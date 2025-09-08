Megválasztották az előző szezon legjobb női és férfi kosarasát

A szakmai és utánpótlás-bizottság és az utánpótlás-albizottság javaslatai alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöksége döntést hozott, hogy mely játékosok és edzők bizonyultak a legjobbnak a mögöttünk hagyott évadban. Lelik Réka a nőknél, Perl Zoltán a férfiaknál nyert.

Lelik Réka a Diósgyőr női kosárlabdacsapatának nagy erőssége volt az előző szezonban. Fotó: DVTK HUNTHERM

Lelik Réka és Perl Zoltán a legjobbak

A díjazottak köre a hazai bajnokságokban szereplő magyar játékosokra és edzőkre terjed ki az előző szezonban nyújtott teljesítmények alapján. Ezek alapján a hölgyek között Lelik Réka, a Diósgyőri VTK hátvédje és Perl Zoltán, a Szombathely játékosa lett az előző szezon legjobbja.

Lelik Réka az elmúlt két idény során 61 magyar bajnoki és kupamérkőzésen lépett pályára DVTK-mezben, ezeken átlagosan 11,3 pontot szerzett, 2024-ben bajnoki aranyhoz, idén ezüstéremhez és Magyar Kupa győzelemhez segítve a csapatot. A 2024-es olimpiai selejtezőn három mérkőzésen is pályára lépett a válogatottban, 7,3 pontos átlaggal zárva a tornát. A 2026-os világbajnoki előselejtezőn, Ruandában pedig nemcsak a magyar válogatott vezéregyénisége volt, de a torna legértékesebb játékosának (MVP) is megválasztották.

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely válogatott játékosa, Perl Zoltán lett a legjobb a férfiak között. Fotó: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

Perl Zoltán előző szezonban az NBI-ben 35 meccsen átlagban 19 pontot és 3,3 lepattanót szerzett a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely színeiben, de mellett kiosztott még 4,2 gólpasszt is. Ennek ellenére a szombathelyi együttes 3-0-ra elbukta a bajnoki döntőt a Szolnok csapata ellen.

Az Év női edzője a bajnok Sopron trénere Gáspár Dávid lett, a férfiaknál a körmendiek szakvezetője, Forray Gábor kapta meg a díjat.

A díjak ünnepélyes keretek között 2025. szeptember 20-án, Budapesten, a Hősök terén, a Magyar kosárlabdázás napján kerülnek átadásra.



