  • A Karcag edzője tíz kapott gólt is elviselt volna a szurkolók kedvéért a Honvéd ellen
Budapest HonvédZuigéber ÁkosNB IIbajnokságKarcag

A Karcag edzője tíz kapott gólt is elviselt volna a szurkolók kedvéért a Honvéd ellen

Szép gondolkodásra vall, hogy egy meccsnek az a lényege, hogy a szurkoló jól szórakozzon, ám egy komoly tétre menő bajnokin talán másnak is előtérbe kellene kerülnie. Az NB II hétfő esti összecsapásán a karcagiak 5-2-re kaptak ki a Honvéd csapatától, és a vendégek edzője azt találta mondani, utálja a színtelen-szagtalan, 0-0-s meccseket, inkább kapjanak tízet, de a közönség jól szórakozzon. Nos, Varga Attila kívánsága kétarmados többséggel teljesült, a hazai pályán játszó kispestiek viszont megálltak ötnél.

Molnár László
2025. 09. 30. 9:16
A Honvéd közönségszórakoztató játékkal halad az NB I felé
A Honvéd közönségszórakoztató játékkal halad az NB I felé Fotó: Erdos Laszlo Elmedia
A negyedik hazai mérkőzését is megnyerte, és újra az élre állt a kispesti együttes a labdarúgó NB II-ben. A Budapest Honvéd FC gólgazdag mérkőzésen 5-2-re győzte le a korábban a Vasas és a Videoton ellen is nyerő Karcagot a Bozsik Arénában. A vendég nagykunságiak vezető góljára azonnal válaszoltak Feczkó Tamás tanítványai, akik közül a két büntetőt is értékesítő Csontos Dominik és Zuigéber Ákos is duplázott. A kispestiek ezzel visszavették a tabella élén az első helyüket, míg a Karcag újoncként a 7. helyen áll.

Zuigéber Ákos volt a Budapest Honvéd FC egyik nyerőembere
Zuigéber Ákos volt a Budapest Honvéd FC egyik nyerőembere    Fotó: EL média/Erdős László

A Honvéd sokadszor is vesztett állásból tudott nyerni

A tavalyi szezon ősze már csak a kispesti szurkolók rémálmaiban jön elő, ugyanis amióta Feczó Tamás vette át az irányítást, folyamatosan fejlődik a csapat. Előbb felállt a padlóról a Honvéd – már sokan az NB III-ban látták a nagymúltú klubot –, majd a jelenleg is zajló idényben a feljutás első számú esélyesévé váltak.

A Honvéd idei statisztikája

  • NB II-es bajnokság
  • 8 meccs 6 győzelem 2 vereség
  • 18 pont, 18 rúgott gól, 7 kapott gól
  • legeredményesebb játékos: Zuigéber Ákos, 5 gól
  • Magyar Kupa
  • Mór (idegenben) 4-1

Az Ajkán és a „hatvanperces” meccsen Kecskeméten alulmaradt Budapest Honvéd FC 5-2-es sikerével 

a negyedik hazai mérkőzését is megnyerte. Jó hír a kispestiek számára: vasárnap ismét otthon játszik a csapatuk, amely a 14. helyen álló Tiszakécske ellen folytathatja hibátlan sorozatát. 

Feczkó Tamás a mérkőzés után kiemelte, egy nagyon jól játszó Karcagot győztek le, és külön öröm volt a számára, hogy nem látott pánikot a játékosainak arcán, amikor gólt kaptak, hanem a lehető legrövidebb időn belül betaláltak az ellenfél kapujába.

– A Karcag a harmadik-negyedik gólnál tört meg, de végig nagyon szimpatikusan és jól játszott. Azt sajnálom, hogy az utolsó 25 percben nem tudtunk gólt szerezni, ugyanakkor ebben az időszakban olyan fiatalok jöttek a pályára, akik szép jövő előtt állnak. Örülök, hogy a nézők jól szórakoztak, és hogy 12 hazai meccsből 10-et sikerült megnyernünk. Az a csapat, amely komoly célokért küzd, így kell, hogy pályára lépjen. Olyan játékosokkal dolgozhatunk, akik nagyon erősek mentálisan. Már meg sem tudom mondani, hányadszorra álltunk fel és nyertünk vesztes állásból – jelentette ki az M4 Sport riporterének a Honvéd edzője.

A duplázó Zuigéber Ákos szerint a csapategység nagyon erős a Honvédnál, és ez többször is döntő különbséget jelent.

– A legfontosabb, hogy hátrányból fordítva meg tudtuk nyerni a mérkőzést, ráadásul végül elég nagy gólkülönbséggel. Nagyon boldog vagyok, hogy két gólt szereztem, de elsősorban az a fontos, hogy a három pontot itthon tudtuk tartani. 

A csapat legnagyobb erénye, hogy mindenki a másikért küzd, ez minden mérkőzésen döntő különbséget jelent a javunkra 

mondta a kispestiek házi gólkirályává váló Zuigéber Ákos.

A Budapest Honvéd FC hazai pályán tökéletes mérleggel áll, ráadásul a szurkolók nagy örömére gólerősen játszik
A Budapest Honvéd FC hazai pályán tökéletes mérleggel áll, ráadásul a szurkolók nagy örömére gólerősen játszik     Fotó: EL média/Erdős László

A karcagiak edzője akár a tízgólos vereséget is bevállalja, csak a közönség jól szórakozzon

Az újonc, korábban a Vasast és a Fehérvárt is legyőző Karcagnak, amely a hajrában kapufáig jutott, nem jött össze az újabb országra szóló bravúr, maradt a hetedik a táblázaton. Ugyanakkor a csapatnak egyáltalán nem kell szégyenkeznie a mutatott játék miatt, végig felvállalták a nyílt sisakos támadófocit. Edzőjük hitvallása szerint pedig ez utóbbi a lényeg, hiszenaz a legfontosabb, hogy a nézők jól szórakozzanak.

A Karcag idei statisztikája

  • NB II-es bajnokság
  • 8 meccs 3 győzelem 3 döntetlen 2 vereség
  • 12 pont, 10 rúgott gól, 12 kapott gól
  • legeredményesebb játékos: Papp Zsolt 3 gól
  • Magyar Kupa
  • REAC (idegenben) 4-2

Mondtam a srácoknak, hogy nem érdekel, ha tíz van közte, de akkor is ki kell szolgálnunk a közönséget. Inkább játsszunk egy ilyen mérkőzést, amin hét gól van, mint egy színtelen-szagtalan nulla-nullát. 

A csapatom nem szokott rögzített helyzeteből gólt kapni, de most négy ilyet kaptunk. Ezt át kell beszélnem a csapattal, mert ez okozta a vereséget. Ilyen előnyt egy ilyen erős csapatnak nem adhatunk – jelentette ki Varga Attila, akinek csapata legközelebb Ajkára látogat.

A mérkőzés rövid összefoglalója:

