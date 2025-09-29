Tényleg csak az a kérdés, hány góllal verik a Vidit? Becsmérlő nyilatkozat az NB II-ben

Simán nyert Soroksáron a Vasas az NB II nyolcadik fordulójában, három vereség után az Ajka Békéscsabán győzött, meglepetés a Budafok tiszakécskei sikere, ezen eredmények mellett hajlamosak vagyunk átsiklani a Kozármisleny és a Videoton 1-1-es döntetlenje fölött. A hazaiak edzőjének nyilatkozatára azonban felkapja a fejét az ember.

Továbbra is szenved a Vidi az NB II-ben. A Videotonnak örülnie kellett a döntetlennek a Kozármisleny vendégeként Fotó: Fehérvár FC

– Azt gondoltam, nem az lesz a kérdés, hogy nyerünk-e, hanem hogy mennyivel. Ehhez képest egy pontot szereztünk– idézi a Nemzeti Sport Pinezits Mátét.

S az egészben az a szép, hogy a Vidi mestere ezt nem kérte ki magának, az ő értékelése illeszkedik a kollégájéhoz.

– Azt hittem, túl vagyunk már azon az időszakon, amikor megremegnek a lábak… Hátrányban voltunk, innen nézve megfelelő eredmény nekünk a döntetlen – így értékelt Boér Gábor.

Hol van a Vidi helye az NB II-ben?

Ennyire lenézik a Vidit az NB II-ben is, mi több, ez lenne az elfogadott vélemény?

Ennyire talán mégsem súlyos a helyzet.

Pinezits Máté teljes nyilatkozata olvasható a Videoton honlapján, s ebből kiderül, nem úgy általában becsmérli a fehérváriakat, hanem a mérkőzés képe alapján gondolja úgy, hogy a Kozármislenynek sima győzelmet kellett volna aratania.

– Úgy láttam, hogy a játék összes elemében óriási különbség volt a javunkra, amiért nagyon büszke vagyok a csapatomra. Viszont ezért csak egy pontot kaptunk ma, azt a figyelmetlenséget, ami ennek az oka, ki kell majd javítanunk. Igazából az volt a kérdés, hogy hány góllal nyerünk, de egy hiba miatt most nem tudunk annyira örülni. Köszönjük a szurkolóink buzdítását, amiből óriási erőt meríthettünk, de a fehérvári szurkolók is hozzájárultak a jó hangulathoz. Minél több ilyen hangulatú meccsre lenne szükség a másodosztályban – összegzett a kieső, 15. helyen álló baranyai csapat edzője.

Jobban átgondolva a történteket aztán Boér Gábor már úgy értékelt, sem a játékkal, sem az eredménnyel nem elégedett.

A Videoton jelenleg kilenc ponttal a kilencedik a bajnokságban. Nem tűnik, reálisnak, hogy a csapat egyből visszakerüljön az NB I-be. Nem csak szakmailag kell összekapni a csapatot, miként Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármester is mondta, befektetőt is találni kell.