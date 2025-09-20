Máris megvan az új Yamal! A Barca csodatinije még csak 11 éves, de már 189 bajnoki gólnál jár

Szinte kimeríthetetlen a Barcelona utánpótlása, újabb és újabb elképesztő tehetségek mutatják meg már gyermekként, hogy mire képesek a labdával. Gondoljunk csak bele, a katalán sztárcsapatban jelenleg a legfényesebb gyémánt a 18 éves Lamine Yamal – aki sérülése miatt kihagyta a Newcastle elleni BL-meccset –, ám már most megtalálták azt a csodatinit, aki majd méltó utóda lehet nemcsak Yamalnak, hanem sokak szerint Lionel Messinek is. A Barcelona híres La Masia Ifjúsági Akadémiáján játszó nigériai csatár, a 11 éves Destiny Kosiso villámgyorsaságának és kivételes képességeinek köszönhetően máris a figyelem középpontjába került.
Yamal utódaként számon tartott Kosiso zsákszámra lövi a gólokat
Destiny Kosiso két esztendeje játszik az FC Barcelona utánpótlás-rendszerében, de a Marca cikke szerint már most minden góllövőlistán megdöntötte 11 éves korára az aktuális rekordokat. Már 189 gólnál jár, és ha a fejlődése töretlen marad, akkor még Yamalnál is nagyobb jövőt jósolnak a számára.
Kosiso statisztikája
- U10-es korosztály
- 22 meccsen 87 gól
- U11-es korosztály
- 30 meccsen 58 gól
- U12-es korosztály (jelenleg itt játszik)
- 14 meccsen 33 gól
Ha a fenti adatokat megnézzük, talán nem véletlen, hogy a Barcelona utánpótlás szakemberei már most Messihez és Yamalhoz hasonlítják.
Kosiso teljesítménye mindenkit lenyűgöz, az egyik legjobb menedzser vette a szárnyai alá
A tribuna.com egy korábbi cikkében úgy vélte, a híres utánpótlásnevelő bázis, a La Masia ismét bebizonyította, hogy képes kinevelni újabb és újabb olyan tehetségeket, akik aztán elképesztő karriert futhatnak be a Barcelona felnőtt csapatában. A kis Destiny Kosiso rendkívüli gólerős teljesítménye ilyen fiatalon is kiemeli természetes ösztöneit és fejlett futballképességeit, és Yamalhoz hasonlóan várhatóan ő is a világfutball egyik legígéretesebb tehetségévé válik.
Destiny Kosiso a korábbi nigériai labdarúgó, Ejike Paschal fia – két testvére, a 16 éves David Obinna és a 15 éves Divine Ikenna szintén a Barcelonában játszik –, és az édesapa elmondása szerint legkisebb gyermeke a legtehetségesebb a három fia közül, akinek köszönhetően a két bátyjára is jobban odafigyelnek.