A Juventus-legenda harmincéves bombagólját másolták, rögtön üzent is az utódjának + videó

Különleges dolgok történtek a Juventus–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-találkozó második félidejében: nyolc (!) gól született. Erre korábban egyszer volt példa, még tavaly szeptemberben a Bayern München a 3-0-s első játékrész után 9-3-ra ütötte ki a Dinamo Zagreb együttesét. Kenan Yildiznek kiválóan indult az idény, a török válogatott játékos az olasz bajnokság első három fordulója után egy gólnál és három gólpassznál jár, és kedden az első idei BL-meccsén is betalált, valamint kiosztott egy asszisztot.

Hihetetlen ívet írt le a labda, Kenan Yildiz fantasztikus tekerése jelentette a Juventus első egyenlítő gólját (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Yildiz a Juventus-legenda Del Pierót másolta

Kenan Yildiz a keddi Juventus-Dortmund mérkőzés 63. percében talált be, ezzel egyenlítettek a torinóiak. A török játékos négy perccel később egy gólpasszal is mutatkozott, ám egyértelműen a gólja marad emlékezetesebb.

Már csak azért is, mert a Juventus olasz legendájának, Alessandro Del Pieronak az 1995-ös találatához hasonlítják. Az olasz világbajnok akkor szintén a Dortmund kapuját vette be Bajnokok Ligája-meccsen, szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt, az a gól szeptember 13-án esett.

A két találat kísértetiesen hasonlít egymásra a lövés helye, távolsága, technikája és a labda íve alapján is.

Yıldız finesse 😮‍💨

Nmecha wonderstrike ☄️

Adeyemi thunderbolt ⚡

Ait El Hadj run and finish 🪄



Which goal is your favourite? 🤔@Heineken || #UCLGOTD — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 16, 2025

Máig emlegetik ezt a Del Piero-féle BL-gólt

1995. szeptember 13-án a Juventus a Dortmund vendége volt a Bajnokok Ligája csoportkörében. A németek az első percben vezetést szereztek Möller révén, erre válaszként érkezett Padovano találata, majd a 37. percben Alessandro Del Piero óriási gólja, amihez most hasonlítják Yildiz találatát. Az olasz rekordbajnok végül magabiztosan 3-1-re nyerte azt a meccset, Antonio Conte talált még be.

Íme, Del Piero gólja – érdemes összevetni a két találatot:

Megható pillanat a Juventus egykori és jelenlegi támadója között

A mérkőzés után a Sky Sports stúdiójában ülő Alessandro Del Piero 1995-ös gólja és Kenan Yildiz keddi találata között a két főszereplő vonta meg a párhuzamot. A legendás olasz játékos mosolyogva kommentálta a török gólját:

Gratulálok a gólhoz, valóban gyönyörű

– mondta Del Piero.

Szerintem az övé még szebb volt, mint az enyém

– válaszolta Kenan Yildiz, utalva a már sokat emlegetett 1995-ös találatra. — Ösztönös volt. Amikor a labda megérkezett, megláttam a helyet és lőttem. Örülök ennek a gyönyörű gólnak, és hogy segíthettem a csapatot – tette hozzá a török.