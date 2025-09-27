  • Magyar Nemzet
  Sport
  • Ritkán látni ilyen meccset: ötven gól fölé jutott a Veszprém a klub-vb-n
ONE Veszprémklub vbAl AhlySydney

Ritkán látni ilyen meccset: ötven gól fölé jutott a Veszprém a klub-vb-n

Megkezdte szereplését a kubvilágbajnokságon a One Veszprém kézilabdacsapata. A magyar bajnok rögtön az első meccsén a torna eddigi legnagyobb különbségű sikerét aratta: 51-15-re győzte le a Sydney Uni gárdáját. Vasárnap kora este a házigazda ellen folytatja szereplését a Veszprém.

Tóth Norbert
2025. 09. 27. 21:22
Kiütéses sikerrel kezdett a Veszprém.
A torna legnagyobb győzelmét aratta a One Veszprém. (Fotó: Peka Roland / One Veszprém)
A Nemzetközi Kézilabda-szövetség 18. alkalommal rendezi meg a klubvilágbajnokságot. A tornán kilenc együttes szerepel három háromcsapatos csoportban, ugyanis a sorsolásnál az volt a fő szempont, hogy a három európai együttes ne kerüljön össze. A One Veszprémen kívül a Magdeburg és a Barca szerepel még itt. A magyar bajnok a Sydney Uni és a házigazda Al Ahly társaságában a B jelű csoportban szerepel. Tavaly a Magdeburgot hosszabbításban felülmúlva nyerte meg története első klubvilágbajnoki címét a Veszprém.

Sűrű napok várnak a Veszprémre.
A Veszprém trénere, Xavi Pascual a sűrű menterendet emelte ki nehézségként. (Fotó: Veszprém Handball Club)

 

A torna eddigi legnagyobb különbségű sikerét aratta a Veszprém

A mérkőzés elején nagy lelkesedéssel és lendülettel kezdett az ausztrál csapat, és bizonyos ideig még tartani is tudta a lépést. Ám ahogy várható volt, az üzemanyag gyorsan kifogyott a tankból: 11-8-as veszprémi előny után megugrott a különbség. A félidő végéig mindössze két gólt tudott dobni a Sydney, amivel szemben a bakonyiak 27-nél álltak meg. Elképesztő volt a különbség.

A második játékrészben végérvényesen kinyílt az olló, és kijött a felek közti valódi differencia. Volt, hogy Xavi Pascual csapata dobott egy 8, egy 6, majd egy 7 gólos szériát is. A magyar bajnok meg sem állt, csak 51 gólnál. Az első félidei tíz gól után mindössze ötöt kaptak a bakonyiak a második játékrészben: 51-15 lett a vége.

A Magdeburg 50-20-re ütötte ki a California Eagles csapatát, a veszprémiek ezt a diadalt is felül tudták múlni, és a torna eddig legnagyobb különbségű győzelmét aratták. A One Veszprém vasárnap 19 órától a házigazda Al Ahly ellen lép pályára, amely 41-14-re múlta felül a Sydney Uni együttesét.

 

Vajon mekkora a sportértéke az ilyen meccseknek?

A tornát megelőzően Xavi Pascual vezetőedző úgy fogalmazott a veszprémi klub honlapjának, hogy megtiszteltetés és öröm egy ilyen tornán részt venni. Kiemelte, hogy nagyon nehéz lesz a verseny, azonban ennek okaként a mérkőzések sűrűségét nevezte meg, nem azok minőségét.

Ez főleg annak fényében bonyolult, hogy Bajnokok Ligája-meccsről érkeztek a veszprémiek, és a klubvilágbajnokság után mindössze 24 óra pihenés jut a következő magyar bajnoki előtt. Felmerül a kérdés, hogy mennyire éri meg az amúgy is rendkívül sűrű menetrendben dolgozó játékosokat pluszterhelésnek kitenni a hasonló kaliberű csapatok ellen, mint a Sydney Uni vagy éppen az Al Ahly.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

