Micsoda feszültség: valahogy le kéne győzni az íreket

Szombaton este 20.45-kor Dublinban kezdődik el a magyar labdarúgó-válogatott szereplése a 2026-os világbajnoki selejtezősorozatban. Mindjárt az első meccs sorsdöntő lehet mindkét csapat számára. A labdarúgó vb-selejtező nyitányán csak egy magyar győzelem hozhatna teljes megnyugvást.

Lantos Gábor
2025. 09. 06. 6:12
Labdarúgó vb-selejtező: négy csapat, hat mérkőzés, mindez két és fél hónap alatt. A magyar labdarúgás számára most tényleg sorsdöntő lesz ez az ősz és a szombat esti dublini mérkőzés is. Nem véletlenül. Legutóbb 39 éve játszottunk vb-n, a magyar csapat azóta nem járt a sportág legfontosabb eseményén. Ez pedig rendkívül hosszú idő. Itt lenne tehát az ideje annak, hogy újra kijussunk egy világbajnokságra.

labdarúgó vb-selejtező
2021 júniusában Újpesten játszottunk az írekkel, de az nem labdarúgó vb-selejtező volt. Fotó: AFP/Ferenc Isza

Labdarúgó vb-selejtező: nem egyszerű a magyarok helyzete

A csoport favoritja egyértelműen a portugál csapat, amely szombaton 18 órától Örményország ellen játszik majd Jerevánban. A második hely még pótselejtezőt ér, sokak szerint erre van esélye Marco Rossi csapatának. Ahhoz azonban, hogy ezt elérjük, nem szabad kikapni Dublinban.

A Rapid sport legújabb adásában a meccs napjának reggelén beszélgettünk a magyar válogatott helyzetéről.

 

