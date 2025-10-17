Szintlépés előtt a magyar kerékpársport, egymás mellé került Dina és Peák

Az országúti kerékpársport az elmúlt időszakban látványosan erőre kapott Magyarországon. A Valter Attila és Vas Blanka nevével fémjelzett generáció mellé újabb tehetségek érkeztek (Takács Zsombor, Valent Márk, Makrai Bálint). A Tour de Hongrie a régió egyik legfontosabb versenyévé vált, s a magyar kerékpársport dinamikusan fejlődő közegében a következő lépés az lehetett, hogy versenyzőink hazai támogatással szerepelhessenek minél eredményesebben a nemzetközi porondon. Ezért is volt nagy horderejű az a csütörtök esti sajtóesemény, amelyen az MBH Bank Ballan CSB kerékpároscsapata bejelentette, hogy két magyar klasszissal erősíti meg profi keretét jövőre.

A magyar kerékpársport új időszakába lépett azzal, hogy Dina Márton és Peák Barnabás csatlakozott a MBH Bank Ballan CSB csapatához. Fotó: Perje Sándor

A magyar kerékpársport új időszaka kezdődhet el

A Duna-part közelében lévő, elegáns Sunhill Bisztróban tett nagy bejelentést az MBH Bank által szponzorált olasz istálló: jövőre náluk teker a magyar országúti bajnok, Dina Márton és a 2017-es Tour de Hongrie összetettbeli második helyezettje, Peák Barnabás – aki bő nyolc évvel ezelőtt felülmúlta a szlovénok szupersztárját, Tadej Pogacart.

– Az MBH Bank támogatása financiális oldalról nagyon fontos, hogy a csapatnak elég büdzséje legyen arra, hogy minél jobban szerepeljen a következő szezonban.

Az, hogy magyar versenyzőkkel vagyunk egy csapatban, halljuk őket magyarul beszélni, régi történeteket tudunk megosztani egymással, nagy dolog, mivel ezáltal picit otthonosabban érezzük magunkat a versenyidőszak alatt. Ez olyan pluszt jelent, ami majd mérhető előnyökben is megmutatkozik jövőre, és én személy szerint erre már régóta vágytam

– nyilatkozta lapunknak Peák Barnabás, aki karrierje során négy felnőtt bajnoki címet szerzett, és olyan rangos csapatokban szerepelt, mint az Intermarché-Wanty, a Human Powered Health, valamint a SEG Racing Academy. Peák Barnabás több alkalommal képviselte Magyarországot világ és Európa-bajnokságokon is.

– Külön öröm, hogy Dina Marcival együtt csatlakozhatok a csapathoz. 2017 óta nem volt magyar versenytársam és kollégám, azóta kizárólag külföldön tekertem, a legjobb éveimben is éreztem, jó lenne, ha lennének magyarok körülöttem. Láttuk a jövő évi kerékpárt, technikailag odatették, és kiegészítők terén is a professzionális szinthez elvárt, nem lesz kifogásunk – árulta el Peák Barnabás, akinek a nyáron meghúzódott a bal combizma, de odafigyel a pihenésre, és bízik benne, hogy sikerül felnőnie a feladathoz. Szeretné megvédeni idei magyar időfutam bajnoki címét, és a mezőnyversenyben is az elsőséget célozza meg. A versenyszezon január végén kezdődik és október végéig tart, de a versenyzőktől is függ, hogy kinek milyen programja lesz majd jövőre.