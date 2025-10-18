BundesligaBayern Münchenharry kaneNiko KovacBorussia DortmundVincent Kompany

Komikus győztes gól született a Bayern és a Dortmund szuperrangadóján

Szombat este a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 7. fordulójának legnagyobb rangadóját Münchenben rendezték. A bajnoki címvédő Bayern München a Borussia Dortmundot fogadta az Allianz Arénában, és a bajorok Harry Kane góljával szerezték meg a vezetést az első félidőben. A második játékrészben magára találtak a vendég sárga-feketék, de egy balszerencsés gól megpecsételte a sorsukat, Michael Olise a gólvonalon szerencsétlenkedő Jobe Bellinghamen keresztül duplázta meg a bajor előnyt. A Dortmund a csereként beálló Julian Brandt góljával még szépíteni tudott, de egyenlítenie nem sikerült. A Bayern München egy remek első félidő után 2-1-re múlta felül ősi riválisát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 20:49
Fotó: SVEN HOPPE Forrás: DPA
A Bayern München fergeteges formában kezdte az új szezont, a bajorok a legutóbbi tízből tíz meccset nyertek meg. Ez magában foglalja a hat egymást követő Bundesliga-győzelmet is, amivel az RB Leipzig előtt vezetik a tabellát. Vincent Kompany együttesének esélye van arra, hogy egy Dortmund elleni győzelemmel öt pontra növelje előnyét, miután a válogatottszünet előtt 3-0-ra legyőzte az Eintracht Frankfurtot. A Borussia Dortmund az idei évad első kilenc meccsén veretlen maradt, bár ezeken a találkozókon három döntetlent értek a sárga-feketék. A nyitófordulóban a St. Pauli elleni 3-3-as döntetlen után sorozatban négy győzelmet szereztek úgy, hogy gólt sem kaptak. Ez egyébként a 138. rangadó (Klassiker) a Bayern München és a Borussia Dortmund között, így ez a legtöbbször lejátszott német bajnoki mérkőzés a Bundesligában.

A Bayern München az első perctől komolyan vette a Dortmund elleni rangadót.
A Bayern München az első perctől komolyan vette a Dortmund elleni rangadót (Fotó: DPA/Sven Hoppe)

Jól kezdett a Bayern München

A Bayern 33-szor kapott ki a sárga-feketék elleni meccseken a német bajnokság történetében, többször, mint bármely más ellenfél ellen. A bajorok három meccs óta képtelenek nyerni a Dortmund ellen – ez a leghosszabb ilyen sorozatuk a 2010 és 2012 közötti lejátszott rangadókat tekintve. Szombat este ezt a rossz szériát akarta megszakítani a Bayern München. A Bayern hat eddig lejátszott bajnoki mérkőzésen szerzett 25 gólja a legtöbb, amit bármelyik csapat valaha is elért a Bundesliga eme szakaszában. Ennek megfelelően már az első percekben nagy nyomást gyakorolt a vendégekre a hazai pályán játszó bajor együttes. Nicolas Jackson pöccintette oda a labdát a csapattárs Michael Olise elé a tizenhatoson belül, de a francia középpályás elől az utolsó pillanatban közös erővel tisztázni tudott Anton és Süle a 3. percben. Egy perccel később Joshua Kimmich harmincméteres bombalövését a bal alsó sarok elől védte nagy bravúrral a dortmundiak kapusa, Kobel.

A 11. percben a kolumbiai Luis Díaz lövését hárította a vendégek hálóőre, majd bő tíz perccel később Harry Kane, ki más, talált be a vendégek kapujába: az angol válogatott csatár Kimmich szöglete után remek mozdulattal, fejjel csúsztatott a jobb felső sarokba. 

Kane a tizenkettedik gólját szerezte a bajnokságban, a támadó a legutóbbi hat meccsén rendre betalált a Bayern színeiben.

Harry Kane fejesével szerezte meg a vezetést a Bayern München a Borussia Dortmund ellen.
Harry Kane fejesével szerezte meg a vezetést a Bayern München a Borussia Dortmund ellen (Fotó: DPA/Sven Hoppe)

Az első félidő derekán rendezte a sorait a Dortmund, de nagy helyzetet nem tudtak kialakítani a vendégek. A Bayern München leginkább a jobboldalon vezette a támadásait, a 32. percben Díaz és Olise összjátéka után a második hullámban érkező hátvéd Boey lövése suhant el a Dortmund kapuja előtt. Öt perccel később Pavlovic készítette le lövésre a labdát a nagyon aktívan futballozó Michael Olise-nek, de a francia válogatott középpályás tizenöt méterről eleresztett lapos lövése a jobboldali kapufa sarkáról pattant ki. Az első félidőben több találat nem született.

Feléledt a Dortmund, kihúzta a Bayern

Mindent elmond a vendég Dortmund első félidőben nyújtott teljesítményéről, hogy Niko Kovac együttesének nem volt kapura lövése az első negyvenöt percben. Ezzel szemben a Bayern nyolc lövéssel próbálkozott a vendégek tizenhatosán belül, és ötször találták el a sárga-feketék kapuját Vincent Kompany játékosai. Mindenesetre biztató jelnek vehették a Dortmund szurkolói, hogy a 49. percben Ryerson szabadrúgása után Felix Nmecha csúsztatott fejese alig kerülte el a hosszú sarkot.

A dortmundiak sokkal magasabban védekeztek, mint az első félidőben, és ez nem ízlett a Bayernnek. Az 58. percben Svensson átadása után Guirassy lőtt fölé ígéretes helyzetben, majd Upamecano kezelte le rosszul Ryerson keresztlabdáját, ami Adeyemihez került. A 23 éves német válogatott támadó egy lövőcsel után azonban a kapu fölé lőtt. Niko Kovac az utolsó húsz percben cserére szánta el magát, ami Karim Adeyemi picit nehezen fogadott el, a lecserélése után picit perelkedett a horvát szakemberrel.

A 79. percben egy furcsa góllal tudta növelni az előnyét a német rekordbajnok. A mélyen hátralépő Harry Kane egy csodálatos keresztlabdával indította a baloldalon felfutó Luiz Díazt. A kolumbiai támadó megverte Antont, és a középre lőtt labdája Kobel lábai között is átsuhant, majd a gólvonalon a csereként beállt Jobe Bellingham állította meg. 

A Real Madridban játszó Jude Bellingham öccse viszont nem vette észre a lendületben érkező Olise-t, aki becsúszva fél méterről a kapuba juttatta a labdát. 2-0, de ezzel még nem volt vége. 

A Bayern München Oliseh furcsa góljával duplázta meg az előnyét.
A Bayern München Oliseh furcsa góljával duplázta meg az előnyét (Fotó: DPA/Sven Hoppe)

A 84. percben szinte a semmiből egyenlítettek a vendégek. A csereként beállt Julian Brandt a szélen remekül játszó Ryerson beadását vágta öt méterről a hálóba. Nagyon beszorult a Bayern a végjátékra, olykor a védekezésben is rengeteget dolgozó Harry Kane-nek kellett tisztáznia a bajorok tizenhatosán belül. 

A hosszabbításban egy kontratámadás végén Luis Díaz hibázott el egy óriási ziccert, a kolumbiai játékos Kobelbe rúgta a labdát. 

Végül 2-1-re tudott nyerni a bajor együttes, amely így ötpontos előnyre tett szert a német bajnokság tabelláján.

A Bundesliga hetedik fordulójában az RB Leipzig kezdőcsapatában újra helyet kapott Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A két magyarral felálló lipcseiek a Hamburg ellen 2-1-re nyertek, s Gulácsiék ezzel a második helyre léptek fel a tabellán. Dárdai Bence ezúttal is a Wolfsburg kispadján ragadt, csapata a Stuttgart ellen 3-0-ra kikapott, s lassan a kiesőzónába csúszik.

Bundesliga, 7. forduló

Bayern München–orussia Dortmund 2-1 (1-0)
Gól: Kane (22.), Olise (79.), ill. Brandt (84.)

 

