Megütötte játékosát a világbajnok futballista, ez adott erőt a magyarországi út előtt

A hétfő esti izraeli–olasz mérkőzés – amelyet a debreceni Nagyerdei Stadionban rendeznek – döntő befolyással lehet a továbbjutásra. Az izraeliek négy meccsen 9 pontot szereztek, míg az immáron a korábbi kőkemény középpályás, Gennaro Gattuso által vezetett olaszok három találkozón hatot, és a 12 pontos Norvégia mögött várhatóan ez a két együttes lesz harcban a vb-kijutásért (vagy legalábbis a pótselejtezős helyért).

Moise Kean (balra) és az olasz válogatott megrázta magát az észtek elleni második félidőben, és nagy győzelemmel zárta Gennaro Gattuso debütáló mérkőzését (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)

Gennaro Gattuso lecsapott Raspadorira

Mindkét fél kiütéssel hangolt, az I csoport pénteki játéknapján az izraeli válogatott Moldova vendégeként nyert 4-0-ra, míg Olaszország 5-0-ra győzte le vendéglátóként Észtországot. Az ötgólos meccs sima sikert feltételez, ám az a találkozó a szünetben még gól nélküli döntetlenre állt.

A lefújás után a két gólpassza mellett gólt is szerző Giacomo Raspadori a júniusban kinevezett szövetségi kapitány, az első hivatalos mérkőzését az észtek ellen teljesítő Gennaro Gattuso motivációs módszereiről is beszélt.

– Kaptam egyet a tarkómra – mondta a Football Italia által idézett Raspadori, aki megerősítette: Gattuso mindent megtett, hogy a 0-0-s állásnál átlendítse a mélyponton a futballistáit. –

Az elmúlt napokban rengeteg elszántságot és kitartást adott nekünk, elmondta, hogy tehetséges játékosok vagyunk, de ezt be is kell bizonyítanunk a pályán.

Azt hiszem, pénteken az elejétől a végéig jó meccsünk volt, nem könnyű öt gólt szerezni egy olyan csapat ellen, mint az észt.

Beszédes gólöröm: Giacomo Raspadori és Gennaro Gattuso együtt ünnepelt a játékos gólja után (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)

Két sikertelen vb-selejtező után térne vissza Olaszország

A játékos-pályafutása során 2006-ban világbajnoki címet nyert Gattuso korában 73 alkalommal lépett pályára az olasz válogatottban, karrierje legnagyobb részét pedig az AC Milan együttesénél töltötte, tagja volt a 2003-ban és 2007-ben is BL-t nyert csapatnak. Már a pályán is harcos mentalitásáról volt híres.

Sosem volt Gattuso a csapattársam, de el tudom képzelni, milyen lehetett játékosként!

– mesélte nevetve az olaszok hátvédje, Alessandro Bastoni az észtek elleni sikert követően. – Rengeteg elszántságot és kitartást ad nekünk, meg persze jó néhány pofont is, ami ébresztőként hatott. Azt hiszem, mostanában erre volt szükségünk – tette hozzá.

Olaszország 2021-ben Európa-bajnok volt, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságra ugyanakkor nem tudott kijutni.

Gattuso vezetésével térnének vissza az olaszok, akik hétfőn, az izraeli csapat pályaválasztása mellett Debrecenben tehetnek egy újabb fontos lépést céljuk elérése felé.