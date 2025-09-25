Rendkívüli

Az újabb román sportbotrány szörnyű magyar emlékeket idézett fel Craiovában

Nehezen csillapodnak az indulatok a szerdai megdöbbentő sportbotrány után, amely Romániában, Craiovában tört ki a magyar futsalválogatott Eb-pótselejtezőjén. Ebben a városban nem ez az első olyan eset, amelyben egy magyar sportcsapat balhéba keveredik. Nem kell olyan sokat visszamennünk az időben, hogy egy másik, ennél is nagyobb craiovai balhéra bukkanjunk. Craiova Románia igazi sportbalhévárosa.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 9:34
Craiova
A 2019-es botrány, a bíró hanggránáttal való megdobása nehezen feledhető a Honvéd csapata és a magyar drukkerek számára Fotó: MTI/EPA/Bogdan Danescu
Nehezen lehet megérteni, mi történt szerdán este Romániában. A magyar futsalválogatott Craiovában játszott Eb-pótselejtezőt, a végeredmény 2-2 lett, s ez a döntetlen azt jelentette, hogy a magyarok 5-4-es összesítéssel bejutottak a 2026 januárjában rendezendő Eb 16-os mezőnyébe. A magyar csapat óriási lélekjelenlétről tett bizonyságot azzal, hogy így tudta lehozni ezt a sorsdöntő meccset. 1-0-s román vezetésnél ugyanis a helyi nézők előbb a egymással, majd a csendőrséggel verekedtek össze. Többen beszaladtak a pályára. A csapatok az öltözőbe menekültek, közel 40 percen át állt a játék. A magyarokban fel sem merült, hogy ne folytassák, s az utolsó percekben sikerült a románok 2-1-es vezetését kiegyenlíteni, ezzel elkerülni a hosszabbítást, s továbbjutni az Eb legjobb 16 csapata közé. Románia is megdöbbent persze, de nem annyira, mint a magyarok.

Románia
Románia sportbalhévárosa, Craiova, s egy kép a szerdai futsal Eb-pótselejtezőn történt incidensről
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI 

Craiova: Románia és a magyar sport balhévárosa

De menjünk most vissza egy kicsit az időben! 2019. augusztus 1. A Budapest Honvéd csapata az Európa-liga-selejtező második fordulójában lépett pályára Craiovában.

A meccs:

Európa-liga, selejtező, 2. forduló, visszavágó: CSU Craiova (román)–Budapest Honvéd 0-0 – tizenegyesekkel: 3-1
Craiova, 22 134 néző, v.: Hunter (északír)
Craiova: Piglacelli – Martic (Briceag, 13.), Kelic, Acka, Bancu – Cicaldau, Mateiu, Ivanov (Qaka, 75.) – Barbut, Roman (Fortes, 94.), Vatajelu (Ionita, 63.)
Budapest Honvéd: Lefkovits (Berla, 40.) – Batik, Kamber, Lovric – King, Kesztyűs, Moretti (Uzoma, 73.), Banó-Szabó, Kukoc (Niba, 92.) – Moutari, Kulacs (N’Gog, 78.)

Akik ott voltak, vagy akik látták, nehezen feledik el a történteket. A hosszabbításban járt már a meccs, amikor a román szurkolók hanggránátot dobtak az északír játékvezető, Arnold Hunter közvetlen közelébe. A bírót hosszasan kellett ápolni, begurult a pályára a mentőautó, de nem kellett elvinni Huntert.

Az óriási balhé után hosszasan tanácskoztak a játékvezetők és az UEFA képviselői, még telefonos segítséget is kértek, majd a 153. percben jött a negyedik játékvezető, aki a 119. perctől levezette a fennmaradó egy percet. 

Már akkor sem értette senki, hogy miért nem lehetett lefújni a meccset. Mi szükség volt arra, hogy a bíró engedélyezze a folytatást. 

A magyar drukkerek és sportszerető emberek számára ez azért is volt érthetetlen, mert a Honvéd végül kiesett. De ha nem esett volna ki, akkor is jogosak lettek volna ezek a kérdések. Aztán az egykori FIFA-játékvezető, Bede Ferenc rendet csinált ebben a kérdésben. Az egykori bíró elmondta, hogy az ilyen botrányokkal kapcsolatban megváltozott a szabály. 

Az új rendelkezés úgy szól, hogy ilyen esetben arra kell törekedni, hogy a meccset mindenképpen befejezzék. Ezt úgynevezett elszigetelt esetnek nevezik.

Régen más volt a szabály. Emlékezhetünk arra, hogy egy Debrecen–Vasas NB I-es meccsen szotyolával megdobták Márton Sándor partjelzőt, a vezető bíró azonnal lefújta a meccset. Magam is vezettem egy olyan NB I-es talákozót Újpesten, amikor a nézők kockakövet hajítottak a pályára – ekkor is lefújtam a meccset, mert úgy ítéltem meg, hogy ezzel teszem a legjobbat. A craiovai esethez annyit, hogy ilyenkor azt is mérlegelni kell, mekkora botrány lehet abból, ha a bíró lefújja a meccset. Ilyenkor általában a játékoskijáróban zajlik a telefonálás és a kommunikáció, furcsa, hogy mindez most a pályán zajlott.”

Az UEFA a Honvédot is megbüntette

Ami ennek a botránynak az utóéletét illeti, az még meghökkentőbb. Bár a Honvéd hivatalosan óvást nyújtott be, azt azonnal elutasították. A Craiovát vétkesnek találták a fegyelmi szabályzat olyan súlyos pontjainak megsértésében, mint tűzijáték használata, tárgyak pályára dobása (16. paragrafus 2/c és b pont), rendezési hiányosságok, rasszista magatartás és verekedés a lelátón.

Mindezek értelmében a Craiovának három zárt kapus európai kupameccs mellett 60 ezer eurós (körülbelül 19,5 millió forint) pénzbüntetést kellett fizetnie.

Mit is lehetett erre mondani? Ez a büntetés nevetséges volt ahhoz képest, amekkora botrány zajlott a stadionban. De ezzel még nem volt vége a dolognak. Az UEFA ugyanis a Honvéd ellen is fegyelmi eljárást indított a csapat nem megfelelő magatartása, szurkolói által okozott rendbontás, valamint rasszista magatartás miatt.

Mi lesz most a futsalbotrány után?

Ezek után tényleg érdeklődéssel várjuk, mi történik a mostani botrány után. Azt még az ilyen esetekben cseppet sem visszafogott román sportsajtó is elismerte, hogy a szerdai incidens a román szurkolók között robbant ki, bár egyes cikkek azt sugallták, hogy a verekedésben a magyar drukkerek is részt vettek volna, ha a csendőrség nem lép közbe. 

Később az is kiderült, hogy a balhé kiváltó oka állítólag az volt, hogy az eredményjelző táblán véletlenül Románia helyett Magyarország jelent meg.

Azaz: mintha Magyarország játszott volna Magyarország ellen. Hogy ez a hiba miért indukált ekkora verekedést, azt már sosem tudjuk meg.

Mindenesetre az UEFA most törheti a fejét, mit kezd ezzel a botránnyal. Tényleg szerencse, hogy a magyar csapat jutott tovább, nekünk így, ahogy a mondás tartja, egy gonddal kevesebb.

 

