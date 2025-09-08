kosárlabdaDVTK HunThermLelik RékaMKOSZPerl ZoltánFalco KC Szombathely

Megválasztották az előző szezon legjobb női és férfi kosarasát

Hétfőn a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) kihirdette, hogy ki voltak a tavalyi idény legjobb kosárlabdázói itthon. A szakmai és utánpótlás-bizottság és az utánpótlás-albizottság javaslatai alapján a szövetség a Diósgyőri VTK játékosa, Lelik Réka mellett a Szombathely kosárlabdázóját, Perl Zoltánt választotta meg az előző szezon legjobbjának. Az Év női edzője a bajnok Sopron trénere Gáspár Dávid lett, a férfiaknál a körmendiek szakvezetője, Forray Gábor kapta meg a díjat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 08. 16:47
Forrás: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A szakmai és utánpótlás-bizottság és az utánpótlás-albizottság javaslatai alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége döntést hozott, hogy mely játékosok és edzők bizonyultak a legjobbnak a mögöttünk hagyott évadban. Lelik Réka a nőknél, Perl Zoltán a férfiaknál nyert.

Lelik Réka a Diósgyőr női kosárlabdacsapatának nagy erőssége volt az előző szezonban.
Lelik Réka a Diósgyőr női kosárlabdacsapatának nagy erőssége volt az előző szezonban. Fotó: DVTK HUNTHERM 

Lelik Réka és Perl Zoltán a legjobbak

A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki az előző szezonban nyújtott teljesítmények alapján. Ezek alapján a hölgyek között Lelik Réka, a Diósgyőri VTK hátvédje és Perl Zoltán, a Szombathely játékosa lett az előző szezon legjobbja. 

Lelik Réka az elmúlt két idény során 61 magyar bajnoki és kupamérkőzésen lépett pályára DVTK-mezben, ezeken átlagosan 11,3 pontot szerzett, 2024-ben bajnoki aranyhoz, idén ezüstéremhez és Magyar Kupa győzelemhez segítve a csapatot. A 2024-es olimpiai selejtezőn három mérkőzésen is pályára lépett a válogatottban, 7,3 pontos átlaggal zárva a tornát. A 2026-os világbajnoki előselejtezőn, Ruandában pedig nemcsak a magyar válogatott vezéregyénisége volt, de a torna legértékesebb játékosának (MVP) is megválasztották.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa Perl Zoltán lett a legjobb a férfiak között.
A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa, Perl Zoltán lett a legjobb a férfiak között. Fotó: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Perl Zoltán előző szezonban az NBI-ben 35 meccsen átlagban 19 pontot és 3,3 lepattanót szerzett a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely színeiben, de mellett kiosztott még 4,2 gólpasszt is. Ennek ellenére a szombathelyi együttes 3-0-ra elbukta a bajnoki döntőt a Szolnok csapata ellen. 

Az Év női edzője a bajnok Sopron trénere Gáspár Dávid lett, a férfiaknál a körmendiek szakvezetője, Forray Gábor kapta meg a díjat.

A díjak ünnepélyes keretek között 2025. szeptember 20-án, Budapesten, a Hősök terén, a Magyar kosárlabdázás napján kerülnek átadásra.

A 2024/25-os szezon legjobb játékosai, edzői

Év női játékosa: Lelik Réka (DVTK HUNTHERM)

Év férfi játékosa: Perl Zoltán (Falco-Vulcano Energia KC Szombathely)


Év női edzője: Gáspár Dávid (Sopron Basket)

Év férfi edzője: Forray Gábor (Egis Körmend)



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknikkelöntvény

Lökdösődsz?

Bayer Zsolt avatarja

Ez a selejtes és feleslegesen létező homo sapiens prototípusa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.