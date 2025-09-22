Kovács BálintBol d ' OrSuperstock 1000Talmácsi GáborfutamgyőzelemBMW

Parádés magyar vb-szereplés, 69 évet vártunk erre a sikerre

Majdnem hét évtizednek kellett ahhoz eltelnie, hogy a hosszútávú gyorsaságimotoros-világbajnokságon magyar győztest ünnepelhessünk. Ugyanis 1956 után, amikor Kurucz György és Reisz János a Párizs melletti Monthléry pályán kategóriájában diadalmaskodott a legendás Pannóniával, most ugyanezt ismételte meg Kovács Bálint a legendás 24 órás Bol d'Oron. A magyar motoros csapatával megnyerte a Superstock 1000-es kategóriát, összetettben a 3. helyen zárta a viadalt, s a világbajnoki pontversenyben is dobogós lett.

Molnár László
2025. 09. 22. 9:22
Kovács Bálint (balról a második) és csapata a dobogón ünnepelte a vb-futam megnyerését
Kovács Bálint (balról a második) és csapata a dobogón ünnepelte a vb-futam megnyerését Forrás: Facebook/Kovács Bálint
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amikor szombaton 15 órakor elrajtolt a hosszútávú gyorsaságimotoros világbajnokság záró futama, már lehetett abban reménykedni, hogy 69 év várakozását követően magyar sikernek örülhetünk majd a legendás, 24 órás Bol d'Oron. Miután Kovács Bálint és csapata az edzéseken és az időmérőn is remekelt – kategóriájában, a Superstock 1000-ben végül a második rajthelyet szerezte meg –, sokan kezdtek hinni abban, hogy a 24 éves magyar motoros egy teljes nap múlva történelmet ír a sportágban. Csaknem hetven, a történelmi hűség kedvéért egész pontosan 69 éve, hogy 1956-ban, a Párizs melletti Monthléry pályán Kurucz György és Reisz János kategóriájában diadalmaskodott a legendás 250-es Pannóniával. Most ezt a sikert ismételte meg a H-Moto Team versenyzője, aki ezúttal a Champion-MRP-Tecmas csapat színeiben ért fel eddigi pályafutása csúcsára.

Kovács Bálint eddigi legnagyobb sikerét érte el a legendás 24 órás vb-futamon, a Bol d'Oron
Kovács Bálint eddigi legnagyobb sikerét érte el a legendás 24 órás vb-futamon, a Bol d'Oron (Forrás: Facebook/Kovács Bálint)

Kovács Bálint nemcsak megnyerte kategóriájában a Bol d'Ort, de a vb-összetettben is harmadik lett

Az elmúlt hétvégén került sor a motoros Endurance Világbajnokság szezonzárójára, a legendás Bol d’Orra. A 24 órás verseny rajtrácsán ott volt az a Kovács Bálint egy BMW nyergében, aki már sokadik versenyén próbált a dobogón végezni aktuális csapatával. Volt már 5. és 6., de eddig az a kis lépés hiányzott, ami a TOP 3-hoz kellett.

Kovács Bálint a belga Champion-MRP-Tecmas 9-es rajtszámú BMW-jén az edzéseken is remekelt, és az ott mutatott teljesítménye már előre vetítette egy nagy eredmény megszületését. 

Noha a verseny alatt számtalan technikai problémát kellett a csapatának leküzdenie – éjszaka például volt, hogy tíz percen keresztül kellett a motort szerelnie a csapatnak – ám a magyar motoros a pályára visszatérve nemcsak ledolgozta a hátrányát, de át is vette a Superstock 1000-ben a vezetést. 

A teljes versenyt tekintve ez a 3. helyet jelentette a királykategória, s a Superbike motorjaival közösen futott Bol d’Oron, és mire vasárnap délután leintették a versenyt, Kovácsék mindkét helyezésüket megtartották.

Ezt nem lehet szavakba önteni, hiszen ez a győzelem, illetve a teljes viadalon elért harmadik hely a pályafutásom eddigi csúcsa. Köszönöm a csapatnak, a csapattársaimnak ezt az élményt, hiszen az idei szezon utolsó versenyén ennél jobb sztorit nem is írhattunk volna 

– nyilatkozta Kovács Bálint, aki nemcsak győzött a legendás Bol d'Oron, de a Superstock 1000 világbajnoki összetett pontversenyében is a harmadik helyen zárt.

A 2025-ös Bol d'Or EWV vb-futam összetett végeredmény

  1. Yoshimura Selt Motur (Superbike) – Suzuki
  2. Yart (Superbike) – Yamaha
  3. Champion-MRP-Tecmas (Superstock 1000) – BMW
  4. Kaedear-Dafy-Rac41 (Superstock 1000) – Honda
Kovács Bálint és csapata a célba érkezést követően
Kovács Bálint és csapata a célba érkezést követően (Forrás: Facebook/Kovács Bálint)

Talmácsi Gábor is gratulált Kovács Bálint sikeréhez

Természetesen a gyorsaságimotoros-világbajnokság 2007-es győztese, Talmácsi Gábor sem hagyta szó nélkül honfitársa sikerét. A 125 köbcentisek között világbajnok magyar motoros szerint ez egy fantasztikus teljesítmény.

– Szívből gratulálok Kovács Bálintnak , aki Superstock-kategória győztes lett csapattársaival a Bol d'Or 24 órás motorversenyen! Fantasztikus teljesítmény, főleg, hogy összetettben is sikerült felállniuk a dobogó 3. fokára – írta közösségi oldalán Talmácsi.

A 24 órás vb-futam összefoglalója:

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekKozma Lajos

Íme itt van minden!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek tényleg meg bírták írni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.