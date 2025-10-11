Brutális fájdalom, hogy lemaradtunk az olimpiáról

– Attól viszont nem, hogy Ruanda után nem sokkal kétszer kikapjanak Európa egyik leggyengébb csapatától, Bulgáriától. Ez a két vereség az Eb-részvételbe került. Hogyan történhetett meg mindez?

– Kereshetném a kifogásokat. Hogy nem olyan rossz csapat a bolgár.

– De nem is jó.

– Nálunk biztosan nem jobb.

– Mégis ők nyertek kétszer. Egyszer Miskolcon.

– A magyar női kosárlabda-válogatottnak mindig időre van szüksége, hogy összeálljon. Egy ilyen évközi tíznapos, két selejtezőt magában foglaló sorozatban sok minden van, egyvalami nincs: idő. Egy ilyen ablakban egy-két olyan edzés van, amikor tényleg teljes az edzés, majd jönnek a tétmeccsek. Ezt nem tudtuk felépíteni.

– Nem lehet, hogy a magyar női kosárlabda-válogatottnak a legnagyobb teher a hazai pálya?

– Nem a hazai pályával van itt a gond. Sőt hálásnak kell lennünk, hogy az olimpiai selejtezőt Sopronba hozták. Miért teszik ezt? Mert abban bíznak, hogy mi biztosan jók leszünk. Ez nyomást helyez ránk.

A magyarok legnagyobb gyengesége a nyomás kezelése. Valaki megmondhatná, mi ennek az ellenszere, mert én is érzem, hogy nyomás alatt nem vagyok képes magamból mindent kihozni.

Ilyenkor az ember még el is képzeli magának, honnan jönnek az elvárások. Nyilván jönnek a szurkolóktól, az edzőktől, a csapattársaktól, a médiától, a szövetségtől. Ezt olykor ki is mondják, máskor csak érzi az ember.

Lelik Réka (fehér mezben) egy franciák elleni mérkőzésen

Fotó: JURE MAKOVEC / AFP

Nem tudom, melyik a rosszabb. Ez az, amivel nehezen tudunk megküzdeni. Mire eljön a meccs, összecsináljuk magunkat, s nem az van, hogy fejünket leszegve megyünk neki az ellenfélnek, hanem passzívak leszünk, nyuszik. Beleragadunk ebbe a mocsárba, s így veszítünk el olyan meccseket, amelyek látszólag már a kezünkben van.

Csakhogy mi nem vagyunk olyanok, akik egy-egy sorsdöntő és rossz szituációban műsort, jelenetet rendezünk, direkt balhét csinálunk vagy vizespalackot dobunk be a kispadról, hogy ezzel eloszlassuk a csapatra ráereszkedett ködöt. Túl jó kislányok vagyunk mi ehhez.

Néha nem ártana kicsit rossznak lenni. Ám az ember nem tud kibújni a bőréből.

– 2015-ben az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon tagja volt a bronzérmes magyar csapatnak. Két nevet említenék meg abból a társaságból, Czukor Dalmáét és Juhász Dorkáét. Ha őket nézi, ha a saját eddigi pályafutását mérlegre helyezi, akkor hol tart most Lelik Réka?

– Czukor Dalma többszörös magyar bajnok, s ami ennél sokkal fontosabb, Euroliga-győztes magyar kosárlabdázó, aki most éppen édesanya, és szerintem nagyon boldog ember. Ez az élethelyzet számára egészen biztosan nagyszerű, nem vagyok abban biztos, hogy jelenleg másra vágyna. Lehet, hogy neki ez volt a célja, miközben az élete nagy részét Sopronban töltötte. A családja mellett, közel a barátaihoz. Lehet, hogy ez neki bőven elég, és nem akart országról országra járni, mint Juhász Dorka, aki más utat választott, elment Amerikába, bekerült egy egyetemre, onnan pedig egy másikra, amelynek a kosárlabdacsapata azon a szinten a legjobb, a legnevesebb edzővel dolgozik. Az ő esetében nagyon sokat számít a jó marketing, hogy Amerika megcsinálta őt. Mindez semmit sem érne Dorka tehetsége nélkül. Rendhagyó utat járt és jár be. Lehet, hogy neki meg pont ez volt a célja. Két ellentétes pályafutásról beszélünk. S akkor itt vagyok én. Sokszor felmerült bennem, hogy ki kellene mennem az Egyesült Államokba, de aztán nem léptem meg ezt. Sajnos vagy nem sajnos, de tőlem nagyon távol áll a magamutogatás, nem vagyok aktív a közösségi médiában sem. Túl sok korlátot kellett volna lebontanom, fel kellett volna építenem a saját brandemet, s ez nem biztos, hogy sikerül.

Én, aki olykor egy sima posztot sem tudok megosztani, hogyan villognék Amerikában?

Amikor kaptam amerikai egyetemi ajánlatokat, azt sem tudtam, mit tegyek. Milyen ligában játszanak, mik a céljaik, milyen az edző? Ha ott nem kerülsz megfelelő helyre, akkor az ottléted nem kap semmi pluszt, csak elvesz tőled egy csomó mindent. Talán ezért maradtam itthon. Nem voltam abban biztos, hogy akik engem hívnak, be tudják tölteni azt a szerepet, amiről beszéltem.

– Miben biztos?

– Én? A világon semmiben – sajnos. Abban, hogy az ég kék, a fű meg zöld. Bár néha ebben is kételkedem.

– Amikor azt olvassa, hogy a diósgyőri szurkolók szerint ön a sportág Mozartja, az sem erősíti?

– Dehogy. Ilyenkor kínosan mosolygok, és el akarom hessegetni ezeket a szép szavakat. Ne mondjanak ilyet, mert ha ezt mondják, annak kell lennem. Ha pedig annak kell lennem, az nyomást okoz. Fura ez, nem? A pozitív megerősítés nálam negatív hatást okoz. Viszont ha nem lenne megerősítés, akkor meg az hiányozna.

– Volt már olyan reggel az életében, amikor ébredés után arra gondolt, hogy bepakol egy hátizsákba, csak a legszükségesebbeket, felülne egy repülőre és elmenne…

– … Balira?

– Érdekes, én is Indonéziát akartam mondani, de nekem Raja Ampat lett volna a javaslatom.

– Raja Ampat? Megnézem, nem hallottam még róla.

Raja Ampat, Indonézia egyik varázslatos gyöngyszeme

Fotó: FRILET PATRICK / HEMIS.FR / hemis.fr

Hogy vannak-e ilyen gondolataim? Nem elég gyakran, mint amilyen gyakran kéne. Olyan ember vagyok, aki hajlamos mások érdekeit előtérbe helyezni, akár a sajátom rovására is. Inkább szeretek mások kedvében járni és másoknak megfelelni, mintsem azt nézni, hogy nekem mi a jó és én mit szeretnék. Ez nem feltétlenül jó dolog.

Tényleg be lehet golyózni a külső elvárásoktól, miközben az ember régen elfelejtette, mit is szeretne valójában.

Ha van olyan területe az életemnek, amit fejlesztenem kell, akkor ez az. Mert ez a magatartás olykor a pályán is látszik. Néha nem árt, ha tudunk nemet mondani. Ezt még meg kell tanulnom.

– Olykor nem érzi magát rabszolgának?

– Szerintem ez az érzés mindenkiben benne lehet, akár élsportoló, akár civil. Ezzel együtt nem gondolom, hogy a kosárlabda rabszolgája lennék. Ha valaki szereti, amit csinál, az már ad egyfajta szabadságot.

– Ön szereti a kosárlabdát?

– Szeretem.

– Munkál önben ez a rabszolgaérzés?

– Néha. Nyilván nem az van, hogy felkelünk, Balin vagyunk vagy Raja Ampaton, és kókuszdióból iszogatunk. De nem ez az élet rendje. Az élet sokkal inkább szól a feladatok elvégzéséről, a kötelezettségekről. Én pedig olyan vagyok, hogy beállok a sorba, és elvégzem a melót. Amit elvállaltam, amit elvárnak tőlem. Raja Ampat. Most megnézem. Biztosan szép hely lehet.