Máris megvan az új Yamal! A Barca csodatinije még csak 11 éves, de már 189 bajnoki gólnál jár

Szinte kimeríthetetlen a Barcelona utánpótlása, újabb és újabb elképesztő tehetségek mutatják meg már gyermekként, hogy mire képesek a labdával. Gondoljunk csak bele, a katalán sztárcsapatban jelenleg a legfényesebb gyémánt a 18 éves Lamine Yamal – aki sérülése miatt kihagyta a Newcastle elleni BL-meccset –, ám már most megtalálták azt a csodatinit, aki majd méltó utóda lehet nemcsak Yamalnak, hanem sokak szerint Lionel Messinek is. A Barcelona híres La Masia Ifjúsági Akadémiáján játszó nigériai csatár, a 11 éves Destiny Kosiso villámgyorsaságának és kivételes képességeinek köszönhetően máris a figyelem középpontjába került.

A szakemberek egyértelműen Kosisót tartják Yamal legméltóbb utódának (Fotó: tribuna.com)

Yamal utódaként számon tartott Kosiso zsákszámra lövi a gólokat

Destiny Kosiso két esztendeje játszik az FC Barcelona utánpótlás-rendszerében, de a Marca cikke szerint már most minden góllövőlistán megdöntötte 11 éves korára az aktuális rekordokat. Már 189 gólnál jár, és ha a fejlődése töretlen marad, akkor még Yamalnál is nagyobb jövőt jósolnak a számára.

Kosiso statisztikája

U10-es korosztály

22 meccsen 87 gól

U11-es korosztály

30 meccsen 58 gól

U12-es korosztály (jelenleg itt játszik)

(jelenleg itt játszik) 14 meccsen 33 gól

Ha a fenti adatokat megnézzük, talán nem véletlen, hogy a Barcelona utánpótlás szakemberei már most Messihez és Yamalhoz hasonlítják.

A 11 éves csodatini már 189 bajnoki gólnál jár, ami abszolút rekord a Barcelonánál a korosztályos bajnokságokat figyelembe véve (Fotó: The Sun)

Kosiso teljesítménye mindenkit lenyűgöz, az egyik legjobb menedzser vette a szárnyai alá

A tribuna.com egy korábbi cikkében úgy vélte, a híres utánpótlásnevelő bázis, a La Masia ismét bebizonyította, hogy képes kinevelni újabb és újabb olyan tehetségeket, akik aztán elképesztő karriert futhatnak be a Barcelona felnőtt csapatában. A kis Destiny Kosiso rendkívüli gólerős teljesítménye ilyen fiatalon is kiemeli természetes ösztöneit és fejlett futballképességeit, és Yamalhoz hasonlóan várhatóan ő is a világfutball egyik legígéretesebb tehetségévé válik.

🚨 After Lamine Yamal’s foundation as a footballer is over, Barcelona Academy has been in the process of grooming another wonder-kid! His name is Destiny Kosiso. 🇳🇬💎



🤯 The nine-year-old striker is one of the top scorers in the entire Barça youth system. Destiny has… pic.twitter.com/wFKl0IROUF — BarcaNews24/7 ✪ (@BarcaNews24x7) January 17, 2025

Destiny Kosiso a korábbi nigériai labdarúgó, Ejike Paschal fia – két testvére, a 16 éves David Obinna és a 15 éves Divine Ikenna szintén a Barcelonában játszik –, és az édesapa elmondása szerint legkisebb gyermeke a legtehetségesebb a három fia közül, akinek köszönhetően a két bátyjára is jobban odafigyelnek.