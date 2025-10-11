  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Az első szerelmem volt - szívszorító üzenet és búcsú az olimpiai ezüstérmes vívótól
Köves CsabaLantos Gabriellahalál

Az első szerelmem volt - szívszorító üzenet és búcsú az olimpiai ezüstérmes vívótól

58 éves korában, pénteken halt meg a kétszeres olimpiai ezüstérmes kardvívó, Köves Csaba, akinek a távozása mindenkit megrázott. A szintén válogatott vívó, Lantos Gabriella első szerelme Köves Csaba volt. Lantos Gabriella megindító sorokkal búcsúzott el Kövestől.

Magyar Nemzet
2025. 10. 11. 6:56
Köves Csaba
Köves Csaba halála mindenkit megrázott Fotó: Hungarian Fencing Federation / Magyar Vívó Szövetség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mindenkit megrázott a pénteki hír, amely arról tudósított, hogy 58 éves korában, hosszú és súlyos betegség után meghalt a kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres csapatvilágbajnok kardvívó, Köves Csaba. A megemlékezések közül a legmeghatóbb mindenképpen Lantos Gabrielláé volt.

Köves Csaba
Köves Csaba halála mindenkit megrázott
Fotó: IDREES MOHAMMED / AFP

Lantos Gabriella első szerelme Köves Csaba volt

Lantos Gabriella megható sorokkal búcsúzott egykori szerelmétől a Facebookon. Ebből idézünk most. 

„Nekem Csaba volt életem első szerelme. Volt egy szép kislány és egy nagyon jóképű fiú, akik szerencsére egy sportágat űztek és az első pillantásra egymásba szerettek. És ez a szerelem mindent adott, amit adni tud egymásnak két fiatal ember. Egymás mellett lettünk felnőttek... De túl fiatalok voltunk, majd úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk az életünket. Az egymás iránt érzett szerelem és szeretet sosem szűnt meg, bárhová is sodort minket az élet. Hálás vagyok a sorsnak, hogy Csabával lehettem, amikor élete nagy csatáiban győzőtt és mellette lehetettem, amikor élete legnagyobb csatájában nem tudott nyerni.”

Köves Csaba temetéséről később intézkednek.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekatomenergia

Energia-önellátás lehetősége atomenergiával

Lóránt Károly avatarja

Energia tekintetében kiszolgáltatott helyzetünkön változtathatunk mintegy 15-20 év alatt akkor, ha uránkészletünket hagyományos és szaporító reaktorokban hasznosítjuk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.