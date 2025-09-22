Óriási rangadót nyert meg az NB II-ben a Vasas

A labdarúgó NB II 7. fordulójában a Mezőkövesd úgy érkezett meg a Vasas Fáy utcai stadionjába, hogyha nyer, a tabella élére ugrik. A Vasasnak is nagy volt a tét: amennyiben a hazai csapat nyer, akkor a Honvéd mögé a második helyre jönnek fel a tabellán. Érdekes mérkőzés elé néztünk tehát.

A Vasas szurkolói jó hangulatot teremtettek az NB II hétfő esti rangadóján

Fotó: Torok Levente

NB II: Keményen kezdett a Vasas

A hazai csapat ellentmondást nem tűrően kezdte a meccset. Több kihagyott hazai helyzet után a 14. percben szerezte meg a vezetést a Vasas. Bal oldalról végzett el szögletet az angyalföldi csapat, majd Tóth Milán csúsztatta a kapuba a labdát. Ezzel a góllal vezetett a Vasas.

A Kövesdet megfogta a bekapott gól, a vendégek sokszor csak nyomoztak a labda után. Nem sokkal később ez a nyomozás majdnem nagy fordulatot vett, mert a 29. percben a mezőkövesdi Pintér a kapufát találta el. Ez nagy egyenlítési lehetőség volt. A 34. percben jött az egyenlítés: a 19 éves Vidnyánszky Mátyás szép tekeréssel lepte meg az addigra kissé elkényelmesedő hazai játékosokat.

A 39. percben ismét vezetéshez jutott a Vasas. A mezőkövesdi kapus a tizenhatoson belül buktatta Hőst. Deczki kapus sárga lapot kapott, a Vasas tizenegyest. A büntetőt Tóth Milán értékesítette. 2-1, de a szünet előtt a Mezőkövesd ismét egyenlíteni tudott. Saja szöglete után Szalai József 5 méterről fejelt a kapuba. Ez volt az első félidő utolsó jelenete, a szünetben 2-2 volt az állás.

Az első félidő tehát négy gólt hozott. Mozgalmasan indult a második 45 perc. Három perccel a kezdés után harmadszor is vezetett a Vasas: Radó ívelését Otigba fejelte a léc alá (3-2).

A 62. percben a bíró megint tizenegyest ítélt, ám ezúttal a vendégcsapatnak.

Szalait sodorta el Otigba a tizenhatoson belül, ezért fújta be a bíró a büntetőt. Ám ez kimaradt, mert a mezőkövesdi Lőrinczy tizenegyesét a Vasas kapusa, Uram János kivédte. Maradt a 3-2 a Vasas javára.

Ahogy az lenni szokott, a kihagyott tizenegyes megbosszulta magát. A 69. percben Urblik inditotta Radót, aki tovább passzolta a labdát Horváth Rajmundnak. Horváthnak már nem volt nehéz dolga, belőtte a Vasas negyedik gólját. Mindenki azt gondolta, hogy eldőlt a három pont sorsa, csak a Mezőkövesd nem: a 81. percben Lőrinczy szöglete után Keresztes 6 méterről fejelt a kapuba (4-3).