magyar válogatottcsatárokeurópai vb-selejtezők

Ellenállhatatlan magyar csatárok

A magyar válogatott 2-0-ra verte az örményeket vb-selejtezőn, a gólokat ezúttal is azok szállították, akiktől vártuk.

2025. 10. 12. 6:30
Fotó: Csudai Sándor
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
A 2-0-s siker alkalmával két csatár, Lukács Dániel és Gruber Zsombor szállította a gólokat. Mikor léptek ők pályára?

 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Orbán meghódította New Yorkot: vacsorameghívást ért a miniszterelnök hazafias politikája

Felhévizy Félix avatarja

Szívmelengető tapasztalat, jó magyarnak lenni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.