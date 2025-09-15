Meghalt az a focista, aki akkor is nyugodt maradt, amikor füstölni kezdett alatta a szovjetek repülőgépe

Az 1980-as moszkvai nyári olimpia labdarúgó tornájának mérkőzéseit a szovjet főváros mellett több vidéki város stadionjában rendezték meg. A finn csapat első csoportmérkőzését 1980. július 21-én játszotta Minszkben Jugoszlávia ellen. A most meghalt Juha Dahlund egyik nagy sztorija ehhez a mérkőzéshez kapcsolódott.

Juha Dahlund akkor sem esett pánikba, amikor a repülőgép füstölni kezdett alatta

Fotó: MILAN SKARYD / DPA

A Tupoljev füstölni kezdett, Juha Dahlund nyugodt maradt

A finn csapat a mérkőzés reggelén Moszkvából repült át Minszkbe. Aznap nagyon meleg volt, s mire a szovjetek Tupoljev típusú repülőgépe a felszállás előtt a kifutópályára gurult, sűrű füst gomolygott az utastérben. Juha Dahlund csapattársa, Juhani Himanka pánikba esett, s ki akart szállni a gépből. A mellette ülő Juha Dahlund azonban nagyon nyugodt maradt. A civilben tűzoltóként dolgozó focista azt mondta, senki se essen pánikba, mert ő nem érez füstszagot.

Éppen ezért az is kizárt, hogy a gép kigyulladt volna.

Juha Dahlund beleszagolt a levegőbe, s közölte, nincs itt semmi baj, mert amit látnak az nem füst, hanem gőz. A gépben megrekedt forró levegő idézte elő mindezt. A pilóták sem voltak nyugtalanok, mert a repülő a következő pillanatban a levegőbe emelkedett és gond nélkül érkezett meg Minszkbe.

A finn csapat nagyon gyengén játszott ezen az olimpián. Az első meccsen 2-0-ra kikaptak Jugoszláviától, majd 0-0-s döntetlent értek el Irak ellen. Az utolsó meccsen hiába győzték le 3-0-ra Costa Ricát, ez nem volt elég a továbbjutáshoz. Finnország azóta sem szerepelt a nyári olimpiák labdarúgó tornájának döntőjében. Az utolsó finn gól előtti passzt éppen Juha Dahlund adta.

Juha Dahllund 1972-ben került a HJK Helsinki csapatába. Négyszer nyert finn bajnokságot és egyszer finn kupát is.