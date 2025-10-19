Laura DahlmeierMarina Kraussolimpiai bajnok

Így halt meg az olimpiai bajnok - kiderültek a döbbenetes részletek

Egy lezuhanó szikla csapódott a fejébe, nem volt esélye a túlélésre. Így élte át a szemtanú, a mászótárs a német olimpiai bajnok, egykori biatlonversenyző, Laura Dahlmeier halálát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 19. 6:18
Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier haláláról újabb részletek derültek ki Fotó: FRISO GENTSCH Forrás: DPA
Hátborzongató részletek derültek ki az olimpiai bajnok biatlonos, Laura Dahlmeier haláláról. Most először lehetett arról olvasni, mi történt a szerencsétlenül járt német sportolónővel idén nyáron Pakisztánban.

Laura Dahlmeier
Laura Dahlmeier emlékhelye Németországban
Fotó: PHILIPP GUELLAND / AFP

Laura Dahlmeier fejébe szikla csapódott

Dahlmeier mászópartnere, Marina Krauss pontosan elmesélte a kétszeres olimpiai bajnok családjának, mi történt július 28-án, hogyan jött el a végzetes pillanat.

Napkelte előtt a két tapasztalt alpinista elindult a 6069 méter magas Laila-csúcs meghódítására. A mászás során drámaian megváltoztak a körülmények: a hőmérséklet emelkedni kezdett, a hó megpuhult, kőomlás fenyegetett. A két hegymászó úgy döntött, hogy azonnal megkezdik az ereszkedést, ez a döntés azonban végzetesnek bizonyult.

Egy meredek átjárón először Krauss ereszkedett le, majd Dahlmeier. 

Ekkor egy sziklapárkány leszakadt felettük, és hatalmas sziklák zuhantak le. Az egyik a kétszeres olimpiai bajnokot találta fejen. 

Marina Krauss néhány méterrel odébb állt, s látta a történteket. Azonnal szólította partnerét, de nem kapott választ. Ahogy felmászott hozzá, azonnal felfogta, hogy tragédia történt. Dahlmeier sisakja eltört, a német sportoló súlyos fejsérülést szenvedett. Krauss egy kötél segítségével megpróbálta leereszteni társát, de a folyamatos kőomlás miatt többször is fedezékbe kellett vonulnia – saját élete is veszélyben volt. Karuss ekkor nyomta meg a segélyhívó gombot. Két nappal később hivatalosan is bejelentették, hogy Dahlmeier meghalt. A rossz időjárási körülmények miatt testét nem tudták lehozni a hegyről. Bár idén szeptemberben újabb akciót szerveztek, hogy megtalálják a holttestet, ez sem sikerült. Laura Dahlmeier holtteste örökre a hegyen marad.

A szélsőséges körülmények lehetetlenné teszik a test kiemelését: a sziklafalon bármikor megindulhat egy újabb kőomlás.  A jég instabil, a terep egyes részei alig megközelíthetők. Még a modern drónok sem garantálhatják a biztonságos kiemelést. Továbbá fennáll annak a veszélye, hogy a holttest az olvadó hó vagy a további kőomlás miatt elcsúszik.

 

 

