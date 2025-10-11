Az első szerelmem volt - szívszorító üzenet és búcsú az olimpiai ezüstérmes vívótól

Mindenkit megrázott a pénteki hír, amely arról tudósított, hogy 58 éves korában, hosszú és súlyos betegség után meghalt a kétszeres olimpiai ezüstérmes és kétszeres csapatvilágbajnok kardvívó, Köves Csaba. A megemlékezések közül a legmeghatóbb mindenképpen Lantos Gabrielláé volt.

Köves Csaba halála mindenkit megrázott

Fotó: IDREES MOHAMMED / AFP

Lantos Gabriella első szerelme Köves Csaba volt

Lantos Gabriella megható sorokkal búcsúzott egykori szerelmétől a Facebookon. Ebből idézünk most.

„Nekem Csaba volt életem első szerelme. Volt egy szép kislány és egy nagyon jóképű fiú, akik szerencsére egy sportágat űztek és az első pillantásra egymásba szerettek. És ez a szerelem mindent adott, amit adni tud egymásnak két fiatal ember. Egymás mellett lettünk felnőttek... De túl fiatalok voltunk, majd úgy döntöttünk, hogy külön folytatjuk az életünket. Az egymás iránt érzett szerelem és szeretet sosem szűnt meg, bárhová is sodort minket az élet. Hálás vagyok a sorsnak, hogy Csabával lehettem, amikor élete nagy csatáiban győzőtt és mellette lehetettem, amikor élete legnagyobb csatájában nem tudott nyerni.”

Köves Csaba temetéséről később intézkednek.