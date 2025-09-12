A BL-láz idején mindenki futballista szeretett volna lenni, de a válogatott játékos nem bánta meg döntését

Rendkívüli

Történelmi mérkőzés előtt áll az FTC. A klub férfi-jégkorongcsapata péntek este a Villach együttesét fogadja az osztrák jégkorongligában, ahol története során először szerepelhet a 2025/2026-os szezonban. A keret tagja a nyáron Debrecenből igazolt magyar válogatott csatár, Mihalik András is, aki szerint néhány meccsre biztosan szükség lesz, hogy felmérhessék, milyen célokért küzdhet a Ferencváros a sorozatban.

Hatos Szabolcs
2025. 09. 12. 5:50
Mihalik András (7) máris teljesítette pályafutása egyik legnagyobb célját azzal, hogy Magyarországot képviselte a világbajnokságon. Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Henning Bagger
Új fejezet kezdődik az FTC férfi-jégkorongcsapatának életében azzal, hogy pénteken 18.30-as kezdettel kezdetét veszi a Villach elleni mérkőzés a budapesti Tüskecsarnokban. A klub debütálása mellett először léphet jégre az osztrák ligában Mihalik András is, aki részt vett az idei világbajnokságon, majd nyáron Debrecenből a Ferencvárosba igazolt.

Az FTC és Mihalik András friss Szuperkupa-győztesként kezdheti meg szereplését az osztrák ligában
Az FTC és Mihalik András friss Szuperkupa-győztesként kezdheti meg szereplését az osztrák ligában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

 

Néhány meccsre biztosan szükség lesz

A 22 éves támadó egy tétmérkőzést már teljesített is zöld-fehérben. Múlt szombaton az FTC 5-0-ra győzte le a Budapesti Jégkorong Akadémia együttesét a Szuperkupáért vívott találkozón. Akkor Mihalik András szerezte csapata ötödik gólját.

Annak ellenére, hogy nagy önbizalmat adott nekünk a szuperkupameccs, még mindig nem tudjuk, hogy amit ott nyújtottunk, az mire lehet elég egy osztrák közép- vagy topcsapat ellen. Szerintem kell majd néhány meccs, amíg fel tudjuk mérni, hogy mennyire lehetünk versenyképesek a ligában. Mindenki nagyon várja ezt a szezonkezdetet, bizakodók vagyunk, jó úton halad a csapat

 – jelentette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozó jégkorongozó.

Mihalik András máris megszerezte az első gólját zöld-fehérben
Mihalik András máris megszerezte az első gólját zöld-fehérben (Fotó: facebook.com/fradihoki)

 

Mihalik András élőben látta a BL-szereplő Debrecent, mégis a hokit választotta

Mielőtt felidéznénk a történelmi magyar sikert hozó, A csoportos bennmaradással zárult vb-t, elevenítsük fel, honnan indult Mihalik András pályafutása. Gyermekként a foci mellett kezdett el el jégkorongozni – egy évvel azután, hogy szülővárosának futballcsapata, a DVSC a BL főtábláján szerepelt.

Én azokon a meccseken kint is voltam a régi Puskás Stadionban, emlékszem, akkoriban Debrecenben, de talán mondhatom, hogy az egész országban mindenki focista akart lenni. Nekem is volt ilyen korszakom, én is vágytam arra, hogy Magyarország nemzeti sportjában mutathassam meg magam. Sokat gondolkodtam, hogy melyik lenne a számomra legmegfelelőbb út, végül az egész közeg és a jégkorong összetettsége miatt a hokinál maradtam. Abszolút nem bántam meg a döntést

 – árulta el Mihalik András, aki tinédzserként testvére és szülei társaságában Észak-Amerikában is élt, 2018 és 2020 között a kanadai Toronto Titans U16-os csapatában edződött. – Amikor erről van szó, mindig a jégkorongon kívüli dolgokra gondolok elsősorban. Három évet eltölteni egy külföldi országban, az rengeteget hozzátesz az ember személyiségfejlődéséhez. Én 14 éves voltam, amikor kimentünk. Megtanultam angolul, ami az egész életemre hatással van, illetve körbejártuk az egész kontinenst, világot láttam, sok új dolgot tanultam. Jó három év volt.

 

A megtett út lepergett a Himnusz alatt

Mihalik András Kanada után Finnországban is szerepelt, majd egy kisebb miskolci kitérőt leszámítva 2020-tól egészen 2025-ig a debreceni DEAC csapatában jégkorongozott. Tavaly ősszel érdemelte ki először a válogatottmeghívót, de az idén tavasszal ott lehetett a vb-n is, ahol két gólt lőtt.

– Mindig úgy gondoltam, hogy lehet karriert építeni és klubszinten kupákat nyerni, lehet hajszolni a minél nagyobb hírnevet és fizetést, de egy játékosnak a legmagasabb szint, ahova eljuthat, az a saját országának a válogatottja, és azon belül is egy világbajnokságon való szereplés. Igazából ha már most semmi nem történik a következő tíz évben a karrierem során, akkor is elégedett lehetek azzal, hogy részt vehettem a tornán. 

Ezt már nem veheti el tőlem senki. Amikor Kazahsztán legyőzése után a koronás címerrel díszített mezben odaálltunk a szurkolók elé és elénekeltük a Himnuszt, az olyan pillanat volt, amikor végigfutott az egész pályafutásom előttem, a sok lemondás, a szenvedés… Akkor úgy éreztem, hogy megérte a befektetett munka

 – emlékezett vissza a debreceni sportoló.

Herning, 2025. május 19. Mihalik András (j) próbál gólt ütni Leonardo Genoni svájci kapusnak a jégkorong-világbajnokság hatodik fordulójában játszott Magyarország-Svájc mérkőzésen a dániai Herningben 2025. május 18-án. A svájci válogatott 10-0-ra győzött. MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi
Mihalik András gólhelyzetben az idei vb-n (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Salvatore Di Nolfi)

Mihalik András a sportpályafutása mellett is aktív életet él. 

  • Lokálpatriótának vallja magát, amikor csak teheti, hazajár Debrecenbe
  • Emellett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi szakán halad a diplomaszerzés felé.

– Amikor sok a hoki, olyankor jólesik egy kicsit olvasni, tanulni, amikor meg vizsgaidőszak van, akkor kikapcsolódás, felüdülés edzeni vagy jégkorongot nézni. Szerintem a kettő jól kiegészíti egymást. A jégkorong persze sok odafigyeléssel jár, hiszen nem csak akkor vagyunk sportolók, amikor pályára lépünk, elég sok mindenre kell odafigyelni a jégen kívül is. Az élet nem áll meg attól, hogy sportolunk, minden megy tovább, nekünk ezek között a kihívások között kell lavírozni – jelentette ki Mihalik András, aki eldöntötte: az aktuális képzés befejezése után jogi tanulmányokba kezd.

Addig persze még jó pár mérkőzés vár rá, az első mindjárt pénteken, a Villach ellen.

