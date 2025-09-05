Olasz Labdarúgó Szövetséggiorgio armaniGianluca Scamaccaolasz válogatottGennaro Gattuso

Az öltönyök királyát gyászolja Olaszország Gattuso első tétmeccse előtt

Az olasz labdarúgó-válogatott péntek este Bergamóban játszik világbajnoki selejtezőt Észtország ellen. A mérkőzést nagy várakozás előzi meg, hiszen ez lesz Gennaro Gattuso első tétmeccse a Squadra Azzurra élén. Az olasz edzőnek hat biztos kezdője van, a többi öt kilétére csak a holnap esti találkozón derül fény. Az Olasz Labdarúgó-szövetség a nemrég elhunyt világhírű divattervező, Giorgio Armani emléke előtt is tisztelegni akar, a divatikon által tervezet ruhákat a női és férfiválogatott is viseli.

Fotó: GIUSEPPE MAFFIA Forrás: NurPhoto
Óriási várakozás előzi meg az olasz labdarúgó-válogatott péntek esti mérkőzését, amely az újonnan kinevezett Gennaro Gattuso első tétmérkőzése lesz a talján együttes élén. Az Észtország elleni világbajnoki selejtező előtt Bergamóban az Olasz Labdarúgó-szövetség  (FIGC) a nemrégiben elhunyt divatlegenda, Giorgio Armani emléke előtt tiszteleg.

Gennaro Gattuso első tétmeccsén fognak megemlékezni az olasz divatikon Giorgio Armaniról.
Gennaro Gattuso első tétmeccsén fognak megemlékezni az olasz divatikon Giorgio Armaniról. Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

Gennaro Gattuso első tétmeccsén Giorgio Armanira emlékeznek

Az Olasz Labdarúgó-szövetség elnöke, Gabriele Gravina mély szomorúsággal értesült a divattervező Giorgio Armani haláláról, aki 91 éves korában hunyt el. Armani a valaha volt legismertebb stylistok egyike, aki már a 1970-es években világhírűvé tette az olasz divatot. Armani világszerte híres volt a férfiöltözködésre gyakorolt hatásáról: letisztult, laza, de elegáns szabásvonalai alapvetően alakították át a férfisziluettet. Armani mindig közel állt a sport világához: 1994-ben a válogatott számára tervezett öltözéket, 2019 óta pedig az Emporio Armani az Olasz Labdarúgó-szövetség hivatalos divat- és luxusszállítója, és a férfi-, női, valamint az U21-es válogatottak továbbra is az ő ruháit viselik. 

Giorgio Armani maga volt a stílus és az elegancia, az olasz labdarúgó-válogatottat is öltöztette.
Giorgio Armani maga volt a stílus és az elegancia, az olasz labdarúgó-válogatottat is öltöztette. Fotó: PATRICK KOVARIK/AFP

Giorgio Armaniról az olasz szövetség a holnapi, bergamói Olaszország–Észtország mérkőzés előtt fog megemlékezést tartani.

Giorgio Armani halála óriási veszteség Olaszország számára. A divat és a sport világában tett hozzájárulása a valódi nemzeti büszkeség forrása. Szeretném ismét megköszönni neki – ahogyan akkor is megtettem, amikor a válogatottakat öltöztette – mindazt, amit egész élete során tett. Művészetével és a munkájába vetett mély elkötelezettségével folyamatos önfejlesztésre inspirált, mindig a kiválóságot hajszolva, amely nála szinte mániává vált

 – emlékezett meg róla az olasz szövetség első embere, Gabriele Gravina.

Gattusónak hat kezdője már biztos

Gennaro Gattuso júniusi kinevezése óta készül arra, hogy levezényelje első tétmérkőzését az olasz válogatott élén. A játékosként heves vérmérsékletéről ismert labdarúgó váltotta Luciano Spallettit, aki június 6-án, a Norvégia elleni 3-0-s vereséget követően távozott az olasz csapat kispadjáról. Gattuso az első edzőtáborára 28 fős keretet hívott össze, amely Gianluca Scamacca visszalépésével – a csatár térdfájdalmai miatt visszatért a klubcsapatához, az Atalantához – 27-re olvadt.

Gennaro Gattuso már nagyon várja az első tétmeccsét az olasz labdarúgó-válogatott élén.
Gennaro Gattuso már nagyon várja az első tétmeccsét az olasz labdarúgó-válogatott élén Fotó: FRED TANNEAU/AFP

Az Észtország elleni találkozó selejtező és nem barátságos meccs, Gattusónak így péntekig 23 fősre kell szűkítenie a keretet. Egyes források szerint Gattusónak hat „biztos kezdője” van, a kérdés az, hogy kit jelöl a további öt posztra. 

A hatnak tartott név között nincs igazán meglepetés: a kapus és csapatkapitány Gianluigi Donnarumma, a Napoli kapitánya Giovanni Di Lorenzo, az Internél játszó Alessandro Bastoni és Nicolò Barella, a Newcastle középpályása, Sandro Tonali, illetve a Fiorentina csatára, Moise Kean.

 Gattuso csütörtökön azt is megerősítette, hogy négyvédős felállásra készül, 4-3-3-ban vagy 4-2-3-1-ben. Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Manuel Locatelli, Matteo Politano és Mattia Zaccagni is esélyes a kezdésre, de a kezdő még változhat a mérkőzésig.

 

 

 

