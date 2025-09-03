Irigykednek a szlovákok a magyar közösségnek épített stadionra

Az Eszék közelében fekvő falu, Várdaróc ad otthont immár Horvátország keleti csücskének egyik legkorszerűbb futballstadionjának, amelynek kivitelezési költségei meghaladták a hétmillió eurót. A beruházást a horvát és a magyar kormány közösen finanszírozta, részben azért, mert a környéken jelentős számú, mintegy 12 ezer fős horvátországi magyar közösség él. Érdekesség, hogy az eseményre Szlovákiában is felfigyeltek, s irigykedve tipikus magyar beruházásként írnak a fejlesztésről.

A Várdaróc új stadionja a horvát kicsapat legújabb büszkesége. Forrás: Facebook/ Várdaróc FC

Várdaróc összes lakosa elfér a lelátón

A Várdaróc csapata a közelmúltban szép eredményt ért el, hiszen a horvát kiscsapat a múlt szezonban megnyerte a negyedosztályt, így idén már a horvát bajnokság harmadik vonalának keleti csoportjában szerepel (Treća NL) szerepel. A bajnoki idényt remekül kezdték a daróciak: a nyitányon 3-1-re győztek a Bedem ellen, és a klub ambíciói az idei szezonban újabb lökést kaphatnak az ötszáz férőhelyes korszerű stadion átadásával.

A létesítményben az öltözők mellett VAR-szoba, doppingellenőrzésre alkalmas helyiség, konditerem és a médiamunkások számára kialakított termek vannak, így teljes mértékben megfelel az UEFA B-licenc követelményeinek.

Bár az ülőhelyek száma elenyésző egy nagyvárosi arénához képest, de a falu lélekszámához viszonyítva a lelátó mérete teljességgel tükrözi a helyi magyar közösség jelentőségét, hiszen a nézőtéren minden várdaróci lakosnak jutna hely.

Azonban nem mindenki nézi jó szemmel a kicsiny klub új büszkeségét.

A térség új sportközpontja lehet Várdaróc

A stadion fontos találkozóhely lehet a falu sportkedvelő magyarjainak, de a beruházás híre szerte a régióban visszhangot keltett, mivel hasonló fejlesztéseket többen szívesen látnának másutt is.

Várdarócon nagyon büszkék az új stadionra. Forrás: Facebook/Várdaróc FC

Ezt nem Várdaróc ötszáz lakója miatt építettük, hanem a horvátországi magyar közösség mintegy 12 ezer tagjáért. Oda építettük, ahol a legnagyobb magyar közösség él, és nekik fontosak a hagyományok, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem kizárólag a magyar kisebbségnek szól

– fogalmazott a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Jankovics Róbert. A Várdaróc csapatának új otthona hosszabb távon is alkalmassá válhat magasabb osztályú bajnoki meccsek, utánpótlás-tornák vagy nemzetközi ifjúsági versenysorozatok lebonyolítására. Várdaróc a maga csekély lélekszámával így még inkább a magyar identitás jelképévé és a régió sportéletének új központjává válhat, még ha ez sokaknak nincs is ínyére.