Karlosz NaszarStefan Botevbotrány

Világbajnok lett, majd mindenkit elküldött a francba

Az ember azt gondolná, hogy egy világbajnok élete csupa móka és kacagás. Hogy mennyire nem így van, arra a legjobb példa a bolgár súlyemelő, Karlosz Naszar esete. A kiváló versenyző hiába nyerte meg az összetett vb-címet a sportág norvégiai világbajnokságán, ez sem volt elég neki, hogy elégedett legyen vagy csendben maradjon.

Magyar Nemzet
2025. 10. 13. 18:16
Karlosz Naszar
Karlosz Naszar, a bolgárok olimpiai bajnok súlyemelője Fotó: DIMITAR DILKOFF Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Magyar szemmel nézve szinte teljes titokban fejeződött be a múlt héten Norvégiában a súlyemelő-világbajnokság. Hazánkat mindössze két női versenyző képviselte, közülük Mitykó Veronika szerepelt jobban, ő  országos csúcsokat emelve a 13. helyen végzett a női +86 kilós súlycsoportban. A súlyemelés olimpiai sportág, de idehaza szinte halott, hosszú évek óta semmilyen értékelhető eredményt nem tud felmutatni. A dolog talán most megváltozik azzal, hogy Dobos Imre leváltása után Nagy Péter került a magyar szövetség elnöki székébe – ez adhat némi stabilitást és megnyugvást a sportágnak.

Karlosz Naszar
Karlosz Naszar itt még boldog, aztán később megváltozott a viselkedése
Fotó: HRISTO VLADEV / NurPhoto

Karlosz Naszar botránya megrázta egész Bulgáriát

Most azonban nem a hazai sportágsiratót olvashatják, hanem a norvégiai világbajnokságon a férfiak 94 kilós súlycsoportjában összetett világbajnoki címet szerző Karlosz Naszar esetét. Ez a 21 éves fiatalember 2004-ben a francia fővárosban, Párizsban született. Az idei volt a harmadik világbajnoki címe. 2024-ben szülővárosában pedig olimpiai bajnok lett. Édesanyja bolgár, édesapja libanoni állampolgár, Bulgária egyik legnépszerűbb sportolójáról van szó.

Harc az elnök ellen

Karlosz Naszar a mostani világbajnoki aranyérem megszerzése után gondolta, hogy ráborítja a bilit a bolgár súlyemelésre. Hazaérkezése után azonnal nyilatkozatot adott, amelyben kijelentette: a Bolgár Súlyemelő-szövetség egyetlen levával sem támogatta felkészülését. Naszar már nagyon hosszú ideje szorgalmazza, hogy a bolgár szövetség elnöke távozzon székéből. Szavai eddig süket fülekre találtak. Az elnök neve még ismerősen is csenghet: Stefan Botevről van szó, aki kétszeres világbajnok (második vb-aranyát 1990-ben Budapesten nyerte), az 1992-es barcelonai olimpián pedig ezüstérmes lett. 

Botev a régi bolgár súlyemelő-hagyományok jeles képviselője. Példaképe a bolgár válogatott egykori csodaedzője, Ivan Abadzsijev,

akinek sikereihez nem férhetett kétség, ugyanakkor azt is jól tudta mindenki, hogy az Abadzsijev-módszerek és a dopping használata nem állt messze egymástól.

Megvádolták, hogy egymillió dollárért Bahreinbe igazolna

Ezek a módszerek azonban teljesen távol állnak Karlosz Naszar elképzeléseitől. Mivel Bulgária egyik legeredményesebb sportolójáról van szó, szavainak nagy súlya van. A Botev mögött álló erők azonban erre sincsenek tekintettel. 

Már 2024-ben azzal vádolták meg Naszart, hogy a versenyző egymillió dollárért országot vált, s a továbbiakban Bahrein színeiben kíván versenyezni. 

Ezek a pletykák végül megalapozatlanok maradtak, Naszar bolgár színekben folytatta. A dologban az a legszebb, hogy annak idején a mostani elnök, Stefan Botev is országot váltott, és ausztrál színekben is emelte a súlyokat. De emlékezhetünk minden idők egyik legnagyobb emelőjére, a szintén bolgár Naim Suleymanoglura, aki Salamanov néven még bolgár színekben kezdte el hihetetlen pályafutását, hogy később Törökországba meneküljön.

„Remélem, hogy végre a saját szövetségem is elismer” – mondta hétfőn a BTV stúdiójában a háromszoros világbajnok Carlos Nassar, aki a múlt héten aranyérmet nyert a norvégiai világbajnokságon. „Nem akarok hazudni – a Bolgár Súlyemelő-szövetségnek nincs szerepe ebben a sikerben. Az elmúlt évi felkészülésem körülbelül 500 000 levába került, amit a szponzoraimtól kaptam.

Még fizetést sem kapok a szövetségtől, remélem, felveszik a kapcsolatot a menedzseremmel, és végre aláírhatunk egy szerződést

– kommentálta az olimpiai bajnok saját sanyarú helyzetét, szavait az elnöknek, Stefan Botevnek címezve.

Az ügy itt várhatóan nem ér véget. A harc a háromszoros világbajnok és Botev elnök között tovább folytatódik. Karlosz Naszar amúgy nem egyszerű lélek: 2023-ban isteni csoda folytán úszta meg a börtönbüntetést. Az akkor 19 éves sportolót, aki már 17 esztendősen képes volt felnőttvilágcsúcsra és világbajnoki győzelemre, akár hároméves, végrehajtandó szabadságvesztésre is ítélhették volna, mivel kábítószer hatása alatt vezetett autót. 

A súlyemelőt 2022 júliusában, hosszas autós üldözés után fogták el a rendőrök egy fekete-tengeri üdülőhelyen. Jogosítvány nélkül vezetett, és – amint azt később bevallotta – amfetamin és metamfetamin hatása alatt állt, amelyek egyaránt tiltott stimulánsnak számítanak a sport világában. 

A kocsiban rekreációs drogokat találtak, de mivel Naszar a helyszínen nem volt hajlandó vérmintát adni, az antidopping-szervezetek nem indíthatnak ellene eljárást. A három év próbaidőre kiszabott, hét hónapos börtönbüntetését felfüggesztették, és 250 dolláros bírságot kellett fizetnie.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekoltár

Egy érvet mondjatok...

Bayer Zsolt avatarja

Aki levizelte a Szent Péter-bazilika oltárát, az mindannyiunkat meggyalázott, annak nincs bocsánat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.