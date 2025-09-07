Rendkívüli

Ukrajna ismét megtámadta a Barátság kőolajvezetéket

vb-selejtezőolasz fociválogatottGennaro Gattuso

Megütötte játékosát a világbajnok futballista, ez adott erőt a magyarországi út előtt

Olaszország nyerő pályára állt. A vb-selejtező I csoportjában hétfőn kulcsfontosságú rangadó vár Gennaro Gattuso együttesére, amely pénteken Észtország 5-0-s legyőzésével hangolt. A szünetben még 0-0-ra állt a meccs, ám a debütáló szövetségi kapitány különös eszközökkel tüzelte fel játékosait a folytatásra.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 10:35
Gennaro Gattuso kiütéses győzelemmel debütált az olasz válogatott szövetségi kapitányaként (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hétfő esti izraeli–olasz mérkőzés – amelyet a debreceni Nagyerdei Stadionban rendeznek – döntő befolyással lehet a továbbjutásra. Az izraeliek négy meccsen 9 pontot szereztek, míg az immáron a korábbi kőkemény középpályás, Gennaro Gattuso által vezetett olaszok három találkozón hatot, és a 12 pontos Norvégia mögött várhatóan ez a két együttes lesz harcban a vb-kijutásért (vagy legalábbis a pótselejtezős helyért).

Moise Kean (balra) és az olasz válogatott megrázta magát az észtek elleni második félidőben, és nagy győzelemmel zárta Gennaro Gattuso debütáló mérkőzését
Moise Kean (balra) és az olasz válogatott megrázta magát az észtek elleni második félidőben, és nagy győzelemmel zárta Gennaro Gattuso debütáló mérkőzését (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)

Gennaro Gattuso lecsapott Raspadorira

Mindkét fél kiütéssel hangolt, az I csoport pénteki játéknapján az izraeli válogatott Moldova vendégeként nyert 4-0-ra, míg Olaszország 5-0-ra győzte le vendéglátóként Észtországot. Az ötgólos meccs sima sikert feltételez, ám az a találkozó a szünetben még gól nélküli döntetlenre állt.

A lefújás után a két gólpassza mellett gólt is szerző Giacomo Raspadori a júniusban kinevezett szövetségi kapitány, az első hivatalos mérkőzését az észtek ellen teljesítő Gennaro Gattuso motivációs módszereiről is beszélt.

– Kaptam egyet a tarkómra – mondta a Football Italia által idézett Raspadori, aki megerősítette: Gattuso mindent megtett, hogy a 0-0-s állásnál átlendítse a mélyponton a futballistáit. – 

Az elmúlt napokban rengeteg elszántságot és kitartást adott nekünk, elmondta, hogy tehetséges játékosok vagyunk, de ezt be is kell bizonyítanunk a pályán.

Azt hiszem, pénteken az elejétől a végéig jó meccsünk volt, nem könnyű öt gólt szerezni egy olyan csapat ellen, mint az észt.

Giacomo Raspadori celebrates his goal with Gennaro Gattuso during the FIFA World Cup 2026 Qualifiers, Group I football match between Italy and Estonia in Bergamo, Italy, on September 5, 2025, at Gewiss Stadium. (Photo by Luca Rossini/NurPhoto) (Photo by Luca Rossini / NurPhoto via AFP)
Beszédes gólöröm: Giacomo Raspadori és Gennaro Gattuso együtt ünnepelt a játékos gólja után (Fotó: NurPhoto/Luca Rossini)

Két sikertelen vb-selejtező után térne vissza Olaszország

A játékos-pályafutása során 2006-ban világbajnoki címet nyert Gattuso korában 73 alkalommal lépett pályára az olasz válogatottban, karrierje legnagyobb részét pedig az AC Milan együttesénél töltötte, tagja volt a 2003-ban és 2007-ben is BL-t nyert csapatnak. Már a pályán is harcos mentalitásáról volt híres.

Sosem volt Gattuso a csapattársam, de el tudom képzelni, milyen lehetett játékosként!

 – mesélte nevetve az olaszok hátvédje, Alessandro Bastoni az észtek elleni sikert követően. – Rengeteg elszántságot és kitartást ad nekünk, meg persze jó néhány pofont is, ami ébresztőként hatott. Azt hiszem, mostanában erre volt szükségünk – tette hozzá.

Olaszország 2021-ben Európa-bajnok volt, a 2018-as és a 2022-es világbajnokságra ugyanakkor nem tudott kijutni. 

Gattuso vezetésével térnének vissza az olaszok, akik hétfőn, az izraeli csapat pályaválasztása mellett Debrecenben tehetnek egy újabb fontos lépést céljuk elérése felé.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekMagyar Péter

Az Orbán Viktor Akciócsoport kipenderítette Magyar Pétert, olyan történt, amire eddig nem volt példa

Felhévizy Félix avatarja

Gyűlnek a viharfelhők a Tisza Párt fölött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu