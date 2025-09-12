Cristiano RonaldoPortugáliamagyar-portugál

Cristiano Ronaldo nagy alakítása a magyar–portugálon: kimentette a haverját + videó

Csapatkapitányhoz méltó viselkedés volt. Cristiano Ronaldo csapattársa, Joao Cancelo provokációja után kért elnézést a magyar válogatott szurkolóitól a kedd esti, 3-2-es vendéggyőzelemmel zárult magyar–portugál vb-selejtezőn. Az esetről készült videó népszerű a közösségi médiában.

2025. 09. 12. 12:51
Cristiano Ronaldo a kezével üzent a magyar szurkolóknak. Fotó: Mirkó István
Magyarország–Portugália 2-3. Az első félidőben vezetett, a rendes játékidő végén pedig egyenlített a magyar válogatott kedd este, a Puskás Arénában, végül Joao Cancelo a 86. percben megszerezte a győzelmet érő találatot a Cristiano Ronaldo vezette vendéggárda számára.

Cristiano Ronaldo is betalált, büntetőből vette be a magyar válogatott kapuját
Cristiano Ronaldo is betalált, büntetőből vette be a magyar válogatott kapuját (Fotó: Csudai Sándor)

 

Cristiano Ronaldo bocsánatkérése

A 31 éves játékos a gólja után sportszerűtlen gólörömöt választott, a magyar közönség felé fordult és provokatív mozdulattal a füleit fogta. Néhányan felé is hajították műanyagpoharaikat ezért. Ezt észrevette a portugálok csapatkapitánya, Cristiano Ronaldo is, aki, amint azt az Origo kiszúrta, gyorsan odalépett társához, megfogta a vállát, és elhúzta a lelátók irányából, hogy tompítsa kicsit a helyzetet. Mindezek után a negyvenéves világsztár többször is kiintett a hazai drukkereknek, mintegy elnézést kérve.

