Történelmi pillanat: magyar játékos lehet Lionel Messi csatártársa

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az évek óta az Inter Miami akadémiáján edződő Pintér Dániel márciusban 1+1 éves profi szerződést írt alá az Inter Miamival. A 18 éves támadó kiváló idényt fut az Inter Miami második csapatában, remek teljesítményének köszönhetően pedig kiérdemelte, hogy együtt készülhessen az MLS-ben szereplő kirakatcsapat legnagyobb sztárjaival, köztük a Lionel Messivel is – szúrta ki az Origo.

Pintér Dániel júliusban még az Inter Miami II-ben játszott, vasárnap hajnalban azonban könnyen lehet, hogy Lionel Messi csatártársa lehet (Fotó: Getty Images)

A portál úgy tudja, hogy a fiatal magyar csatár szombaton akár lehetőséget is kaphat a Charlotte FC otthonában, miután a floridaiak tartalékosan kénytelenek elutazni Észak-Karolinába. Különösen a Seattle Sounders elleni Ligák Kupája-döntőben az ellenfél stábtagját leköpő Luis Suárez fog nagyon hiányozni, aki három meccsre szóló eltiltást kapott.

Amerikai sajtóértesülések szerint az eltiltott Lius Suárez helyére Pintér Dániel került be a Charlotte-ba utazó keretbe.

Az Egyesült Államokban született magyar támadó egyik gólja az Inter Miami II-ben:

Thats three-straight matches for Daniel Pinter 💪 pic.twitter.com/QqrVCQoWvL — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) July 13, 2025

Lionel Messi emlékezetes találkozása a magyarokkal

Lionel Messi pályafutása során sem magyar csapattárs, sem magyar ellenfél nem került az útjába – az egyetlen kivétel a máig emlékezetes 2005-ös válogatott debütálása. Ki ne emlékezne rá, hogy épp Magyarország ellen húzta magára először az argentin válogatott mezét? A tinédzser zsenit akkor mindössze egy perc után kiállította Markus Merk játékvezető, miután arcon vágta Vanczák Vilmost, aki a Magyar Nemzet nagyinterjújában mesélt az esetről.

A Charlotte FC–Inter Miami MLS mérkőzést vasárnap hajnalban rendezik a Bank of America Stadionban.