Meglepetés a Szepesi-díj átadásán, az Aranycsapat legendája így él tovább + videó

Átadták a Szepesi-, valamint az Östreicher-díjat a budapesti Puskás Múzeumban. A legendás rádióriporterről elnevezett, a a magyar labdarúgás ügye iránt elkötelezett sportújságírónak járó elismerést Bozsik Péter szakkommentátor, korábbi szövetségi kapitány és magyar bajnok edző érdemelte ki. Az Aranycsapat fiatalon elhunyt játékosának fiát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter méltatta. Östreicher Emil-díjjal jutalmazták a szintén az 1950-es évek legendás válogatottjában szerepelt Zakariás József hagyományát ápoló gyermekeit, Ágnest és Tamást.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 16. 14:43
Bozsik Péter Budapest, 2025. szeptember 16. A Szepesi-díj idei kitüntetettje, Bozsik Péter, az M4 Sport szakkommentátora, korábbi szövetségi kapitány és magyar bajnok edző, a 100 éve született Bozsik József fia (b3) a Szepesi-díj és az Östreicher-díj átad
A Szepesi-díj idei kitüntetettje, Bozsik Péter (b3), Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke (b), Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2) és Kő András író, újságíró Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány tizenegyedik alkalommal adott át elismeréseket, először a nemzeti stadionon belül működő Puskás Múzeumban. Bozsik Péter lett az első nem klasszikus sportújságíró, aki kiérdemelte a Szepesi György nevét viselő rangos elismerést.

Bozsik Péter
Bozsik Péter, a Szepesi-díj 2025-ös kitüntetettje. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Bozsik Péter jegyzetei

Kereken nyolcvan év telt el a el a díj létrehozásához apropót szolgáltató, 1945. augusztus 20-án rendezett magyar–osztrák válogatott mérkőzés után, amely Puskás Ferenc labdarúgó- és Szepesi György riporteri pályafutásában is az első válogatott meccs volt, ahogyan „közös” lett akkor az első góljuk is. 

Ráadásul az idei díjazott, Bozsik Péter édesapja, az Aranycsapat fiatalon elhunyt fedezete éppen száz esztendeje született.

Ilyen előzmények után szólították a színpadra a 63 esztendős szakkommentátort, korábbi szövetségi kapitányt és magyar bajnok edzőt, aki kiérdemelte a legendás rádióriporterről elnevezett, a magyar labdarúgás ügye iránt elkötelezett sportújságírónak járó elismerést. – Természetesen nem tudok máshogy megszólalni, csak nagy meghatottsággal és a köszönet hangján. Nagyon szépen köszönöm, hogy úgy ítélték meg a szerény pályafutásomat, hogy méltó vagyok egy ilyen kitüntetésre. Furcsa beteljesülése ez az életnek, mert amikor kamaszkoromban még édesapámmal vérre menő gombfoci-mérkőzéseket játszottunk, mindegyik után írtam egy tudósítást. Lejegyeztem az összeállításokat, hogy rúgtam a gólt, hogy pöcköltem, és általában nyertem. Legalább ott. 

Ez egy érdekes beteljesülése a média, a sport és a futballszeretet találkozásának 

– zárta rövidre beszédét az édesapjára is emlékező, Szepesi-díjas Bozsik Péter.

Magas rangú méltatás

A rendkívül népszerű, udvarias, felkészült és higgadt televíziós szakértő az első nem klasszikus sportújságíró, aki kiérdemelte a Szepesi György nevét viselő rangos elismerést. Mint beszámoltunk róla, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter méltatta Bozsik Pétert, aki szerinte azt a folytonosságot és azt a múlt iránti tiszteletet példázza, amely nélkül nincsen jövő sem a futballban, sem a nemzet számára.

Ha szabad ezt mondanom, jó döntés született, hiszen nemcsak egy kiemelkedő sportembert díjaztak, hanem azt az értékrendet és azt a hozzáállást is elismerte ezzel a döntéssel a kuratórium, amely bizony túlmutat a pályán játszódó eseményeken is.

Bozsik Péter
Az Östreicher-díj idei kitüntetettjei, Zakariás Ágnes és Zakariás Tamás, az Aranycsapat tagja, Zakariás József gyermekei. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Zakariás nem szürke

A Szepesi- után átadták az Östreicher Emil-díjat, amely olyan hozzátartozóknak jár, akik egy korábbi nagy futballista pályafutását, életét, emlékének ápolását segítették, segítik a háttérből. Idén – a szintén az 1950-es évek legendás válogatottjában, az Aranycsapatban szerepelt, Bozsik Józsefhez hasonlóan fiatalon elhunyt – Zakariás József gyermekei, Ágnes és Tamás vehették át az elismerést. A díjat Schmitt Pállal átadó Jakab János hangsúlyozta, a közhiedelemmel ellentétben Zakariás egyáltalán nem volt szürke eminenciás. – Fiatalon nem is érdekelt bennünket a foci, amíg édesapánk 47 évesen el nem hunyt. Amikor Puskás Ferenc hazajött, kezdett érdekelni, hogy szakmailag mit tett le az asztalra. A szürke eminenciás jó is lehet, mert kell ilyen ember is. 

Egyszer Buzánszky Jenő bácsi kérdezte, hogy bírom-e, ha ezt mondják. Azt mondtam, azért nem zavar, mert az én apám az öt legfontosabb meccsen (olimpiai, világbajnokság, Európa-Kupa, 6-3 és 7-1) játszott! A többi nem érdekel! Szürke, lila vagy akármilyen

 – adott frappáns választ Zakariás Ágnes.

Az alapítványtevő Puskás Ferencné szándéka szerint mindkét díj nettó egymillió forintos pénzjutalommal jár. A hagyomány folytatását garantálja, hogy a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány megállapodást írt alá a Provident Pénzügyi Zrt.-vel, amely 2026-tól újabb három évig állja a szükséges összeget.
 

A Szepesi-díj korábbi kitüntetettjei:

Novotny Zoltán (2015)

Hajdú B. István (2016)

Gulyás László (2017)

Vass István Zoltán (2018)

Török László (2019)

Lakat T. Károly (2020)

Zsengellér Zsolt (2021)

dr. Dénes Tamás (2022)

Kő András (2023)

Ballai Attila (2024)


Az Östreicher Emil-díj eddigi kitüntetettjei:

Mester Emilné Czibor Zsuzsanna (Czibor Zoltán húga, 2015)

Hamzsek Jolán és Tóth Zsófia (Tóth Mihály özvegye és leánya, 2016)

Deák Ferencné Diósy Ilona (Deák Ferenc özvegye, 2017)

Gazdag Judit (Várady Béla özvegye, 2018)

Lantos Mihályné Beretvás Mária (Lantos Mihály özvegye, 2019)

Bodor Ágnes (Ladinszky Attila társa, 2020)

Bardi Gyöngyi (Mészöly Kálmán felesége, 2021)

Törőcsik Éva (Törőcsik András nővére, 2022)

Kecskeméti Mária (Tóth „Jokka” József özvegye, 2023)

Filkorn Judit (Szőke István özvegye, 2024)

 

