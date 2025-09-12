A BL-láz idején mindenki futballista szeretett volna lenni, de a válogatott játékos nem bánta meg döntését

Új fejezet kezdődik az FTC férfi-jégkorongcsapatának életében azzal, hogy pénteken 18.30-as kezdettel kezdetét veszi a Villach elleni mérkőzés a budapesti Tüskecsarnokban. A klub debütálása mellett először léphet jégre az osztrák ligában Mihalik András is, aki részt vett az idei világbajnokságon, majd nyáron Debrecenből a Ferencvárosba igazolt.

Az FTC és Mihalik András friss Szuperkupa-győztesként kezdheti meg szereplését az osztrák ligában (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Néhány meccsre biztosan szükség lesz

A 22 éves támadó egy tétmérkőzést már teljesített is zöld-fehérben. Múlt szombaton az FTC 5-0-ra győzte le a Budapesti Jégkorong Akadémia együttesét a Szuperkupáért vívott találkozón. Akkor Mihalik András szerezte csapata ötödik gólját.

Annak ellenére, hogy nagy önbizalmat adott nekünk a szuperkupameccs, még mindig nem tudjuk, hogy amit ott nyújtottunk, az mire lehet elég egy osztrák közép- vagy topcsapat ellen. Szerintem kell majd néhány meccs, amíg fel tudjuk mérni, hogy mennyire lehetünk versenyképesek a ligában. Mindenki nagyon várja ezt a szezonkezdetet, bizakodók vagyunk, jó úton halad a csapat

– jelentette ki a Magyar Nemzetnek nyilatkozó jégkorongozó.

Mihalik András máris megszerezte az első gólját zöld-fehérben (Fotó: facebook.com/fradihoki)

Mihalik András élőben látta a BL-szereplő Debrecent, mégis a hokit választotta

Mielőtt felidéznénk a történelmi magyar sikert hozó, A csoportos bennmaradással zárult vb-t, elevenítsük fel, honnan indult Mihalik András pályafutása. Gyermekként a foci mellett kezdett el el jégkorongozni – egy évvel azután, hogy szülővárosának futballcsapata, a DVSC a BL főtábláján szerepelt.

Én azokon a meccseken kint is voltam a régi Puskás Stadionban, emlékszem, akkoriban Debrecenben, de talán mondhatom, hogy az egész országban mindenki focista akart lenni. Nekem is volt ilyen korszakom, én is vágytam arra, hogy Magyarország nemzeti sportjában mutathassam meg magam. Sokat gondolkodtam, hogy melyik lenne a számomra legmegfelelőbb út, végül az egész közeg és a jégkorong összetettsége miatt a hokinál maradtam. Abszolút nem bántam meg a döntést

– árulta el Mihalik András, aki tinédzserként testvére és szülei társaságában Észak-Amerikában is élt, 2018 és 2020 között a kanadai Toronto Titans U16-os csapatában edződött. – Amikor erről van szó, mindig a jégkorongon kívüli dolgokra gondolok elsősorban. Három évet eltölteni egy külföldi országban, az rengeteget hozzátesz az ember személyiségfejlődéséhez. Én 14 éves voltam, amikor kimentünk. Megtanultam angolul, ami az egész életemre hatással van, illetve körbejártuk az egész kontinenst, világot láttam, sok új dolgot tanultam. Jó három év volt.