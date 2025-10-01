WADAdoppingvétségCAS

Váratlan fordulat történt a nagy doppingbotrányban

Egy grúziai polgári bíróság hiába döntött úgy, hogy nem doppingvétség, ami annak látszik, a WADA most közbelépett. Egy szövevényes ügy újabb fordulatának lehetünk tanúi.

Magyar Nemzet
2025. 10. 01. 20:05
Revaz Davitadze
Revaz Davitadze nem versenyezhet, mert újra megbukott a doppingon Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU AGENCY
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A súlyemelő Revaz Davitadze és a birkózó Nika Kentchadze is érintett volt abban a grúziai doppingbotrányban, amelyben az egyik fordulat a másikat követte. A nem mindennapi ügy most újabb fejleményeket hozott.

A nem mindennapi grúz doppingbotrány

Revaz Davitadze a 2024-es súlyemelő-világbajnokságon ezüstérmet nyert. Nika Kentchadze pedig a 2021-es birkózó-világbajnokság bronzérmese volt. Mindketten 2023-ban buktak le, amikor kiderült, hogy doppingoltak. Arra hivatkoztak, hogy valakik valamit belecsempésztek az italukba. A doppingvizsgálat az ostarin származékát mutatta ki szervezetükben. Ekkor a Grúz Doppingellenes Ügynökség és a WADA is négy évre tiltotta el a két sportolót, akik azonban ezt nem akarták tudomásul venni. Így került az ügyük egy polgári bíróság elé, Tbilisziben. Ez a bíróság 2024-ben azt az ítéletet hozta meg, hogy valaki tényleg belecsempészett valamit a két versenyző italába. A Grúz Doppingellenes Ügynökség nem tehetett mást, mint visszavonta az eltiltást.

Csakhogy jött az újabb fordulat. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség és a WADA is fellebbezést nyújtott be a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz, azaz a CAS-hoz. Azt követelték, hogy a CAS állítsa vissza az eredeti ítéletet, azaz a négyéves eltiltást. S lőn csoda: a CAS döntőbírója úgy látta, hogy a Tbilisziben meghozott bírósági ítélet nem lehetett megalapozott. Mégpedig azért nem, mert a CAS szerint a bíróság nem tudta bizonyítani azt, hogy szabotázs történt. A két sportolót tehát újra eltiltották négy évre. Mást nem tehettek. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMárki-Zay Péter

Hadházy és a kémkúp

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.