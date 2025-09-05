Az öltönyök királyát gyászolja Olaszország Gattuso első tétmeccse előtt

Óriási várakozás előzi meg az olasz labdarúgó-válogatott péntek esti mérkőzését, amely az újonnan kinevezett Gennaro Gattuso első tétmérkőzése lesz a talján együttes élén. Az Észtország elleni világbajnoki selejtező előtt Bergamóban az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) a nemrégiben elhunyt divatlegenda, Giorgio Armani emléke előtt tiszteleg.

Gennaro Gattuso első tétmeccsén fognak megemlékezni az olasz divatikon Giorgio Armaniról. Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Gennaro Gattuso első tétmeccsén Giorgio Armanira emlékeznek

Az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke, Gabriele Gravina mély szomorúsággal értesült a divattervező Giorgio Armani haláláról, aki 91 éves korában hunyt el. Armani a valaha volt legismertebb stylistok egyike, aki már a 1970-es években világhírűvé tette az olasz divatot. Armani világszerte híres volt a férfiöltözködésre gyakorolt hatásáról: letisztult, laza, de elegáns szabásvonalai alapvetően alakították át a férfisziluettet. Armani mindig közel állt a sport világához: 1994-ben a válogatott számára tervezett öltözéket, 2019 óta pedig az Emporio Armani az Olasz Labdarúgó-szövetség hivatalos divat- és luxusszállítója, és a férfi-, női, valamint az U21-es válogatottak továbbra is az ő ruháit viselik.

Giorgio Armani maga volt a stílus és az elegancia, az olasz labdarúgó-válogatottat is öltöztette. Fotó: PATRICK KOVARIK/AFP

Giorgio Armaniról az olasz szövetség a holnapi, bergamói Olaszország–Észtország mérkőzés előtt fog megemlékezést tartani.

Giorgio Armani halála óriási veszteség Olaszország számára. A divat és a sport világában tett hozzájárulása a valódi nemzeti büszkeség forrása. Szeretném ismét megköszönni neki – ahogyan akkor is megtettem, amikor a válogatottakat öltöztette – mindazt, amit egész élete során tett. Művészetével és a munkájába vetett mély elkötelezettségével folyamatos önfejlesztésre inspirált, mindig a kiválóságot hajszolva, amely nála szinte mániává vált

– emlékezett meg róla az olasz szövetség első embere, Gabriele Gravina.

Gattusónak hat kezdője már biztos

Gennaro Gattuso júniusi kinevezése óta készül arra, hogy levezényelje első tétmérkőzését az olasz válogatott élén. A játékosként heves vérmérsékletéről ismert labdarúgó váltotta Luciano Spallettit, aki június 6-án, a Norvégia elleni 3-0-s vereséget követően távozott az olasz csapat kispadjáról. Gattuso az első edzőtáborára 28 fős keretet hívott össze, amely Gianluca Scamacca visszalépésével – a csatár térdfájdalmai miatt visszatért a klubcsapatához, az Atalantához – 27-re olvadt.