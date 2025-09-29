Budapest Honvédlabdarúgó NB IIKarcag

Hét gól Kispesten, ez lett az országos egyesnek induló meccsből

A negyedik hazai mérkőzését is megnyerte és újra az élre állt a kispesti együttes a labdarúgó NB II-ben. A Budapest Honvéd FC gólgazdag mérkőzésen 5-2-re győzte le a vendég Karcagot a Bozsik Arénában. A vendég nagykunságiak vezető góljára azonnal válaszoltak Feczkó Tamás tanítványai, akik közül a két büntetőt is értékesítő Csontos Dominik és Zuigéber Ákos is duplázott. A kispestiek újra a tabella élére ugrottak, a korábban a Vasast és a Videotont legyőző Karcag újoncként a 7. helyen áll.

P.Fülöp Gábor
2025. 09. 29. 21:57
Budapest Honvéd FC
A Budapest Honvéd FC hazai pályán tökéletes mérleggel áll Fotó: Honvéd FC Fotó: Erdos Laszlo Elmedia
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sporttörténelmi mérkőzést játszott a két csapat a Bozsik Arénában a labdarúgó NB II. 8. fordulójában. A hétfő esti záró találkozón először vívott tétmeccset egymás ellen a Budapest Honvéd FC és a Karcag. A korábban a Vasast és a Videoton legyőző nagykunságiak ráijesztettek nagynevű és múltú ellenfelükre.

Budapest Honvéd FC
Zuigéber Ákos volt a Budapest Honvéd FC egyik nyerőembere. Fotó: Erdős László/Elmedia

Hatékony Budapest Honvéd FC

Jó iramú és gólgazdag mérkőzés kerekedett Kispesten, ahol a 10. percben óriási meglepetésre vezetést szerzett a Karcag! Bal oldali szabadrúgásból emelt középre Hidi Patrik, s Kovalovszki Máté hat méterről a jobb sarokba fejelt, 0-1. 

Nem elírás, az a Hidi Patrik adta a gólpasszt, aki oszlopos tagja volt a 2017-es bajnokcsapatnak, a saját nevelésű középpályás több mint 300 mérkőzésen viselte a Honvéd mezét. 

Sokáig nem tartott az öröm, a 12. percben büntetőhöz jutott a házigazda, miután a kapunak háttal álló Kántort lerántották, Csontos Dominik pedig biztosan lőtt a bal sarokba, 1-1. A kimaradt lehetőségeket követően a 40. percben már vezettek a kispestiek: Zuigéber Ákos cselezgetett jobbról befelé, hagyták lőni, meg is tette, és lapos lövése után egy védőn, Szekszárdi Tamás lábán megpattanva kötött ki a labda a jobb alsó sarokban, 2-1. Előtte egy perccel a másik kapunál Pap Zsolt sistergős ballábas bombája megborotválta a háló tetejét… 

A 48. percben, de még az első félidőben kétgólosra növelte az előnyét a házigazda: Zuigéber tekert ballal 19 méteres szabadrúgásból úgy a kapu jobb oldalába, hogy Engedi Márk kapus belépett a sorfal mögé, és későn vetődött. A félidőben 3-1-re vezetett a Honvéd.

Újabb gólok a folytatásban

Az 54. percben szépített a vendégcsapat, Pap Zsolt 18 méterről, kissé balról laposan a hosszú sarokba talált, Tomas Tujvel keveset látott belőle, talán későn is vetődött, 3-2. 

És megint két perc alatt válaszolt a Honvéd, Gyurcsó Ádám baloldali szabadrúgását Kántor Kevin csúsztatta a rövid felső sarokba, 4-2. Lendületbe jött Feczkó Tamás csapata, a félidő derekán Csontos Dominik újabb tizenegyest értékesített, 5-2. 

Mindkét csapat felvállalta a támadójátékot, de a folytatásban a befejezéseknél már nem koncentráltak eléggé a játékosok. Az újonc Karcagnak, amely a hajrában kapufáig jutott, nem jött össze az újabb országra szóló bravúr, maradt a hetedik a táblázaton. 

Az Ajkán és a „hatvanperces” meccsen Kecskeméten alulmaradt Budapest Honvéd FC 5-2-es sikerével a negyedik hazai mérkőzését is megnyerte, és pontszámban megelőzte a Mezőkövesdet, utolérte a Vasast, s jobb gólkülönbségével visszavette a tabella első helyét. Jó hír a kispestiek számára: vasárnap ismét otthon játszik a csapatuk, amely a 14. helyen álló Tiszakécske ellen folytathatja hibátlan sorozatát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemétláda

Annyira azért nem bonyolult

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.