  • Tényleg csak az a kérdés, hány góllal verik a Vidit? Becsmérlő nyilatkozat az NB II-ben
Tényleg csak az a kérdés, hány góllal verik a Vidit? Becsmérlő nyilatkozat az NB II-ben

Zömében a papírformában megfelelő eredmények születtek a labdarúgó NB II 8. fordulójában, ezt támasztják alá a higgadt edzői nyilatkozatok is. Egy esetet leszámítva: Pinezits Máté, a Kozármisleny mestere meglehetősen becsmérlően értékelt a Videoton elleni 1-1 után, s az a legszebb az egészben, hogy fehérvári kollégájának, Boér Gábornak nem volt épkézláb válasza erre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 6:57
Pinezits Máté, a Kozármisleny edzője első olvasatra becsmérlően nyilatkozott a Vidiről, de ennél összetettebb a kérdés Forrás: Vidi.hu
Simán nyert Soroksáron a Vasas az NB II nyolcadik fordulójában, három vereség után az Ajka Békéscsabán győzött, meglepetés a Budafok tiszakécskei sikere, ezen eredmények mellett hajlamosak vagyunk átsiklani a Kozármisleny és a Videoton 1-1-es döntetlenje fölött. A hazaiak edzőjének nyilatkozatára azonban felkapja a fejét az ember.

Továbbra is szenved a Vidi az NB II-ben. A Videotonnak örülnie kellett a döntetlennek a Kozármisleny vendégeként
Továbbra is szenved a Vidi az NB II-ben. A Videotonnak örülnie kellett a döntetlennek a Kozármisleny vendégeként Fotó: Fehérvár FC

– Azt gondoltam, nem az lesz a kérdés, hogy nyerünk-e, hanem hogy mennyivel. Ehhez képest egy pontot szereztünk– idézi a Nemzeti Sport Pinezits Mátét.

S az egészben az a szép, hogy a Vidi mestere ezt nem kérte ki magának, az ő értékelése illeszkedik a kollégájéhoz.

– Azt hittem, túl vagyunk már azon az időszakon, amikor megremegnek a lábak… Hátrányban voltunk, innen nézve megfelelő eredmény nekünk a döntetlen – így értékelt Boér Gábor.

Hol van a Vidi helye az NB II-ben?

Ennyire lenézik a Vidit az NB II-ben is, mi több, ez lenne az elfogadott vélemény?

Ennyire talán mégsem súlyos a helyzet. 

Pinezits Máté teljes nyilatkozata olvasható a Videoton honlapján, s ebből kiderül, nem úgy általában becsmérli a fehérváriakat, hanem a mérkőzés képe alapján gondolja úgy, hogy a Kozármislenynek sima győzelmet kellett volna aratania.

– Úgy láttam, hogy a játék összes elemében óriási különbség volt a javunkra, amiért nagyon büszke vagyok a csapatomra. Viszont ezért csak egy pontot kaptunk ma, azt a figyelmetlenséget, ami ennek az oka, ki kell majd javítanunk. Igazából az volt a kérdés, hogy hány góllal nyerünk, de egy hiba miatt most nem tudunk annyira örülni. Köszönjük a szurkolóink buzdítását, amiből óriási erőt meríthettünk, de a fehérvári szurkolók is hozzájárultak a jó hangulathoz. Minél több ilyen hangulatú meccsre lenne szükség a másodosztályban – összegzett a kieső, 15. helyen álló baranyai csapat edzője.

Jobban átgondolva a történteket aztán Boér Gábor már úgy értékelt, sem a játékkal, sem az eredménnyel nem elégedett.

A Videoton jelenleg kilenc ponttal a kilencedik a bajnokságban. Nem tűnik, reálisnak, hogy a csapat egyből visszakerüljön az NB I-be. Nem csak szakmailag kell összekapni a csapatot, miként Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármester is mondta, befektetőt is találni kell.

Nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, amelyből úgy tűnik, a tabella élére ugrott Vasas és a Honvéd emelkedhet ki. Utóbbi hétfő este az NB III-ból feljutott meglepetéscsapatot, a Karcagot fogadja.

NB II, 8. forduló

  • Soroksár–Vasas FC 0-2
  • Tiszakécske–Budafok 1-2 
  • Békéscsaba–Ajka 0-2
  • Kecskemét–Csákvár 2-2
  • Szeged–Szentlőrinc 2-0
  • Kozármisleny–Videoton 1-1
  • Mezőkövesd–BVSC 1-0

hétfőn játsszák: Budapest Honvé–Karcag 20.00 
 

 

