Fontos vereség? Nem kongatják a vészharangokat Veszprémben a BL-rajt után

Egyik csapat sem volt teljes a Bajnokok Ligája rajtján: veszprémi részről Yanis Lenne, az Aalborgnál Niklas Landin, Sander Sagosen és Alexander Blonz hiányzott. Ennek ellenére a hazaiak kezdték jobban a meccset, már az első percekben 2-3 gólos előnyre tettek szert. Előfordult, hogy a magyar bajnok öt percen keresztül gólképtelen maradt. A félidőben 17-15-re vezettek a dánok, akik végig előnyben voltak. Ugyan bár a mérkőzés végig szoros maradt, a veszprémiek a második játékrészben is csak futottak az eredmény után, nem volt valódi esélyük átvenni az irányítást és megszerezni a vezetést. A vége 32-28 lett. További három meccset vívtak szerdán: a Sporting 33-30-ra nyert a Bukarest vendégeként, a Pelister 25-23-ra győzte le a Zágrábot, a Magdeburg pedig 37-31-re ütötte ki a Paris Saint-Germaint.

Az Aalborg érvényesíteni tudta játékát, a Veszprém futott az eredmény után (Fotó: Henrik Hansen/EHF)

A Veszprém vezetőedzője szerint az Aalborg megérdemelte a győzelmet

A magyar bajnok vezetőedzője, Xavi Pascual a negatívumok mellett volt, amit ki tudott emelni a másik oldalon is, ám összességében úgy gondolja, hogy megérdemelten nyert az ellenfél.

Úgy gondolom, hogy az elejétől harcoltunk, de nem tudtuk felvenni a ritmust. Az első félidőben több lövést is elhibáztunk, könnyű helyzeteket a vonalról – és ezért megbűnhődtünk. A csapat azonban küzdött. A második félidőt jól kezdtük, de ismét ugyanaz történt: rengeteg lövést hibáztunk, és kulcspillanatokban buta pontatlanságokat követtünk el a passzoknál – eladtuk vagy elrontottuk őket. Ez pedig sajnos már elég volt ahhoz, hogy eldőljön a meccs. Úgy gondolom, az Aalborg megérdemelte a győzelmet

– fogalmazott.

Yehia El-Deraa: Néha a vereség nagyon fontos tud lenni

Yehia El-Deraa tavaly október után játszott újra tétmérkőzést, térdszalagszakadás után tért vissza. Az egyiptomi balátlövő szerint igazán nagyot küzdött a csapat egy jó ellenfél otthonában. Kiemelte, a jövőben még nagyobb erőbedobással készülnek.

Igyekeztük a legjobbunkat nyújtani, és a végsőkig harcolni. Ugyanakkor sok hibát vétettünk, rengeteg helyzetet kihagytunk – és topcsapatok között végül mindig az nyer, amelyik kevesebb hibát követ el. De ez még mindig egy hosszú út kezdete, ez csak a Bajnokok Ligája első meccse volt. Néha a vereség nagyon fontos tud lenni, mert tanulhatunk belőle, fejlődhetünk és jobbá válhatunk általa. Most már tudjuk, mik a hiányosságaink, és tudjuk, min kell dolgoznunk. Az álmunk sokkal nagyobb, mint egyetlen mérkőzés, mi pedig sokkal jobb csapat vagyunk annál, hogy itt megálljunk – biztosan erősebben fogunk visszatérni

– hangsúlyozta Yehia El-Deraa.