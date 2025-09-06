Micsoda feszültség: valahogy le kéne győzni az íreket

Labdarúgó vb-selejtező: négy csapat, hat mérkőzés, mindez két és fél hónap alatt. A magyar labdarúgás számára most tényleg sorsdöntő lesz ez az ősz és a szombat esti dublini mérkőzés is. Nem véletlenül. Legutóbb 39 éve játszottunk vb-n, a magyar csapat azóta nem járt a sportág legfontosabb eseményén. Ez pedig rendkívül hosszú idő. Itt lenne tehát az ideje annak, hogy újra kijussunk egy világbajnokságra.

2021 júniusában Újpesten játszottunk az írekkel, de az nem labdarúgó vb-selejtező volt. Fotó: AFP/Ferenc Isza

Labdarúgó vb-selejtező: nem egyszerű a magyarok helyzete

A csoport favoritja egyértelműen a portugál csapat, amely szombaton 18 órától Örményország ellen játszik majd Jerevánban. A második hely még pótselejtezőt ér, sokak szerint erre van esélye Marco Rossi csapatának. Ahhoz azonban, hogy ezt elérjük, nem szabad kikapni Dublinban.

A Rapid sport legújabb adásában a meccs napjának reggelén beszélgettünk a magyar válogatott helyzetéről.