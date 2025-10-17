Dárdai újabb pofont kapott, milliói úsztak el, Gulácsi és Orbán is rosszul járt

Dárdai Bence tavaly nyáron igazolt a másodosztályú Herthától az élvonalbeli Wolfsburgba, akkor még német utánpótlás-válogatott labdarúgóként. Csaknem egy éve, 2024 novemberében robbant be a Bundesligában, amikor nemcsak elkezdett rendszeresen játszani, hanem meglőtte az első gólját és kiosztotta ez első gólpasszait is a német élvonalban. Ezután Marco Rossi személyesen győzte meg arról, hogy legyen magyar válogatott a német helyett, és idén márciusban be is mutatkozott a nemzeti csapatban, amelybe azóta a legutóbbi, októberi vb-selejtezőkre először nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól.

Dárdai Bence mellett Gulácsi Péter és Willi Orbán piaci értéke is csökkent a Bundesliga magyarjai közül. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A 19 éves középpályás kimaradása nem volt meglepetés, hiszen Dárdai kiszorult a Wolfsburgból: ebben a szezonban még nem is lépett pályára a Bundesligában, mind a hat meccsen a kispadot koptatta. Egyedül a Német Kupában kapott mindössze húsz percet az ötödosztályú Hemelingen elleni, kétes szakmai értékű, 9-0-s győzelem alkalmával.

Dárdai Bence piaci értéke nagyot zuhant

Dárdai Pál legkisebb fiának vesszőfutására szinte azonnal reagált a piac. A futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt a héten frissítette a Bundesliga-játékosok elméleti árát, és Dárdai Bence piaci értéke 12 millió euróról 9 millióra csökkent.

Tehát a negyedével vitték lejjebb az értékét, ami jelentős árzuhanás egy 19 éves játékos esetében.

Azzal, hogy Dárdai vesztett hárommilliót a piaci értékéből, már nem ő a harmadik legértékesebb magyar futballista a Liverpool két sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után, hanem Sallai Roland, aki tízmilliót ér a Galatasarayban. (A Premier League-játékosok értékét pénteken frissítik, információnk szerint Szoboszlai ára emelkedhet.)

A jelenlegi legértékesebb magyar futballisták:

Szoboszlai Dominik (Liverpool) 80 millió euró

Kerkez Milos (Liverpool) 45 millió

Sallai Roland (Galatasaray) 10 millió

Dárdai Bence (Wolfsburg) 9 millió

Willi Orbán (RB Leipzig) 8 millió

Forrás: Transfermarkt

Dárdai Bence helyzete azért is megváltozhatott a Wolfsburgban, mert a klub májusban menesztette Ralph Hasenhüttl vezetőedzőt, aki a csapathoz vitte és beépítette őt. Az osztrák szakember helyét a holland Paul Simonis vette át, aki nem is leplezte, hogy jelenleg mások állnak a magyar középpályás előtt a sorban. Az sem segíti Dárdait, hogy a posztján a Wolfsburg a dán futball legendájával, Christian Eriksennel erősített, valamint felépült sérüléséből a horvát válogatott Lovro Majer.