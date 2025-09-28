Hat év után ismét világbajnok a MotoGP legendája + videó

– Nem találom a szavakat – mondta könnyeivel küszködve Marc Márquez, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. - Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal.

Marc Márquez mindenkiné jobbnak bizonyult (Fotó: AFP/Toshifumi Kitamura)

Marc Márquez útja vissza a trónig

A 32 éves spanyol versenyzőnek veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.

Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón