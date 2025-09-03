Schmidt Ádám fontos útravalóval látta el az akadémistákat a KIMBA évnyitóján

Immáron az ötödik tanév kezdődött meg a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián (KIMBA). A csepeli csarnokban ebből az alkalomból beszédet mondott a szerdai, ünnepélyes tanévnyitón Schmidt Ádám is.

Az akadémisták augusztus 31-én költöztek be a KIMBA kollégiumába. Forrás: Facebook.com/KIMBACsepel

A KIMBA tanulói a sport nagykövetei

A sportállamtitkár a beszéde elején emlékeztette az egybegyűlteket, hogy a 2025/2026-os tanévet a köznevelési államtitkársággal és a Klebelsberg Központtal a sportoló nemzet tanévének nyilvánították. – Ez elsődlegesen benneteket már nem érint, mivel olyan fiatalokat szeretnénk megszólítani, akik kicsit távolabb vannak a sport világától, viszont azért beszélek most erről, mivel ti már a sport közösségének tagjai, képviselői vagytok. Meggyőződésem, hogy a közintézményekben a magatartásotok, az ottani cselekedeteitek, valamint a sportpályán nyújtott valamennyi bravúros teljesítményetek arra ösztönözheti a fiatalokat, hogy csatlakozzanak ehhez a közösséghez – mondta Schmidt Ádám, aki hozzátette: a KIMBA tanulói a sport nagykövetei, akik számára az infrastruktúra, a szakmai háttér, a különböző támogatások és ösztöndíjprogramok, illetve a folyamatosan fejlődő sportorvosi és sporttudományos háttér is adott a fejlődéshez.

Ha van célod, akkor az elszántságod lesz az iránytűd, amely elvezet oda. Ennek szellemében, úgy gondolom, az a legfontosabb, hogy jelöljetek ki magatoknak egy célt, szánjátok el magatokat, és kis lépésekben, de folyamatosan és határozottan haladjatok felé

– tette hozzá a sportvezető.

A tanévnyitón Schmidt Ádám mellett beszédet mondott Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára , valamint Lőrincz Tamás olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó, a KIMBA szakmai igazgatója is. Az ünnepséget a nyári utánpótlás világversenyek összefoglaló videóival és az érmes akadémisták köszöntésével zárták.