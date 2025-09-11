Fontos vereség? Nem kongatják a vészharangokat Veszprémben a BL-rajt után

Rendkívüli

Elrajtolt a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2025/26-os idénye, a magyar csapatok közül a One Veszprém lépett először pályára. A magyar bajnok Dániába utazott, és az Aalborg vendégeként szerepelt. Olyan dolog történt, amire 16 éve nem volt példa: a bakonyiak vereséggel kezdték az elitsorozatot (32-28). A mérkőzés után veszprémi részről Xavi Pascual vezetőedző mellett a komoly sérüléséből visszatérő Yehia El-Deraa reagált az eredményre.

Tóth Norbert
2025. 09. 11. 7:32
16 éve kezdett így a Veszprém a BL-ben.
Vereséggel rajtol a Bajnokok Ligájában a Veszprém. (Fotó: René Schütze/EHF)
Egyik csapat sem volt teljes a Bajnokok Ligája rajtján: veszprémi részről Yanis Lenne, az Aalborgnál Niklas Landin, Sander Sagosen és Alexander Blonz hiányzott. Ennek ellenére a hazaiak kezdték jobban a meccset, már az első percekben 2-3 gólos előnyre tettek szert. Előfordult, hogy a magyar bajnok öt percen keresztül gólképtelen maradt. A félidőben 17-15-re vezettek a dánok, akik végig előnyben voltak. Ugyan bár a mérkőzés végig szoros maradt, a veszprémiek a második játékrészben is csak futottak az eredmény után, nem volt valódi esélyük átvenni az irányítást és megszerezni a vezetést. A vége 32-28 lett. További három meccset vívtak szerdán: a Sporting 33-30-ra nyert a Bukarest vendégeként, a Pelister 25-23-ra győzte le a Zágrábot, a Magdeburg pedig 37-31-re ütötte ki a Paris Saint-Germaint.

Dániában kapott ki a Veszprém.
Az Aalborg érvényesíteni tudta játékát, a Veszprém futott az eredmény után (Fotó: Henrik Hansen/EHF)

 

A Veszprém vezetőedzője szerint az Aalborg megérdemelte a győzelmet

A magyar bajnok vezetőedzője, Xavi Pascual a negatívumok mellett volt, amit ki tudott emelni a másik oldalon is, ám összességében úgy gondolja, hogy megérdemelten nyert az ellenfél.

Úgy gondolom, hogy az elejétől harcoltunk, de nem tudtuk felvenni a ritmust. Az első félidőben több lövést is elhibáztunk, könnyű helyzeteket a vonalról – és ezért megbűnhődtünk. A csapat azonban küzdött. A második félidőt jól kezdtük, de ismét ugyanaz történt: rengeteg lövést hibáztunk, és kulcspillanatokban buta pontatlanságokat követtünk el a passzoknál – eladtuk vagy elrontottuk őket. Ez pedig sajnos már elég volt ahhoz, hogy eldőljön a meccs. Úgy gondolom, az Aalborg megérdemelte a győzelmet

fogalmazott.

 

Yehia El-Deraa: Néha a vereség nagyon fontos tud lenni

Yehia El-Deraa tavaly október után játszott újra tétmérkőzést, térdszalagszakadás után tért vissza. Az egyiptomi balátlövő szerint igazán nagyot küzdött a csapat egy jó ellenfél otthonában. Kiemelte, a jövőben még nagyobb erőbedobással készülnek.

Igyekeztük a legjobbunkat nyújtani, és a végsőkig harcolni. Ugyanakkor sok hibát vétettünk, rengeteg helyzetet kihagytunk – és topcsapatok között végül mindig az nyer, amelyik kevesebb hibát követ el. De ez még mindig egy hosszú út kezdete, ez csak a Bajnokok Ligája első meccse volt. Néha a vereség nagyon fontos tud lenni, mert tanulhatunk belőle, fejlődhetünk és jobbá válhatunk általa. Most már tudjuk, mik a hiányosságaink, és tudjuk, min kell dolgoznunk. Az álmunk sokkal nagyobb, mint egyetlen mérkőzés, mi pedig sokkal jobb csapat vagyunk annál, hogy itt megálljunk – biztosan erősebben fogunk visszatérni

– hangsúlyozta Yehia El-Deraa.

 

Az Aalborg játéka érvényesült

A dán együttes játékosa, Lukas Nilsson nagyon büszke csapata teljesítményére.

Szerintem ma nagyon erősek voltunk, különösen a védekezésünkben. Megtartottuk a tempót, és rábírtuk a Veszprémet arra, hogy a mi játékunk érvényesüljön. Megálltuk a helyünket a hét a hat elleni játékukkal szemben is, és csapatként együtt küzdöttünk, végig hittünk egymásban. Nagyon büszke vagyok a csapatra

– mondta a svéd válogatott játékos.

A Szeged ma este 18.45-kor hazai pályán a három magyarral felálló Orlen Wisla Plock ellen kezdi a sorozatot

