A lipcsei szurkolók kitettek magukért, a klublegenda mégis szomorú lehetett

A Bundesliga „magyaros” csapatai közül az Union Berlin lépett először pályára a hetedik fordulóban, a Mönchengladbach elleni pénteki 3-1-es sikernek azonban nem lehetett tevékeny részese Schäfer András, aki sérülten tért vissza klubjához a magyar válogatottól. Willi Orbán viszont a vb-selejtezők után az RB Leipzig idei hetedik bajnokiján is kezdett, ahogy Gulácsi Péter is ott volt a lipcseiek kezdőcsapatában az élvonalba idén hét másodosztályú idény után visszatért, korábbi BEK-győztes Hamburg ellen. Dárdai Bence az idei szokásoknak megfelelően a Wolfsburg kispadján kezdett a Stuttgart ellen.

Yussuf Poulsen tizenkét lipcsei év után először játszott az RB Leipzig ellen, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatának szurkolói fantasztikus fogadtatásban részesítették (Fotó: DPA/Jennifer Brückner)

Yussuf Poulsen nem kezdett Lipcsében, a tizenkét RB Leipzignál töltött idény után azonban a hazai szurkolók fantasztikus fogadtatásban részesítették a dán futballistát, aki végül az utolsó negyedórára állt be a Hamburgba.

Gulácsi és Orbán örülhetett, a lipcsei klublegenda nem

Addigra 2-1-re vezettek Gulácsiék: az első félidő végén Baumgartner szerzett vezetést a hazai csapatnak, majd a második félidő elején újra, miután két perccel korábban Lokonga kiegyenlített.

Gulácsi kapuja nem volt nagy nyomás alatt, az RB Leipzig másodszor már nem engedte ki a kezéből az előnyt, ehhez a 94. percben kellett Willi Orbán és Gulácsi Péter lélekjelenléte is. Előbbi egy kavarodás után fejelt okosan, majd a magyar kapusnak is kellett még egy kapura tartó lövést védenie. Poulsen így a kedves fogadtatás ellenére sem lehetett boldog a lefújás pillanatában, ellentétben korábbi csapattársaival.