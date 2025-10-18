Gulácsi PéterWilli OrbánRB LeipzigDÁRDAI BENCEBundesliga

A lipcsei szurkolók kitettek magukért, a klublegenda mégis szomorú lehetett

A Bundesliga hetedik fordulójában az RB Leipzig kezdőcsapatában újra helyet kapott Gulácsi Péter és Willi Orbán is. A két magyarral felálló lipcseiek a Hamburg ellen 2-1-re nyertek, s Gulácsiék ezzel a második helyre léptek fel a tabellán. Dárdai Bence ezúttal is a Wolfsburg kispadján ragadt, csapata a Stuttgart ellen 3-0-ra kikapott, s lassan a kiesőzónába csúszik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 17:29
Willi Orbán is részese volt az RB Leipzig Hamburg elleni sikerének, akárcsak Gulácsi Péter, a lipcseiek a Bundesliga második helyére jöttek fel Fotó: dpa/Jan Woitas
A Bundesliga „magyaros” csapatai közül az Union Berlin lépett először pályára a hetedik fordulóban, a Mönchengladbach elleni pénteki 3-1-es sikernek azonban nem lehetett tevékeny részese Schäfer András, aki sérülten tért vissza klubjához a magyar válogatottól. Willi Orbán viszont a vb-selejtezők után az RB Leipzig idei hetedik bajnokiján is kezdett, ahogy Gulácsi Péter is ott volt a lipcseiek kezdőcsapatában az élvonalba idén hét másodosztályú idény után visszatért, korábbi BEK-győztes Hamburg ellen. Dárdai Bence az idei szokásoknak megfelelően a Wolfsburg kispadján kezdett a Stuttgart ellen.

Yussuf Poulsen tizenkét lipcsei év után először játszott az RB Leipzig ellen, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatának szurkolói fantasztikus fogadtatásban részesítették
Yussuf Poulsen tizenkét lipcsei év után először játszott az RB Leipzig ellen, Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatának szurkolói fantasztikus fogadtatásban részesítették (Fotó: DPA/Jennifer Brückner)

Yussuf Poulsen nem kezdett Lipcsében, a tizenkét RB Leipzignál töltött idény után azonban a hazai szurkolók fantasztikus fogadtatásban részesítették a dán futballistát, aki végül az utolsó negyedórára állt be a Hamburgba.

Gulácsi és Orbán örülhetett, a lipcsei klublegenda nem

Addigra 2-1-re vezettek Gulácsiék: az első félidő végén Baumgartner szerzett vezetést a hazai csapatnak, majd a második félidő elején újra, miután két perccel korábban Lokonga kiegyenlített.

Gulácsi kapuja nem volt nagy nyomás alatt, az RB Leipzig másodszor már nem engedte ki a kezéből az előnyt, ehhez a 94. percben kellett Willi Orbán és Gulácsi Péter lélekjelenléte is. Előbbi egy kavarodás után fejelt okosan, majd a magyar kapusnak is kellett még egy kapura tartó lövést védenie. Poulsen így a kedves fogadtatás ellenére sem lehetett boldog a lefújás pillanatában, ellentétben korábbi csapattársaival.

Győzelmével a lipcsei csapat a második helyen áll a tabellán, hét forduló alatt 16 pontot szereztek Gulácsiék. A Dortmund csak akkor előzi vissza az RB Leipzigot, ha nyer a forduló rangadóján a még százszázalékos Bayern München otthonában.

Dárdai Bence sorozata nem szakadt meg

A Wolfsburgban ezúttal sem kapott lehetőséget Dárdai Bence, aki több fronton is megszenvedi a mellőzöttségét, októberben már a magyar válogatott keretéből is kimaradt. A tizenkilenc éves futballistának esélyt adhat, hogy nélküle a Farkasok sima hazai vereséget szenvedtek a Stuttgart ellen (0-3), s csak a 15. helyen állnak a tabellán.

Bundesliga, 7. forduló

Péntek

  • Union Berlin–Borussia Mönchengladbach 3-1

Szombat

  • Heideinheim–Werder Bremen 2-2
  • RB Leipzig–Hamburg 2-1
  • Wolfsburg–Stuttgart 0-3
  • Köln–Augsburg 1-1
  • Mainz–Bayer Leverkusen 3-4
  • Bayern München–Borussia Dortmund 18.30

Vasárnap

  • Freiburg–Eintracht Frankfurt 15.30
  • St. Pauli–Hoffenheim 17.30

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

