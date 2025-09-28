Hat év után ismét világbajnok a MotoGP legendája + videó

Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Hat évvel legutóbbi sikere után ismét világbajnok lett a spanyol Marc Márquez, akinek vasárnap egy második hely is elég volt az újabb diadalhoz a MotoGP kategóriában a gyorsaságimotoros-vb Japán Nagydíján, Motegiben. Marc Márquez kilencedik vb-címét gyűjtötte be, a királykategóriában hetedszer lett a legjobb.

2025. 09. 28. 13:01
Marc Márquez hat év után ismét világbajnok Fotó: Toshifumi Kitamura Forrás: AFP
– Nem találom a szavakat – mondta könnyeivel küszködve Marc Márquez, aki az elmúlt évek nehézségeiről is beszélt. - Harcoltam, küzdöttem és csak küzdöttem és újra nyertem. Most már harmóniában vagyon önmagammal.

Marc Márquez mindenkiné jobbnak bizonyult
Marc Márquez mindenkiné jobbnak bizonyult (Fotó: AFP/Toshifumi Kitamura)

Marc Márquez útja vissza a trónig

A 32 éves spanyol versenyzőnek veszélybe került a karrierje, amikor 2020-ban többször is meg kellett műteni a jobb karját. Sérülése miatt harminc versenyhétvégéről hiányzott és azóta több mint százszor bukott.

Most azonban ünnepelhet, miután 201 pontos előnnyel vezet az összetettben, így a hátralévő öt futamon már nem előzheti meg senki. Ebben a szezonban 11-szer győzött és összesen 15-ször állt a dobogón

MOTOGP, JAPÁN NAGYDÍJ (24 kör, 115,224 km, a dobogósok):  

1. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 42:09.312 perc  
2. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 4.196 mp hátrány  
3. Joan Mir (spanyol, Honda) 6.858 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. (és már világbajnok) M. Márquez 541 pont, 2. Álex Márquez (spanyol, Ducati) 340, 3. Bagnaia 274

Moto2 (19 kör, 91,219 km, a dobogósok):  

1. Daniel Holgado (spanyo, Kalex) 34:50.326 p  
2. Jake Dixon (brit, Boscoscuro) 1.304 mp h.  
3. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 5.943 mp h.

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 238 pont, 2. Moreira 204, 3. Aron Canet (spanyol, Kalex) 189  

Moto3 (17 kör, 81,617 km, a dobogósok):  

1. David Munoz (spanyol, KTM) 33:09.599 p  
2. Jose Antonio Rueda (spanyol, KTM) 1.618 mp h.  
3. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 2.203 mp h.  

A vb-pontverseny állása 17 futam után (még 5 van hátra): 1. Rueda 315 pont,2. Ángel Piqueras (spanyol, KTM) 222, 3. Quiles 204

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

