Elértük a világcsúccsal világbajnok magyart Indiában, nehezen talált motivációt

Ekler Luca már a második kísérletével megjavította az eddig is általa tartott rekordot, amely 2022. június 10. óta 582 centiméter volt – számolt be a nagy hírről Origo. A párizsi paralimpián elért csúcsnál négy centiméterrel ugrott nagyobbat, majd az ötödik sorozatban még ezt is túlteljesítette öt centiméterrel, így végül 591-gyel diadalmaskodott. A TFSE 26 éves atlétája mögött két kolumbiai riválisa végzett a második és harmadik helyen 542, illetve 525 centiméterrel.

Ekler Luca a párizsi paralimpián és a mostani világbajokságon is világrekordot döntött Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztőség

Ekler Luca is elérzékenyült

Sikerült utolérnünk Indiában a kiváló magyar sportolót, aki éppen a 200 méteres síkfutás döntőjére készülődött. A 100 méteren elért negyedik helye után a kedvenc számában, távolugrásban nem hagyott kétséget afelől, ki a világ legjobbja a kategóriájában.

Nagyon boldog vagyok, hogy egy vegyesen sikerült év végén ilyen jól jött ki a lépés. Sokat dolgoztunk az edzőimmel azért, hogy újra ilyen magasságba tudjak ugrani, nagyon hálás vagyok a munkájukért. Nem volt könnyű a paralimpia után motivációt szerezni, de tudtam, hogy a 6 méteres álomhatár még várat magára, ez megadta azt a lökést, hogy még keményebben dolgozzak

– válaszolta lapunk megkeresésére Ekler Luca. Szalma László tanítványa bármilyen meglepő, kicsit az ismeretlenbe ugrott.

– A verseny előtt már alig vártam, hogy ugorjunk, jó formában éreztem magam, a nagy meleg sem hátráltatott. Úgy tudtam kimenni a pályára, hogy egy célom volt, élvezni a versenyt az elejétől a végéig. Na jó, és egy-két nagyot ugrani. Nem tudtam, mi van bennem, az országos bajnokságon versenyeztem utoljára, de éreztem, hogy a felkészülésem jól sikerült.

Magabiztosan tudtam versenyezni, az első érvénytelen ugrásom után egy „biztonságira” tervezett kísérlet következett, amit meglepődve láttam, hogy világcsúcs. Innentől kezdve már csak arra koncentráltam, hogy kihozzam a maxot, ami bennem volt. Amikor láttam, hogy 5.91 az ötödik ugrásom, elérzékenyültem, mert 2022 óta nem volt ilyen jó versenyem.

– avatott be a szakmai háttéren túl az érzéseibe is Ekler Luca.

Tenisz helyett atlétika

Ekler Luca előbb teniszezett, majd tízéves korában egy futballedzésen sztrókot kapott, melynek következtében lebénult a bal oldala. Fokozatos fizioterápiás és gyógytornás kezelés után az állapota javulni kezdett, ebből mára a bal kézfején maradtak látható tünetek.

Végül 13 évesen kezdett atletizálni, miután a teniszezésről le kellett mondania, ugyanakkor édesapja edzésein megtapasztalta, hogy a fogyatékossága nem akadályozza a futásban és az ugrásban.

Eleinte az épek között is indult távolugrásban és futásban. Tokióban és Párizsban is paralimpiai bajnok lett távolugrásban, amelyben immár négyszeres világbajnok. Futószámokban is nyert vb-aranyakat, 100, 200 és 400 méteren, utóbbiban ezüstérmes volt a 2024-es paralimpián. Igazi sportolóhoz és példaképhez méltón tovább hajszolja a sikereket.