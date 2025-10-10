Eldőlt, ki lesz az edző az NB I újoncánál, lényegében a játékosok döntöttek

Meglepő döntés volt az edző menesztése. A Kisvárda nem rajtolt rosszul az NB I-ben, szeptember végén mégis azt közölte, hogy az addigi vezetőedző, Gerliczki Máté távozik tisztségéből, és a klub akadémiáján dolgozik tovább. Az azóta lejátszott meccset már a sportigazgató, Révész Attila irányításával nyerte meg 1-0-ra a válogatottszünetet a tabella ötödik pozíciójában töltő csapat a Diósgyőr ellen, most pedig eldőlt, hogy az irányítás továbbra is Révész kezében marad.

A Kisvárda az előző idényben Révész Attila (képünkön a serleggel) vezetésével jutott vissza az élvonalba (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Több edzőjelölt is volt a Kisvárda látókörében

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál szerint a döntés hátterében egész egyszerűen az áll, hogy Révész nem talált megfelelő utódot Gerliczki Máté elengedése után. Pedig jelöltekből nem volt hiány: a Csakfoci korábban arról írt, hogy a korábbi szövetségi kapitány, Pintér Attila mellett Pető Tamás, Szergej Kuznyecov és Bódog Tamás neve is felmerült. A Szon.hu úgy tudja, hogy volt ugyan olyan, akivel közel volt a szerződéskötés, a játékosok mégis azt kérték, hogy Révész Attila irányítson továbbra is a kispadról.

Valóban azt szeretné a csapat, a város és a helyi közeg, hogy ebben a helyzetben maradjak, mindenki erre kapacitál. Jólesik, és ebben a helyzetben mindent mérlegelve ez tűnik a jó megoldásnak, de itt legfeljebb átmeneti megoldásról beszélünk. Én sem erre a forgatókönyvre készültem, ezért a családommal és a szűk környezetemmel még nehéz beszélgetéseim lesznek…

– válaszolta Révész Attila a Csakfoci megkeresésére.

Az 53 éves szakember nem először vállalta el a kisvárdai klub irányítását: korábban, a 2010-es évek első felében is dolgozott már az akkor még alacsonyabb osztályú csapatnál, csakúgy, mint 2016 és 2017 között, valamint a legutóbbi idényben, amikor a másodosztály megnyerésével jutott vissza az első ligába a Kisvárda.