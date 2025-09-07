Hosszú Katinka örömhírt osztott meg követőivel

A háromszoros olimpiai, huszonhatszoros világ- és harmincötszörös Európa-bajnok korábbi úszónő nagy bejelentést tett. A úszósporttól az idén januárban visszavonult Hosszú Katinka várandós, második gyermeke születését várja.

Hosszú Katinka a medencén túl is megtalálta a boldogságot (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Alig várjuk, hogy találkozzunk Veled”

Az örömteli hír vasárnap dél előtt jelent meg Hosszú hivatalos Facebook-oldalán.

Hosszú Katinka pályafutása számokban

A 35 esztendős korábbi sportoló összesen 97 érmet nyert olimpiákon, világ- és Európa-bajnokságokon, amellyel abszolút rekorder Európában.

Pályafutása során öt olimpián (2004, 2008, 2012, 2016, 2021)

Nyolc nagypályás világbajnokságon (2007-2022)

Valamint tíz nagypályás Európa-bajnokságon (2006-2022) vett részt.

Mindemellett ő az egyetlen magyar úszó, aki kilencszeres világbajnok és 15-szörös Európa-bajnok az ötvenes medencében, valamint a rövidpályás vb-k történetének legeredményesebb úszója 27 éremmel (ebből 17 arany). A kontinensbajnokságok történetének harmadik legeredményesebbje nagypályán, a legjobb rövidpályán, 46 egyéni érmével pedig minden idők legjobbja az Eb-k összesítésében.