbajnokságon, amikor Magyarország ellen 3-0-ra nyertek Platiniék.

Most már 83 éves vagyok, inkább nézem a futballt.