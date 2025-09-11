Cristiano Ronaldo nem teszi zsebre, amit Varga Barnabás miatt mondtak róla

A magyar válogatott 3-2-es vereséget szenvedett kedden a Portugália elleni vb-selejtezőn, Varga Barnabás pedig az írek elleni dublini gólja után kétszer is betalált Cristiano Ronaldóék ellen. A Fradi csatára ezzel a válogatottban is igazolta, hogy kirobbanó formában kezdte a szezont. Számításunk szerint ebben az idényben jelenleg ő a második legtöbb gólt jegyző futballista a világon.

Varga Barnabás ebben a szezonban a világ egyik legjobb góllövője, a fejeseit pedig Cristiano Ronaldo is megirigyelheti Fotó: Csudai Sándor

Varga Barnabás a Fradi színeiben 11 tétmeccsen 10 gólt hozott össze eddig ebben a szezonban, ehhez jött hozzá az utóbbi két válogatott meccsen szerzett három találata, így összességében 13 mérkőzés, 13 gól a mutatója.

Ennél több pedig jelenleg a 2025–2026-os (őszi-tavaszi rendszerű) idényben az élvonalbeli játékosok klub és válogatott góljait is figyelembe véve csak egyvalakinek van az egész világon: a szlovén Celje horvát csatára, Franko Kovacevic 12 meccsen 14 gólt szerzett eddig.

A teljesség igénye nélkül néhány sztárcsatár, akik Varga Barnabás mögé szorulnak jelenleg:

Cristiano Ronaldo vagy Varga Barnabás fejel jobban?

A portugálok elleni meccs után a Fradi 19 éves válogatott középpályása, Tóth Alex az Origónak mesélt arról, hogy Cristiano Ronaldo a gyerekkori példaképe, a mai napig van CR7-poszter a szobájában. Tóthnak természetesen óriási élmény volt az ötszörös aranylabdás legenda ellen pályára lépni kedden, de ha választania kellene, szerinte Varga Barnabás jobb fejjel, mint Ronaldo.

– Számomra ahogyan Barni fejel, ahogyan ugrik a labdákra, ahogyan érzi az ütemeket, az nagyon durva. Nyilván Ronaldo is remekül fejel, de Barnit sokkal többet látom, ezért lehet, őt mondanám – fogalmazott Tóth Alex.

Tudjuk, Ronaldo mennyire hiú, nem biztos, hogy örülne, ha meghallaná, hogy Varga Barnabás jobban fejel nála. Főleg, hogy Cristiano Ronaldo egyik erőssége, hogy elképesztő magasra képes ugrani, és gólokat fejelni.

Íme egy Sampdoria elleni klasszikus Ronaldo-felhőfejes még a Juventus mezében: