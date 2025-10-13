Világbajnok lett, majd mindenkit elküldött a francba

Magyar szemmel nézve szinte teljes titokban fejeződött be a múlt héten Norvégiában a súlyemelő-világbajnokság. Hazánkat mindössze két női versenyző képviselte, közülük Mitykó Veronika szerepelt jobban, ő országos csúcsokat emelve a 13. helyen végzett a női +86 kilós súlycsoportban. A súlyemelés olimpiai sportág, de idehaza szinte halott, hosszú évek óta semmilyen értékelhető eredményt nem tud felmutatni. A dolog talán most megváltozik azzal, hogy Dobos Imre leváltása után Nagy Péter került a magyar szövetség elnöki székébe – ez adhat némi stabilitást és megnyugvást a sportágnak.

Karlosz Naszar itt még boldog, aztán később megváltozott a viselkedése

Fotó: HRISTO VLADEV / NurPhoto

Karlosz Naszar botránya megrázta egész Bulgáriát

Most azonban nem a hazai sportágsiratót olvashatják, hanem a norvégiai világbajnokságon a férfiak 94 kilós súlycsoportjában összetett világbajnoki címet szerző Karlosz Naszar esetét. Ez a 21 éves fiatalember 2004-ben a francia fővárosban, Párizsban született. Az idei volt a harmadik világbajnoki címe. 2024-ben szülővárosában pedig olimpiai bajnok lett. Édesanyja bolgár, édesapja libanoni állampolgár, Bulgária egyik legnépszerűbb sportolójáról van szó.

Harc az elnök ellen

Karlosz Naszar a mostani világbajnoki aranyérem megszerzése után gondolta, hogy ráborítja a bilit a bolgár súlyemelésre. Hazaérkezése után azonnal nyilatkozatot adott, amelyben kijelentette: a Bolgár Súlyemelő-szövetség egyetlen levával sem támogatta felkészülését. Naszar már nagyon hosszú ideje szorgalmazza, hogy a bolgár szövetség elnöke távozzon székéből. Szavai eddig süket fülekre találtak. Az elnök neve még ismerősen is csenghet: Stefan Botevről van szó, aki kétszeres világbajnok (második vb-aranyát 1990-ben Budapesten nyerte), az 1992-es barcelonai olimpián pedig ezüstérmes lett.

Botev a régi bolgár súlyemelő-hagyományok jeles képviselője. Példaképe a bolgár válogatott egykori csodaedzője, Ivan Abadzsijev,

akinek sikereihez nem férhetett kétség, ugyanakkor azt is jól tudta mindenki, hogy az Abadzsijev-módszerek és a dopping használata nem állt messze egymástól.

Megvádolták, hogy egymillió dollárért Bahreinbe igazolna

Ezek a módszerek azonban teljesen távol állnak Karlosz Naszar elképzeléseitől. Mivel Bulgária egyik legeredményesebb sportolójáról van szó, szavainak nagy súlya van. A Botev mögött álló erők azonban erre sincsenek tekintettel.

Már 2024-ben azzal vádolták meg Naszart, hogy a versenyző egymillió dollárért országot vált, s a továbbiakban Bahrein színeiben kíván versenyezni.

Ezek a pletykák végül megalapozatlanok maradtak, Naszar bolgár színekben folytatta. A dologban az a legszebb, hogy annak idején a mostani elnök, Stefan Botev is országot váltott, és ausztrál színekben is emelte a súlyokat. De emlékezhetünk minden idők egyik legnagyobb emelőjére, a szintén bolgár Naim Suleymanoglura, aki Salamanov néven még bolgár színekben kezdte el hihetetlen pályafutását, hogy később Törökországba meneküljön.