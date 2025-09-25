Az újabb román sportbotrány szörnyű magyar emlékeket idézett fel Craiovában

Nehezen lehet megérteni, mi történt szerdán este Romániában. A magyar futsalválogatott Craiovában játszott Eb-pótselejtezőt, a végeredmény 2-2 lett, s ez a döntetlen azt jelentette, hogy a magyarok 5-4-es összesítéssel bejutottak a 2026 januárjában rendezendő Eb 16-os mezőnyébe. A magyar csapat óriási lélekjelenlétről tett bizonyságot azzal, hogy így tudta lehozni ezt a sorsdöntő meccset. 1-0-s román vezetésnél ugyanis a helyi nézők előbb a egymással, majd a csendőrséggel verekedtek össze. Többen beszaladtak a pályára. A csapatok az öltözőbe menekültek, közel 40 percen át állt a játék. A magyarokban fel sem merült, hogy ne folytassák, s az utolsó percekben sikerült a románok 2-1-es vezetését kiegyenlíteni, ezzel elkerülni a hosszabbítást, s továbbjutni az Eb legjobb 16 csapata közé. Románia is megdöbbent persze, de nem annyira, mint a magyarok.

Románia sportbalhévárosa, Craiova, s egy kép a szerdai futsal Eb-pótselejtezőn történt incidensről

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Craiova: Románia és a magyar sport balhévárosa

De menjünk most vissza egy kicsit az időben! 2019. augusztus 1. A Budapest Honvéd csapata az Európa-liga-selejtező második fordulójában lépett pályára Craiovában.

A meccs: Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó: CSU Craiova (román)–Budapest Honvéd 0-0 – tizenegyesekkel: 3-1

Craiova, 22 134 néző, v.: Hunter (északír)

Craiova: Piglacelli – Martic (Briceag, 13.), Kelic, Acka, Bancu – Cicaldau, Mateiu, Ivanov (Qaka, 75.) – Barbut, Roman (Fortes, 94.), Vatajelu (Ionita, 63.)

Budapest Honvéd: Lefkovits (Berla, 40.) – Batik, Kamber, Lovric – King, Kesztyűs, Moretti (Uzoma, 73.), Banó-Szabó, Kukoc (Niba, 92.) – Moutari, Kulacs (N’Gog, 78.)

Akik ott voltak, vagy akik látták, nehezen feledik el a történteket. A hosszabbításban járt már a meccs, amikor a román szurkolók hanggránátot dobtak az északír játékvezető, Arnold Hunter közvetlen közelébe. A bírót hosszasan kellett ápolni, begurult a pályára a mentőautó, de nem kellett elvinni Huntert.

BREAKING: Ref hit by a flare im the 120th minute of the game between Craiova and Honved in the Europa League! Doesn't look good at all!!! pic.twitter.com/CgINB4D9Eo — Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019

Az óriási balhé után hosszasan tanácskoztak a játékvezetők és az UEFA képviselői, még telefonos segítséget is kértek, majd a 153. percben jött a negyedik játékvezető, aki a 119. perctől levezette a fennmaradó egy percet.

Már akkor sem értette senki, hogy miért nem lehetett lefújni a meccset. Mi szükség volt arra, hogy a bíró engedélyezze a folytatást.

A magyar drukkerek és sportszerető emberek számára ez azért is volt érthetetlen, mert a Honvéd végül kiesett. De ha nem esett volna ki, akkor is jogosak lettek volna ezek a kérdések. Aztán az egykori FIFA-játékvezető, Bede Ferenc rendet csinált ebben a kérdésben. Az egykori bíró elmondta, hogy az ilyen botrányokkal kapcsolatban megváltozott a szabály.

Az új rendelkezés úgy szól, hogy ilyen esetben arra kell törekedni, hogy a meccset mindenképpen befejezzék. Ezt úgynevezett elszigetelt esetnek nevezik.

Régen más volt a szabály. Emlékezhetünk arra, hogy egy Debrecen–Vasas NB I-es meccsen szotyolával megdobták Márton Sándor partjelzőt, a vezető bíró azonnal lefújta a meccset. Magam is vezettem egy olyan NB I-es talákozót Újpesten, amikor a nézők kockakövet hajítottak a pályára – ekkor is lefújtam a meccset, mert úgy ítéltem meg, hogy ezzel teszem a legjobbat. A craiovai esethez annyit, hogy ilyenkor azt is mérlegelni kell, mekkora botrány lehet abból, ha a bíró lefújja a meccset. Ilyenkor általában a játékoskijáróban zajlik a telefonálás és a kommunikáció, furcsa, hogy mindez most a pályán zajlott.”