Hat év után ismét világbajnok a MotoGP legendája + videó

– Nem találom a szavakat – mondta könnyeivel küszködve Marc Márquez, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. - Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal.
Marc Márquez útja vissza a trónig
A 32 éves spanyol versenyzőnek veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.
Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón
MOTOGP, JAPÁN NAGYDÍJ (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):
1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc
A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340, 3. Bagnaia 274
Moto2 (19 kör, 91,219 km, a dobogósok):
1. Daniel Holgado (spanyo, Kalex) 34:50.326 p
A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 238 pont, 2. Moreira 204, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 189
Moto3 (17 kör, 81,617 km, a dobogósok):
1. David Munoz (spanyol, KTM) 33:09.599 p
A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Rueda 315 pont,2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 222, 3. Quiles 204