Kylian Mbappé édesanyja nem köntörfalazott, fiának szegezte a kellemetlen kérdést

A francia világbajnok még mindig csak 26 éves, de már hosszú évek óta meghatározó szereplője a híreknek. Volt idő, amikor a jelenleg a Real Madrid labdarúgócsapatát erősítő Kylian Mbappé nem csak a sporthíreket uralta, miután nemi erőszak gyanújával került a svéd hatóságok látókörébe.

Kylian Mbappé édesanyja, Fayza Lamari részleteket árult el a fia hírnevén csorbát ejtő botrányról is (Fotó: AFP/Franck Fife)

Kylian Mbappé váratlan kérdést kapott

Fayza Lamari, Kylian Mbappé édesanyja most újra „felmelegítette” ezt az ügyet, amikor a párizsi Demain le Sport rendezvényen döbbenetes őszinteséggel beszélt a világbajnok sztárfocistáról. Emlékezetes: bár a futballista ellen nyomozás is indult Svédországban, végül azt bizonyíték hiányában lezárták, ennek ellenére az ügy nagy sajtóvisszhangot kapott.

Bíztam Kylianban, de megkérdeztem tőle: te tetted ezt? Erre ő azt válaszolta: befejezted már a téveszméidet?

– idézte fel a történteket Fayza Lamari. – Ez volt az egyetlen utazás, amit nem mi szerveztünk… és megfizettük az árát – tette hozzá Mbappé édesanyja, utalva arra, hogy a család általában mennyire kontrollálja a játékos magánéletét.

Az utcán sincs nyugalma a futballistának

Az édesanya arról is beszélt, hogy fia mennyire kevés privát programot, örömöt engedhet meg magának.

Tavaly, amikor a dolgok nem mentek túl jól, beszélgettem vele. Megkérdeztem, hogy nem szeretne-e barátnőt. Erre ő azt válaszolta: el tudsz képzelni egy nőt ebben a káoszban? Néha csak azért körözött a Peugeot 206-osával az utakon, hogy lássa, milyen is a kinti világ. Már az utcán sem tud nyugodtan sétálni. Ez nagyon elszomorít

– árulta el Fayza Lamari.

A 2025/2026-os szezonban Kylian Mbappé eddigi teljesítménye mindenesetre nem árulkodik problémákról: a francia válogatott csatár a Real Madridban tíz tétmérkőzésen 14 találatnál jár, ezzel hozzájárulva csapata bajnoki éllovas pozíciójához.

Három Mbappé-gól a Real Madrid Kajrat Almati elleni, idegenbeli 5-0-s sikere alkalmával: