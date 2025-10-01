Váratlan fordulat történt a nagy doppingbotrányban

A súlyemelő Revaz Davitadze és a birkózó Nika Kentchadze is érintett volt abban a grúziai doppingbotrányban, amelyben az egyik fordulat a másikat követte. A nem mindennapi ügy most újabb fejleményeket hozott.

A nem mindennapi grúz doppingbotrány

Revaz Davitadze a 2024-es súlyemelő-világbajnokságon ezüstérmet nyert. Nika Kentchadze pedig a 2021-es birkózó-világbajnokság bronzérmese volt. Mindketten 2023-ban buktak le, amikor kiderült, hogy doppingoltak. Arra hivatkoztak, hogy valakik valamit belecsempésztek az italukba. A doppingvizsgálat az ostarin származékát mutatta ki szervezetükben. Ekkor a Grúz Doppingellenes Ügynökség és a WADA is négy évre tiltotta el a két sportolót, akik azonban ezt nem akarták tudomásul venni. Így került az ügyük egy polgári bíróság elé, Tbilisziben. Ez a bíróság 2024-ben azt az ítéletet hozta meg, hogy valaki tényleg belecsempészett valamit a két versenyző italába. A Grúz Doppingellenes Ügynökség nem tehetett mást, mint visszavonta az eltiltást.

Csakhogy jött az újabb fordulat. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség és a WADA is fellebbezést nyújtott be a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz, azaz a CAS-hoz. Azt követelték, hogy a CAS állítsa vissza az eredeti ítéletet, azaz a négyéves eltiltást. S lőn csoda: a CAS döntőbírója úgy látta, hogy a Tbilisziben meghozott bírósági ítélet nem lehetett megalapozott. Mégpedig azért nem, mert a CAS szerint a bíróság nem tudta bizonyítani azt, hogy szabotázs történt. A két sportolót tehát újra eltiltották négy évre. Mást nem tehettek.