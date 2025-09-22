Ilyen nincs: horribilis összegű végkielégítéssel távozik a Forma–1-es csapatfőnök

Egészen elképesztő, hogy milyen megállapodást kötött egymással a Forma–1-ben versenyző Red Bull-istálló és a csapat volt főnöke, Christian Horner. A mérnök a következő öt évben 100 millió dolláros végkielégítést kaphat egykori csapatától.

Christian Horner 100 millió dolláros végkielégítést kap

Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Christian Horner dúsgazdag lett

Horner és a Red Bull hétfőn jelentette be, hogy hivatalosan is elválnak útjaik. A megállapodás további részletei nem ismeretesek. Mivel Horner szerződése eredetileg 2030-ig szólt, a most következő öt évben azt az összeget kapja meg végkielégítés címén, amit a következő 60 hónapban keresett volna.

Horner kirúgása idén júliusban történt meg, s ez óriási meglepetést okozott a sportágban. Ő volt ugyanis a vezérigazgató és a csapat vezetője is egyben. Hogy mennyire nem dolgozott rosszul, arra bizonyság: 2010 és 2024 között az istálló versenyzői összesen nyolc egyéni vb-címet nyertek meg. A konstruktőrök világbajnoki versenyében ebben a 14 évben a Red Bull hatszor diadalmaskodott.