Irigykednek a szlovákok a magyar közösségnek épített stadionra

Egy 630 lelkes horvát faluban, Várdarócban adták át nemrégiben a térség legmodernebb stadionját ötszáz ülőhellyel, VAR-helyiséggel és edzőteremmel. A több mint hétmillió eurós beruházás a helyi magyar közösség több mint tízezres táborának készült, és a hírek szerint több negatív felhang kísérte a horvát bajnokság harmadik vonalában szereplő klub új létesítményének létrejöttét. Még Szlovákiában is szúrja egyesek szemét a sportcélú beruházás.

2025. 09. 03. 19:40
Az Eszék közelében fekvő falu, Várdaróc ad otthont immár Horvátország keleti csücskének egyik legkorszerűbb futballstadionjának, amelynek kivitelezési költségei meghaladták a hétmillió eurót. A beruházást a horvát és a magyar kormány közösen finanszírozta, részben azért, mert a környéken jelentős számú, mintegy 12 ezer fős horvátországi magyar közösség él. Érdekesség, hogy az eseményre Szlovákiában is felfigyeltek, s irigykedve tipikus magyar beruházásként írnak a fejlesztésről.

A Várdaróc új stadionja a horvát kicsapat legújabb büszkesége.
A Várdaróc új stadionja a horvát kicsapat legújabb büszkesége. Forrás: Facebook/ Várdaróc FC

 

Várdaróc összes lakosa elfér a lelátón

A Várdaróc csapata a közelmúltban szép eredményt ért el, hiszen a horvát kiscsapat a múlt szezonban megnyerte a negyedosztályt, így idén már a horvát bajnokság harmadik vonalának keleti csoportjában szerepel (Treća NL) szerepel. A bajnoki idényt remekül kezdték a daróciak: a nyitányon 3-1-re győztek a Bedem ellen, és a klub ambíciói az idei szezonban újabb lökést kaphatnak az ötszáz férőhelyes korszerű stadion átadásával.

A létesítményben az öltözők mellett VAR-szoba, doppingellenőrzésre alkalmas helyiség, konditerem és a médiamunkások számára kialakított termek vannak, így teljes mértékben megfelel az UEFA B-licenc követelményeinek. 

Bár az ülőhelyek száma elenyésző egy nagyvárosi arénához képest, de a falu lélekszámához viszonyítva a lelátó mérete teljességgel tükrözi a helyi magyar közösség jelentőségét, hiszen a nézőtéren minden várdaróci lakosnak jutna hely.

 Azonban nem mindenki nézi jó szemmel a kicsiny klub új büszkeségét.

 

A térség új sportközpontja lehet Várdaróc

A stadion fontos találkozóhely lehet a falu sportkedvelő magyarjainak, de a beruházás híre szerte a régióban visszhangot keltett, mivel hasonló fejlesztéseket többen szívesen látnának másutt is.

Vardarócon nagyon büszkék az új stadionra.
Várdarócon nagyon büszkék az új stadionra. Forrás: Facebook/Várdaróc FC

Ezt nem Várdaróc ötszáz lakója miatt építettük, hanem a horvátországi magyar közösség mintegy 12 ezer tagjáért. Oda építettük, ahol a legnagyobb magyar közösség él, és nekik fontosak a hagyományok, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem kizárólag a magyar kisebbségnek szól

– fogalmazott a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Jankovics Róbert. A Várdaróc csapatának új otthona hosszabb távon is alkalmassá válhat magasabb osztályú bajnoki meccsek, utánpótlás-tornák vagy nemzetközi ifjúsági versenysorozatok lebonyolítására. Várdaróc a maga csekély lélekszámával így még inkább a magyar identitás jelképévé és a régió sportéletének új központjává válhat, még ha ez sokaknak nincs is ínyére.

 

 

