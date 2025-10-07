  • Magyar Nemzet
Ilyen nincs: az apát és fiát ugyanaznap rúgták ki két klub edzői állásából

Hihetetlen, de igaz: órák alatt rúgták ki a családfőt és a fiát Görögországban. Nem egy helyen dolgoztak, két különböző klubnál vállaltak munkát.

2025. 10. 07. 16:41
A sötét mezes Dimitrisz Kolovosz, a Panetolikosz focistája Fotó: STEFANOS RAPANIS Forrás: BELGA MAG
2025. október 5. vasárnap. A Petrakisz család életében örökké emlékezetes nap marad, az bizonyos. Néhány óra különbséggel először a családfőt, vagyis az apát, majd a fiát is kirúgta egy-egy görög klubcsapat. A görög futball nagy csodája volt mindez.

Előbb a fiút, aztán az apát rúgták ki

A sort a fiú, Giorgosz Petrakisz nyitotta meg. Ő a Larissza vezetőedzője volt, egészen addig, amíg ki nem rúgták a csapat éléről. Mindez azok után történt, hogy egy nappal korábban a Larissza 5-2-re kikapott hazai pályán a nagy rivális Volosz csapatától. Ezt pedig nem nézhették tétlenül a klub elöljárói.

Néhány órával fia kirúgása után a 66 éves Jánisz Petrakiszt, Giorgosz Petrakisz édesapját menesztették a Panetolikosz vezetőedzői posztjáról. Mi volt az apa bűne? Nem más, mint a Levadiakosz ellen idegenben elszenvedett 6-0-s vereség. Ez volt a klub legmegalázóbb veresége az elmúlt 99 évben, nem csoda hát, hogy az egyesület vezetői éktelen haragra gerjedtek. 

A 66 éves Jánisz Petrakiszt rúgták ki később, előbb a fiát menesztették
(Forrás: Facebook)

Ha ránézünk a tabellára, jól látjuk, hogy a Larissza a tizenkettedik, a Panetolikosz a tizenharmadik helyen áll a bajnokságban. Hat forduló alatt mindkét klub 4-4 pontot gyűjtött össze, így nem csoda, hogy a két edzőnek aligha lehetett maradása.

 

