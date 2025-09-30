Tóth Alex eddig nem látott szerepben szerzett örömöt a legfontosabb szurkolóinak

A Provident Pénzügyi Zrt. és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet esélyteremtő futballprogramja, az Álombajnokság a nyár folyamán a nehéz körülmények között élő gyerekek életébe akart örömöt, vidámságot és persze fegyelmet, kitartást vinni a sportolás segítségével. Ez azért is nagyon fontos, mert a mindennapok nehézségei gyakran felülírják ezeknek a lurkóknak az álmait. Most heteken át szervezett formában volt lehetőségük edzeni, megmutathatták, hogy képesek nagy dolgokat elérni. Majd a legügyesebbek fantasztikus élményben részesülhettek az FTC ezdőközpontjában, ahol a Ferencváros négy válogatott labarúgója, Dibusz Dénes, Tóth Alex, Varga Barnabás és Botka Endre biztatta, bátorította őket.
A program keretében több mint 180 gyerek dolgozhatott irányított, szervezett formában, futballedzők segítségével
Közös fotó az FTC játékosaival, így az ifjú kiválósággal, Tóth Alexszel
A több hónapos felkészítőprogram és a selejtező mérkőzések után szeptember 26-án az északi és déli regionális döntők győztesei, vagyis a 8–10 év közöttiek mezőnyében Vizsoly és Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere és Rinyaszentkirály csapata mérkőztek meg egymással az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban. A gyerekek mindent beleadtak: lelkesen, példamutató sportszerűséggel küzdöttek, a lelátón helyet foglaló szurkolókat is magával ragadta a játékuk öröme. A döntő végén a bajnokoknak járó kupát a 8–10 év közöttiek mezőnyében Kastélyosdombó, a 11–14 évesek kategóriájában pedig Pere csapata emelhette a magasba,
a pályát mindenki nyertesként hagyta el – életre szóló élményekkel gazdagodva.
A nap egyik fénypontjaként a gyerekek találkozhattak a Fradi játékosaival, ráadásul közös fotókat is készíthettek kedvenc labdarúgóikkal. Az eseményt egy exkluzív múzeumlátogatás és stadiontúra zárta, amelyen a fiatal focisták megismerkedhettek a klub történetével, trófeáival.
Több, mint egy focitorna: tisztelet, együttműködés és hit
– Az Álombajnokság nem csak a sport örömét nyújtotta a nehéz körülmények között élő fiataloknak: lehetőséget adott arra, hogy felfedezzék saját erejüket, és megtapasztalják az összefogás fontosságát. Azok az értékek, amelyeket a pályán megtanultak – a kölcsönös tisztelet, az együttműködés és az önmagukba vetett hit –, az élet minden területén segítik majd a boldogulásukat – fogalmazott az együttműködés kapcsán Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója.