Disznó a Barcelona VIP-páholyában: kódolható indulat a PSG elleni BL-meccs előtt

Luis Figo a 90-es évek végén a Barcelona ikonja volt, a csapat vezére, sőt csapatkapitánya, akit a szurkolók rajongásig szerettek. Ám 2000 nyarán minden megváltozott: a portugál klasszis világrekordot jelentő összegért a Real Madridhoz igazolt. A döntés vihart kavart, hiszen a két klub rivalizálása Európa-szerte legendás, az átigazolást a Barca drukkerei árulásnak tekintették, s a mai napig nem bocsátottak meg érte.

Luis Figo ajándéka: a disznófej. Azért kapta, mert a Barcelona vezéreként 2000-ben a Real Madridhoz igazolt. Figo most visszatér Barcelonába (Fotó: Marca)

A történet pikantériája, hogy Figo 2000-ben elnyerte az Aranylabdát, a világ legjobb futballistájának járó díjat. A szavazatok többségét még a Barcelona játékosaként nyújtott teljesítményének köszönhette, ám a trófeát már a Real Madrid játékosaként vette át.

A disznófej története

Figo játékosként néhányszor már visszatért a Camp Nouba, ezek közül több is felejthetetlenre sikerült.

Az első alkalommal a Barca-szurkolók bankjegyeket szórtak a pályára Figo arcképével, folyamatosan fütyültek és szidalmazták.

A legdöbbenetesebb esetre 2002-ben került sor: egy levágott disznófejet hajítottak a gyepre Figo elé. A kép bejárta a világot, a disznófej a gyűlölet szimbólumává Figo és Barcelona viszonyában.

Figo legutóbb 2009-ben járt a Camp Nouban, immár az Inter játékosaként. Akkor is ellenségesen fogadták, a közönség minden alkalmat megragadott, hogy éreztesse vele: az árulást nem felejtik.

Figo az UEFA nagyköveteként lesz jelen a PSG elleni BL-meccsen

Figo most UEFA-nagykövetként tér vissza, igaz, nem a Camp Nouba, amelynek átadása egyre csúszik a felújítás után, a Barcelona–PSG BL-meccset a Montjuicon található Olimpiai stadionban rendezik. Figo a VIP-páholyban foglal majd helyet, a katalán közvélemény felháborodással fogadta a hírt. A helyi rádiós műsorokban „megaláztatásnak” nevezték, hogy van mersze betenni a lábát Barcelonába. Joan Gaspart, a Barca egykori elnöke úgy fogalmazott:

Figo az egyetlen ellenség, akit a Barcelona valaha is ismert.

Luis Figo még a Barcelona csapatkapitányaként (Fotó: DPA/Franz Peter Tschauner)

Mit adott és mit vett el Figo a Barcelonától?

Luis Figo öt idényen át, 1995–2000 között volt a Barcelona játékosa, 249 mérkőzésen viselte a katalánok mezét, és számos trófeát nyert, köztük két bajnoki címet, két Spanyol Kupát és egy KEK-et. Játéka, gólpasszai, góljai vezéregyéniséggé tették, az Aranylabdát is a Barcában nyújtott játékáért érdemelte ki.