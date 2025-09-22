Parádés magyar vb-szereplés, 69 évet vártunk erre a sikerre

Amikor szombaton 15 órakor elrajtolt a hosszútávú gyorsaságimotoros világbajnokság záró futama, már lehetett abban reménykedni, hogy 69 év várakozását követően magyar sikernek örülhetünk majd a legendás, 24 órás Bol d'Oron. Miután Kovács Bálint és csapata az edzéseken és az időmérőn is remekelt – kategóriájában, a Superstock 1000-ben végül a második rajthelyet szerezte meg –, sokan kezdtek hinni abban, hogy a 24 éves magyar motoros egy teljes nap múlva történelmet ír a sportágban. Csaknem hetven, a történelmi hűség kedvéért egész pontosan 69 éve, hogy 1956-ban, a Párizs melletti Monthléry pályán Kurucz György és Reisz János kategóriájában diadalmaskodott a legendás 250-es Pannóniával. Most ezt a sikert ismételte meg a H-Moto Team versenyzője, aki ezúttal a Champion-MRP-Tecmas csapat színeiben ért fel eddigi pályafutása csúcsára.

Kovács Bálint eddigi legnagyobb sikerét érte el a legendás 24 órás vb-futamon, a Bol d'Oron (Forrás: Facebook/Kovács Bálint)

Kovács Bálint nemcsak megnyerte kategóriájában a Bol d'Ort, de a vb-összetettben is harmadik lett

Az elmúlt hétvégén került sor a motoros Endurance Világbajnokság szezonzárójára, a legendás Bol d’Orra. A 24 órás verseny rajtrácsán ott volt az a Kovács Bálint egy BMW nyergében, aki már sokadik versenyén próbált a dobogón végezni aktuális csapatával. Volt már 5. és 6., de eddig az a kis lépés hiányzott, ami a TOP 3-hoz kellett.

Kovács Bálint a belga Champion-MRP-Tecmas 9-es rajtszámú BMW-jén az edzéseken is remekelt, és az ott mutatott teljesítménye már előre vetítette egy nagy eredmény megszületését.

Noha a verseny alatt számtalan technikai problémát kellett a csapatának leküzdenie – éjszaka például volt, hogy tíz percen keresztül kellett a motort szerelnie a csapatnak – ám a magyar motoros a pályára visszatérve nemcsak ledolgozta a hátrányát, de át is vette a Superstock 1000-ben a vezetést.

A teljes versenyt tekintve ez a 3. helyet jelentette a királykategória, s a Superbike motorjaival közösen futott Bol d’Oron, és mire vasárnap délután leintették a versenyt, Kovácsék mindkét helyezésüket megtartották.

What a day for Champion-MRP-Tecmas 🙌



Winners of the Superstock class here at the #BoldOr 🏆#FIMEWC pic.twitter.com/Ojv8hVKwrV — FIM EWC (@FIM_EWC) September 21, 2025

Ezt nem lehet szavakba önteni, hiszen ez a győzelem, illetve a teljes viadalon elért harmadik hely a pályafutásom eddigi csúcsa. Köszönöm a csapatnak, a csapattársaimnak ezt az élményt, hiszen az idei szezon utolsó versenyén ennél jobb sztorit nem is írhattunk volna

– nyilatkozta Kovács Bálint, aki nemcsak győzött a legendás Bol d'Oron, de a Superstock 1000 világbajnoki összetett pontversenyében is a harmadik helyen zárt.