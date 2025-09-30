  • Magyar Nemzet
  Tóth Alex eddig nem látott szerepben szerzett örömöt a legfontosabb szurkolóinak
Tóth Alex eddig nem látott szerepben szerzett örömöt a legfontosabb szurkolóinak

A Fradi játékosai is részt vettek a Provident Álombajnokság döntőjén, amelyen a hátrányos helyzetű településeken élő gyerekekek fociztak. Többek között Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás és Botka Endre személyesen bátorította a lurkókat a mindent eldöntő meccsek előtt. Az FTC futballistáinak azért is volt különleges az alkalom, mert az eseménynek az FTC-MVM Népligeti Sportközpont adott otthont.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 9:30
Az Álombajnokság résztvevői elképesztő élménnyel gazdagodtak az FTC népligeti központjában
A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet esélyteremtő futballprogramja, az Álombajnokság a nyár folyamán a nehéz körülmények között élő gyerekek életébe akart örömöt, vidámságot és persze fegyelmet, kitartást vinni a sportolás segítségével. Ez azért is nagyon fontos, mert a mindennapok nehézségei gyakran felülírják ezeknek a lurkóknak az álmait. Most heteken át szervezett formában volt lehetőségük edzeni, megmutathatták, hogy képesek nagy dolgokat elérni. Majd a legügyesebbek fantasztikus élményben részesülhettek az FTC ezdőközpontjában, ahol a Ferencváros négy válogatott labarúgója, Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás és Botka Endre biztatta, bátorította őket.

Tóth Alex elképesző népszerűségnek örvendett az Álombajnokság résztvevői körében. Az FTC edzőközpontját boldog gyerekek zsivaja töltötte meg élettel

A program keretében több mint 180 gyerek dolgozhatott irányított, szervezett formában,  futballedzők segítségével

 

Közös fotó az FTC játékosaival, így az ifjú kiválósággal, Tóth Alexszel

A több hónapos felkészítőprogram és a selejtező mérkőzések után szeptember 26-án az északi és déli regionális döntők győztesei, vagyis a 8–10 év közöttiek mezőnyében Vizsoly és Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere és Rinyaszentkirály csapata mérkőztek meg egymással az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban. A gyerekek mindent beleadtak: lelkesen, példamutató sportszerűséggel küzdöttek, a lelátón helyet foglaló szurkolókat is magával ragadta a játékuk öröme. A döntő végén a bajnokoknak járó kupát a 8–10 év közöttiek mezőnyében Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere csapata emelhette a magasba,

a pályát mindenki nyertesként hagyta el – életre szóló élményekkel gazdagodva.

A nap egyik fénypontjaként a gyerekek találkozhattak a Fradi játékosaival, ráadásul közös fotókat is készíthettek kedvenc labdarúgóikkal. Az eseményt egy exkluzív múzeumlátogatás és stadiontúra zárta, amelyen a fiatal focisták megismerkedhettek a klub történetével, trófeáival.

Több, mint egy focitorna: tisztelet, együttműködés és hit

– Az Álombajnokság nem csak a sport örömét nyújtotta a nehéz körülmények között élő fiataloknak: lehetőséget adott arra, hogy felfedezzék saját erejüket, és megtapasztalják az összefogás fontosságát. Azok az értékek, amelyeket a pályán megtanultak – a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az önmagukba vetett hit –, az élet minden területén segítik majd a boldogulásukat – fogalmazott az együttműködés kapcsán Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.

– Inspiráló volt figyelni a gyerekeket a felkészülés hónapjaiban: kitartóan dolgoztak, támogatták egymást, és együtt küzdötték le a nehézségeket, miközben folyamatosan fejlődtek és tanultak. Hiszünk abban, hogy társadalmi felelősségvállalási programjainkon keresztül pozitív változást teremthetünk a nehéz sorsú családok életében. Az Álombajnokság is remek lehetőség volt arra, hogy valódi értékeket közvetítsünk, és támogassuk a fiatalokat abban, hogy a legjobbat hozzák ki magukból – hangsúlyozta Boczán Viktor, a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója.


 

