Komikus győztes gól született a Bayern és a Dortmund szuperrangadóján

A Bayern München fergeteges formában kezdte az új szezont, a bajorok a legutóbbi tízből tíz meccset nyertek meg. Ez magában foglalja a hat egymást követő Bundesliga-győzelmet is, amivel az RB Leipzig előtt vezetik a tabellát. Vincent Kompany együttesének esélye van arra, hogy egy Dortmund elleni győzelemmel öt pontra növelje előnyét, miután a válogatottszünet előtt 3-0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot. A Borussia Dortmund az idei évad első kilenc meccsén veretlen maradt, bár ezeken a találkozókon három döntetlent értek a sárga-feketék. A nyitófordulóban a St. Pauli elleni 3-3-as döntetlen után sorozatban négy győzelmet szereztek úgy, hogy gólt sem kaptak. Ez egyébként a 138. rangadó (Klassiker) a Bayern München és a Borussia Dortmund között, így ez a legtöbbször lejátszott német bajnoki mérkőzés a Bundesligában.

A Bayern München az első perctől komolyan vette a Dortmund elleni rangadót (Fotó: DPA/Sven Hoppe)

Jól kezdett a Bayern München

A Bayern 33-szor kapott ki a sárga-feketék elleni meccseken a német bajnokság történetében, többször, mint bármely más ellenfél ellen. A bajorok három meccs óta képtelenek nyerni a Dortmund ellen – ez a leghosszabb ilyen sorozatuk a 2010 és 2012 közötti lejátszott rangadókat tekintve. Szombat este ezt a rossz szériát akarta megszakítani a Bayern München. A Bayern hat eddig lejátszott bajnoki mérkőzésen szerzett 25 gólja a legtöbb, amit bármelyik csapat valaha is elért a Bundesliga eme szakaszában. Ennek megfelelően már az első percekben nagy nyomást gyakorolt a vendégekre a hazai pályán játszó bajor együttes. Nicolas Jackson pöccintette oda a labdát a csapattárs Michael Olise elé a tizenhatoson belül, de a francia középpályás elől az utolsó pillanatban közös erővel tisztázni tudott Anton és Süle a 3. percben. Egy perccel később Joshua Kimmich harmincméteres bombalövését a bal alsó sarok elől védte nagy bravúrral a dortmundiak kapusa, Kobel.

A 11. percben a kolumbiai Luis Díaz lövését hárította a vendégek hálóőre, majd bő tíz perccel később Harry Kane, ki más, talált be a vendégek kapujába: az angol válogatott csatár Kimmich szöglete után remek mozdulattal, fejjel csúsztatott a jobb felső sarokba.