halálFinnországlabdarúgás

Meghalt az a focista, aki akkor is nyugodt maradt, amikor füstölni kezdett alatta a szovjetek repülőgépe

71 éves korában meghalt a finn labdarúgás egyik nagy alakja. Juha Dahlund 16 alkalommal szerepelt a finn labdarúgó-válogatottban. Pályafutásának csúcsa az volt, amikor 1980-ban a moszkvai olimpián is játszhatott.

Lantos Gábor
2025. 09. 15. 16:56
Juha Dahllund
Juha Dahllund halála megrázta Finnországot Fotó: https://www.veikkausliiga.com/
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az 1980-as moszkvai nyári olimpia labdarúgó tornájának mérkőzéseit a szovjet főváros mellett több vidéki város stadionjában rendezték meg. A finn csapat első csoportmérkőzését 1980. július 21-én játszotta Minszkben Jugoszlávia ellen. A most meghalt Juha Dahlund egyik nagy sztorija ehhez a mérkőzéshez kapcsolódott.

Juha Dahlund
Juha Dahlund akkor sem esett pánikba, amikor a repülőgép füstölni kezdett alatta
Fotó: MILAN SKARYD / DPA

A Tupoljev füstölni kezdett, Juha Dahlund nyugodt maradt

A finn csapat a mérkőzés reggelén Moszkvából repült át Minszkbe. Aznap nagyon meleg volt, s mire a szovjetek Tupoljev típusú repülőgépe a felszállás előtt a kifutópályára gurult, sűrű füst gomolygott az utastérben. Juha Dahlund csapattársa, Juhani Himanka pánikba esett, s ki akart szállni a gépből. A mellette ülő Juha Dahlund azonban nagyon nyugodt maradt. A civilben tűzoltóként dolgozó focista azt mondta, senki se essen pánikba, mert ő nem érez füstszagot. 

Éppen ezért az is kizárt, hogy a gép kigyulladt volna.

Juha Dahlund beleszagolt a levegőbe, s közölte, nincs itt semmi baj, mert amit látnak az nem füst, hanem gőz. A gépben megrekedt forró levegő idézte elő mindezt. A pilóták sem voltak nyugtalanok, mert a repülő a következő pillanatban a levegőbe emelkedett és gond nélkül érkezett meg Minszkbe.

A finn csapat nagyon gyengén játszott ezen az olimpián. Az első meccsen 2-0-ra kikaptak Jugoszláviától, majd 0-0-s döntetlent értek el Irak ellen. Az utolsó meccsen hiába győzték le 3-0-ra Costa Ricát, ez nem volt elég a továbbjutáshoz. Finnország azóta sem szerepelt a nyári olimpiák labdarúgó tornájának döntőjében. Az utolsó finn gól előtti passzt éppen Juha Dahlund adta.

Juha Dahllund 1972-ben került a HJK Helsinki csapatába. Négyszer nyert finn bajnokságot és egyszer finn kupát is. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantifa

Csak nézd!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.