Ellenállhatatlan magyar csatárok

Szoboszlai felelősségre vont egy magyar játékost az örmények elleni meccs után
Az eltiltott Varga Barnabás nem úszta meg a kritikát a magyar válogatott csapatkapitányától.
A Liverpool két magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő volt az örmények ellen.
Mi lehet a cél kedden, a portugálok vendégeként?
A Ferencváros támadója kis híján lemaradt az örmények elleni meccsről.
