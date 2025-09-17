Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

A Juventus-legenda harmincéves bombagólját másolták, rögtön üzent is az utódjának + videó

Ki számított ilyen kezdésre? Már a labdarúgó Bajnokok Ligája első fordulójában rendkívül magasra tette a lécet a Juventus és a Borussia Dortmund összecsapása, ami nyolc gólt hozott. A 4-4-es találkozó számos szép pillanattal kápráztatta a labdarúgás kedvelőit, köztük az egyik Kenan Yildiz pazar találata volt. A török játékos gólja kísértetiesen hasonlított a torinói klub legendája, Alessandro Del Piero által 1995-ben, szintén a Dortmund ellen kivitelezett tökéletesen tekerésre. A keddi mérkőzés alatt a Sky Sports stúdiójában ült az olasz világbajnok, és amikor Yildiz érkezett az interjúra, megvonták a góljaik közötti párhuzamot. Érdekesség, hogy mindössze négy napon múlt a találatok kerek évfordulója.

Tóth Norbert
2025. 09. 17. 8:40
30 évvel ezelőtt kísértetiesen hasonló gólt lőtt a Juventus a Dortmundnak.
Kenan Yildiz bombagólja a Juventus legendáját, Del Pierót másolta. (Fotó: Northfoto/Jonathan Moscrop)
Különleges dolgok történtek a Juventus–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-találkozó második félidejében: nyolc (!) gól született. Erre korábban egyszer volt példa, még tavaly szeptemberben a Bayern München a 3-0-s első játékrész után 9-3-ra ütötte ki a Dinamo Zagreb együttesét. Kenan Yildiznek kiválóan indult az idény, a török válogatott játékos az olasz bajnokság első három fordulója után egy gólnál és három gólpassznál jár, és kedden az első idei BL-meccsén is betalált, valamint kiosztott egy asszisztot.

Bombagólt lőtt a Juventus támadója.
Hihetetlen ívet írt le a labda, Kenan Yildiz fantasztikus tekerése jelentette a Juventus első egyenlítő gólját (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Yildiz a Juventus-legenda Del Pierót másolta

Kenan Yildiz a keddi Juventus-Dortmund mérkőzés 63. percében talált be, ezzel egyenlítettek a torinóiak. A török játékos négy perccel később egy gólpasszal is mutatkozott, ám egyértelműen a gólja marad emlékezetesebb.

Már csak azért is, mert a Juventus olasz legendájának, Alessandro Del Pieronak az 1995-ös találatához hasonlítják. Az olasz világbajnok akkor szintén a Dortmund kapuját vette be Bajnokok Ligája-meccsen, szinte napra pontosan 30 évvel ezelőtt, az a gól szeptember 13-án esett.

A két találat kísértetiesen hasonlít egymásra a lövés helye, távolsága, technikája és a labda íve alapján is.

Máig emlegetik ezt a Del Piero-féle BL-gólt

1995. szeptember 13-án a Juventus a Dortmund vendége volt a Bajnokok Ligája csoportkörében. A németek az első percben vezetést szereztek Möller révén, erre válaszként érkezett Padovano találata, majd a 37. percben Alessandro Del Piero óriási gólja, amihez most hasonlítják Yildiz találatát. Az olasz rekordbajnok végül magabiztosan 3-1-re nyerte azt a meccset, Antonio Conte talált még be.

Íme, Del Piero gólja – érdemes összevetni a két találatot:

Megható pillanat a Juventus egykori és jelenlegi támadója között

A mérkőzés után a Sky Sports stúdiójában ülő Alessandro Del Piero 1995-ös gólja és Kenan Yildiz keddi találata között a két főszereplő vonta meg a párhuzamot. A legendás olasz játékos mosolyogva kommentálta a török gólját:

Gratulálok a gólhoz, valóban gyönyörű

– mondta Del Piero.

Szerintem az övé még szebb volt, mint az enyém

– válaszolta Kenan Yildiz, utalva a már sokat emlegetett 1995-ös találatra. Ösztönös volt. Amikor a labda megérkezett, megláttam a helyet és lőttem. Örülök ennek a gyönyörű gólnak, és hogy segíthettem a csapatot – tette hozzá a török.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

