Hét gól Kispesten, ez lett az országos egyesnek induló meccsből

Sporttörténelmi mérkőzést játszott a két csapat a Bozsik Arénában a labdarúgó NB II. 8. fordulójában. A hétfő esti záró találkozón először vívott tétmeccset egymás ellen a Budapest Honvéd FC és a Karcag. A korábban a Vasast és a Videoton legyőző nagykunságiak ráijesztettek nagynevű és múltú ellenfelükre.

Zuigéber Ákos volt a Budapest Honvéd FC egyik nyerőembere. Fotó: Erdős László/Elmedia

Hatékony Budapest Honvéd FC

Jó iramú és gólgazdag mérkőzés kerekedett Kispesten, ahol a 10. percben óriási meglepetésre vezetést szerzett a Karcag! Bal oldali szabadrúgásból emelt középre Hidi Patrik, s Kovalovszki Máté hat méterről a jobb sarokba fejelt, 0-1.

Nem elírás, az a Hidi Patrik adta a gólpasszt, aki oszlopos tagja volt a 2017-es bajnokcsapatnak, a saját nevelésű középpályás több mint 300 mérkőzésen viselte a Honvéd mezét.

Sokáig nem tartott az öröm, a 12. percben büntetőhöz jutott a házigazda, miután a kapunak háttal álló Kántort lerántották, Csontos Dominik pedig biztosan lőtt a bal sarokba, 1-1. A kimaradt lehetőségeket követően a 40. percben már vezettek a kispestiek: Zuigéber Ákos cselezgetett jobbról befelé, hagyták lőni, meg is tette, és lapos lövése után egy védőn, Szekszárdi Tamás lábán megpattanva kötött ki a labda a jobb alsó sarokban, 2-1. Előtte egy perccel a másik kapunál Pap Zsolt sistergős ballábas bombája megborotválta a háló tetejét…

A 48. percben, de még az első félidőben kétgólosra növelte az előnyét a házigazda: Zuigéber tekert ballal 19 méteres szabadrúgásból úgy a kapu jobb oldalába, hogy Engedi Márk kapus belépett a sorfal mögé, és későn vetődött. A félidőben 3-1-re vezetett a Honvéd.

Újabb gólok a folytatásban

Az 54. percben szépített a vendégcsapat, Pap Zsolt 18 méterről, kissé balról laposan a hosszú sarokba talált, Tomas Tujvel keveset látott belőle, talán későn is vetődött, 3-2.

És megint két perc alatt válaszolt a Honvéd, Gyurcsó Ádám baloldali szabadrúgását Kántor Kevin csúsztatta a rövid felső sarokba, 4-2. Lendületbe jött Feczkó Tamás csapata, a félidő derekán Csontos Dominik újabb tizenegyest értékesített, 5-2.

Mindkét csapat felvállalta a támadójátékot, de a folytatásban a befejezéseknél már nem koncentráltak eléggé a játékosok. Az újonc Karcagnak, amely a hajrában kapufáig jutott, nem jött össze az újabb országra szóló bravúr, maradt a hetedik a táblázaton.