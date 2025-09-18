Rendkívüli

Mindig is a Fidesz vezethetett – vélekedett a Trumpnak dolgozó amerikai közvélemény-kutató

Nyom nélkül tűnt el az olimpiai bajnok, most mindenki erről beszél

A francia férfi röplabda-válogatott 2024-ben Párizsban olimpiai bajnoki aranyérmet nyert. Ugyanez a csapat a Fülöp-szigeteken zajló férfi röplabda-világbajnokságon nyom nélkül tűnt el és esett ki már a csoportküzdelmek során. Franciaország megdöbbent, szóhoz sem jutnak az óriási kudarc után.

2025. 09. 18. 16:30
Az olimpiai bajnok Franciaország nyom nélkül tűnik el a világbajnokságról Fotó: CROSNIER JULIEN Forrás: KMSP
Amikor két nappal ezelőtt a finn férrfi röplabda-válogatott óriási meglepetésre legyőzte az olimpiai bajnok franciákat, sokan felszisszentek. Franciaország ugyanis azzal a vereséggel a kiesés szélére sodródott, de azt senki sem gondolta volna, hogy ebből tényleg idő előtti búcsú lesz. Ehhez az kellett, hogy csütörtökön Argentína 3-2-re legyőzze a gallokat. A franciák is szégyenszemre két vereséggel búcsúznak, a csoportban csak Dél-Koreát tudták legyőzni.

Franciaország
A szemben lévő piros mezes Franciaország kiesése Argentína ellen óriási szenzáció
Fotó: CROSNIER JULIEN / KMSP

Franciaország jajveszékel, a sportsajtó drámáról ír

Mondanunk sem kell, hogy mindez óriáis meglepetés, hiszen a francia csapatot sokan a végső győzelemre is esélyesnek tartották. Arról nem is beszélve, hogy a kékek úgy érkeztek meg a Fülöp-szigetekre, hogy csak ez az egy cím, a világbajnoki győzelem hiányzott nekik, minden más nagy tornát, beleértve az Európa-bajnokságot és az olimpiát is megnyertek már.

Hogy ez a kiesés mekkora dráma, arra egyetlen példa: 1982 óta nem volt olyan világbajnokság, ahol Franciaország ne élte volna túl a csoportküzdelmeket. A franciák Argentína elleni összecsapása óriási drámát hozott. A dél-amerikai válogatott szintén az életbenmaradásért küzdött és az első két játszmát megnyerte. Az olimpiai bajnok azonban összekapta magát, a harmadik és negyedik szettben ők voltak a jobbak. A mindent eldöntő ötödik játszmát azonban Argentína nyerte meg 15-12-re, kiütve ezzel az olimpiai bajnokot.

A francia sportsajtó gyászba borult és olyan drámáról ír, amely elképzelhetetlen. Az első kommentárok azt emelték ki, hogy ez a csapat az elmúlt időszakban mindent megnyert, éppen ezért jóllakottá vált. A Le Monde szerint ezzel a vereséggel minden álom összetört. 

 

Fontos híreink

