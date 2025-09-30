Tóth Alex eddig nem látott szerepben szerzett örömöt a legfontosabb szurkolóinak

A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet esélyteremtő futballprogramja, az Álombajnokság a nyár folyamán a nehéz körülmények között élő gyerekek életébe akart örömöt, vidámságot és persze fegyelmet, kitartást vinni a sportolás segítségével. Ez azért is nagyon fontos, mert a mindennapok nehézségei gyakran felülírják ezeknek a lurkóknak az álmait. Most heteken át szervezett formában volt lehetőségük edzeni, megmutathatták, hogy képesek nagy dolgokat elérni. Majd a legügyesebbek fantasztikus élményben részesülhettek az FTC ezdőközpontjában, ahol a Ferencváros négy válogatott labarúgója, Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás és Botka Endre biztatta, bátorította őket.

Tóth Alex elképesző népszerűségnek örvendett az Álombajnokság résztvevői körében. Az FTC edzőközpontját boldog gyerekek zsivaja töltötte meg élettel

A program keretében több mint 180 gyerek dolgozhatott irányított, szervezett formában, futballedzők segítségével

Közös fotó az FTC játékosaival, így az ifjú kiválósággal, Tóth Alexszel

A több hónapos felkészítőprogram és a selejtező mérkőzések után szeptember 26-án az északi és déli regionális döntők győztesei, vagyis a 8–10 év közöttiek mezőnyében Vizsoly és Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere és Rinyaszentkirály csapata mérkőztek meg egymással az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban. A gyerekek mindent beleadtak: lelkesen, példamutató sportszerűséggel küzdöttek, a lelátón helyet foglaló szurkolókat is magával ragadta a játékuk öröme. A döntő végén a bajnokoknak járó kupát a 8–10 év közöttiek mezőnyében Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere csapata emelhette a magasba,

a pályát mindenki nyertesként hagyta el – életre szóló élményekkel gazdagodva.

A nap egyik fénypontjaként a gyerekek találkozhattak a Fradi játékosaival, ráadásul közös fotókat is készíthettek kedvenc labdarúgóikkal. Az eseményt egy exkluzív múzeumlátogatás és stadiontúra zárta, amelyen a fiatal focisták megismerkedhettek a klub történetével, trófeáival.

Több, mint egy focitorna: tisztelet, együttműködés és hit

– Az Álombajnokság nem csak a sport örömét nyújtotta a nehéz körülmények között élő fiataloknak: lehetőséget adott arra, hogy felfedezzék saját erejüket, és megtapasztalják az összefogás fontosságát. Azok az értékek, amelyeket a pályán megtanultak – a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az önmagukba vetett hit –, az élet minden területén segítik majd a boldogulásukat – fogalmazott az együttműködés kapcsán Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.