Rendkívüli

DÁRDAI BENCEGulácsi PéterWilli OrbánBundesliga

Dárdai újabb pofont kapott, milliói úsztak el, Gulácsi és Orbán is rosszul járt

Az előző idényben robbant be a Bundesligában, majd Marco Rossi gyorsan le is csapott rá, hogy magyar válogatott legyen, még véletlenül se német. Dárdai Bence azonban a jelenlegi idényben még egyetlen bajnokin sem futballozott a Wolfsburgban, Rossi legutóbb már a válogatottból is kihagyta, a piaci értéke pedig a napokban jelentősen, a negyedével csökkent. Dárdai rossz periódusát az elúszó milliók is jelzik, Gulácsi Péter és Willi Orbán értéke is csökkent.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 6:58
Dárdai Bence eddig nem játszott a Bundesliga jelenlegi szezonjában, csökkent is a piaci értéke Fotó: MARCEL ENGELBRECHT Forrás: firo Sportphoto
Dárdai Bence tavaly nyáron igazolt a másodosztályú Herthától az élvonalbeli Wolfsburgba, akkor még német utánpótlás-válogatott labdarúgóként. Csaknem egy éve, 2024 novemberében robbant be a Bundesligában, amikor nemcsak elkezdett rendszeresen játszani, hanem meglőtte az első gólját és kiosztotta ez első gólpasszait is a német élvonalban. Ezután Marco Rossi személyesen győzte meg arról, hogy legyen magyar válogatott a német helyett, és idén márciusban be is mutatkozott a nemzeti csapatban, amelybe azóta a legutóbbi, októberi vb-selejtezőkre először nem kapott meghívót a szövetségi kapitánytól.

Dárdai Bence mellett Gulácsi Péter és Willi Orbán piaci értéke is csökkent a Bundesliga magyarjai közül
Dárdai Bence mellett Gulácsi Péter és Willi Orbán piaci értéke is csökkent a Bundesliga magyarjai közül. Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

A 19 éves középpályás kimaradása nem volt meglepetés, hiszen Dárdai kiszorult a Wolfsburgból: ebben a szezonban még nem is lépett pályára a Bundesligában, mind a hat meccsen a kispadot koptatta. Egyedül a Német Kupában kapott mindössze húsz percet az ötödosztályú Hemelingen elleni, kétes szakmai értékű, 9-0-s győzelem alkalmával.

Dárdai Bence piaci értéke nagyot zuhant

Dárdai Pál legkisebb fiának vesszőfutására szinte azonnal reagált a piac. A futballisták értékbecslésével foglalkozó Transfermarkt a héten frissítette a Bundesliga-játékosok elméleti árát, és Dárdai Bence piaci értéke 12 millió euróról 9 millióra csökkent.

Tehát a negyedével vitték lejjebb az értékét, ami jelentős árzuhanás egy 19 éves játékos esetében.

Azzal, hogy Dárdai vesztett hárommilliót a piaci értékéből, már nem ő a harmadik legértékesebb magyar futballista a Liverpool két sztárja, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos után, hanem Sallai Roland, aki tízmilliót ér a Galatasarayban. (A Premier League-játékosok értékét pénteken frissítik, információnk szerint Szoboszlai ára emelkedhet.)

A jelenlegi legértékesebb magyar futballisták:

  • Szoboszlai Dominik (Liverpool) 80 millió euró
  • Kerkez Milos (Liverpool) 45 millió
  • Sallai Roland (Galatasaray) 10 millió
  • Dárdai Bence (Wolfsburg) 9 millió
  • Willi Orbán (RB Leipzig) 8 millió
    Forrás: Transfermarkt

Dárdai Bence helyzete azért is megváltozhatott a Wolfsburgban, mert a klub májusban menesztette Ralph Hasenhüttl vezetőedzőt, aki a csapathoz vitte és beépítette őt. Az osztrák szakember helyét a holland Paul Simonis vette át, aki nem is leplezte, hogy jelenleg mások állnak a magyar középpályás előtt a sorban. Az sem segíti Dárdait, hogy a posztján a Wolfsburg a dán futball legendájával, Christian Eriksennel erősített, valamint felépült sérüléséből a horvát válogatott Lovro Majer.

Gulácsi és Orbán is vesztett az értékéből

A Bundesliga többi magyar játékosa közül a Lipcse két alapembere, Gulácsi Péter (2,5 millió helyett 2 millió euró) és Willi Orbán (10 millió helyett 8 millió euró) piaci értéke is csökkent, írja a Ripost. Esetükben ez azonban természetesen fakad az életkorukból, hiszen a szám a jövőbeni potenciált is kifejezi: Gulácsi már 34, Orbán pedig 32 éves.

Schäfer András (Union Berlin) továbbra is 5 milliót ér, míg az Eintracht Frankfurtban a debütálásra váró Fenyő Noah értéke minimálisan növekedett, 300 ezerről 350 ezer euróra.

