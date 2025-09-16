román futballromán fociErdély

Brutálisan megverték a bírót Erdélyben, a polgármester feloszlatná a csapatot

Sokkoló jelenetek egy romániai futballpályán: játékvezetőt ütött ki az őrjöngő játékos Arad megyében. Székesúton történt az eset, ami nagy hullámokat vert a román futballban, a polgármester radikális döntést fontolgat, feloszlathatja az erdélyi csapatot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 16. 8:46
Brutálisan megverték a bírót Székesúton, emiatt áll a bál a román futballban Forrás: Prosport.ro
Hihetetlen jelenetek játszódtak le egy romániai pályán: a játékvezetőt brutálisan bántalmazta egy játékos az ötödosztályban: az egyik partjelző lett az erőszak áldozata a székesúti Gloria Secusigiu és a Banatul Arad mérkőzésén.

Brutálisan megverték a bírót Székesúton, emiatt áll a bál a román futballban
Brutálisan megverték a bírót Székesúton, emiatt áll a bál a román futballban. Fotó: Prosport.ro

Marius Valceanu a hosszabbításban érvénytelenítette a székesútiak gólját, mire a játékosok körbevették, és Timoce Sidor Daniel brutálisan rátámadt. A futballistát kiállították, a polgármester pedig bejelentette: ha hasonló incidens még egyszer előfordul, fel fogja oszlatni a csapatot.

Torkánál fogva szorongatta a bírót, amíg össze nem esett

„2025-öt írunk, mégis olyan jelenetek történnek, mintha a vadonból származnának” – írja az esetről a román sportlap, a Prosport.ro.

A hazai csapat a hajrában egyenlített ki, majd a hosszabbításban megpróbálta megszerezni a győzelmet. A góljukat azonban Marius Valceanu partjelző jelzésére les miatt érvénytelenítették. A székesúti játékosok nem értettek egyet a döntéssel, és magyarázatot követeltek.

Közülük Timoce Sidor Daniel volt az, aki először elvesztette a fejét, és erőteljesen megütötte Valceanut. A román sajtó beszámolója szerint nem mutatott semmi kíméletet: a torkánál fogva szorította a játékvezetőt, amíg az össze nem esett a pályán.

Orvosi beavatkozás, fegyelmi eljárás, a polgármester fenyegetése

A jelen lévő orvos azonnal közbelépett, és elsősegélyben részesítette a partjelzőt. Marius Valceanu néhány perc után magához tért, majd társai segítségével az öltözőbe ment.

Az ügyet az AJF Arad Fegyelmi Bizottsága fogja kivizsgálni.

„Sajnáljuk a székesúti incidenst. Az ilyen tetteknek semmi keresnivalójuk a futballpályán. Bármilyen okról vagy hibáról legyen is szó, az erőszak alkalmazása elfogadhatatlan. Ezen a szinten a labdarúgás öröme kell, hogy az első legyen. Az AJF Arad illetékes bizottsága meg fogja vizsgálni az esetet, és meghozza a szükséges intézkedéseket” – nyilatkozta Razvan Cadar, az AJF Arad elnöke.

Gheorghe Grad polgármester bejelentette, hogy komolyan fontolóra veszi a csapat megszüntetését, és ha a jövőben újra hasonló eset történik, habozás nélkül meg is fogja lépni ezt.

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

