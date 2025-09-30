A Karcag edzője tíz kapott gólt is elviselt volna a szurkolók kedvéért a Honvéd ellen

A negyedik hazai mérkőzését is megnyerte, és újra az élre állt a kispesti együttes a labdarúgó NB II-ben. A Budapest Honvéd FC gólgazdag mérkőzésen 5-2-re győzte le a korábban a Vasas és a Videoton ellen is nyerő Karcagot a Bozsik Arénában. A vendég nagykunságiak vezető góljára azonnal válaszoltak Feczkó Tamás tanítványai, akik közül a két büntetőt is értékesítő Csontos Dominik és Zuigéber Ákos is duplázott. A kispestiek ezzel visszavették a tabella élén az első helyüket, míg a Karcag újoncként a 7. helyen áll.

Zuigéber Ákos volt a Budapest Honvéd FC egyik nyerőembere Fotó: EL média/Erdős László

A Honvéd sokadszor is vesztett állásból tudott nyerni

A tavalyi szezon ősze már csak a kispesti szurkolók rémálmaiban jön elő, ugyanis amióta Feczó Tamás vette át az irányítást, folyamatosan fejlődik a csapat. Előbb felállt a padlóról a Honvéd – már sokan az NB III-ban látták a nagymúltú klubot –, majd a jelenleg is zajló idényben a feljutás első számú esélyesévé váltak.

A Honvéd idei statisztikája

NB II-es bajnokság

8 meccs 6 győzelem 2 vereség

18 pont, 18 rúgott gól, 7 kapott gól

legeredményesebb játékos: Zuigéber Ákos, 5 gól

Magyar Kupa

Mór (idegenben) 4-1

Az Ajkán és a „hatvanperces” meccsen Kecskeméten alulmaradt Budapest Honvéd FC 5-2-es sikerével

a negyedik hazai mérkőzését is megnyerte. Jó hír a kispestiek számára: vasárnap ismét otthon játszik a csapatuk, amely a 14. helyen álló Tiszakécske ellen folytathatja hibátlan sorozatát.

Feczkó Tamás a mérkőzés után kiemelte, egy nagyon jól játszó Karcagot győztek le, és külön öröm volt a számára, hogy nem látott pánikot a játékosainak arcán, amikor gólt kaptak, hanem a lehető legrövidebb időn belül betaláltak az ellenfél kapujába.

– A Karcag a harmadik-negyedik gólnál tört meg, de végig nagyon szimpatikusan és jól játszott. Azt sajnálom, hogy az utolsó 25 percben nem tudtunk gólt szerezni, ugyanakkor ebben az időszakban olyan fiatalok jöttek a pályára, akik szép jövő előtt állnak. Örülök, hogy a nézők jól szórakoztak, és hogy 12 hazai meccsből 10-et sikerült megnyernünk. Az a csapat, amely komoly célokért küzd, így kell, hogy pályára lépjen. Olyan játékosokkal dolgozhatunk, akik nagyon erősek mentálisan. Már meg sem tudom mondani, hányadszorra álltunk fel és nyertünk vesztes állásból – jelentette ki az M4 Sport riporterének a Honvéd edzője.