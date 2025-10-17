MBH bankmagyar kerékpársportmegállapodásDina MártonPeák Barnabás

Szintlépés előtt a magyar kerékpársport, egymás mellé került Dina és Peák

Új és izgalmas fejezetéhez érkezett a Valter Attila mellett talán a két legismertebb magyar férfi bringás, Dina Márton és Peák Barnabás karrierútja. A magyar kerékpársport történetének egyik fontos mérföldköve lehet az, hogy a két nemzetközileg is elismert versenyző 2026-tól csatlakozni fog az MBH Bank Cycling Team profi keretéhez. Ezzel hosszú idő után újra lehetőség nyílik arra, hogy a hazai klasszisok magyar háttérrel bizonyítsanak a nemzetközi mezőnyben.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 6:07
Nagy nevekkel erősített az MBH Bank Ballan CSB
Az országúti kerékpársport az elmúlt időszakban látványosan erőre kapott Magyarországon. A Valter Attila és Vas Blanka nevével fémjelzett generáció mellé újabb tehetségek érkeztek (Takács Zsombor, Valent Márk, Makrai Bálint). A Tour de Hongrie a régió egyik legfontosabb versenyévé vált, s a magyar kerékpársport dinamikusan fejlődő közegében a következő lépés az lehetett, hogy versenyzőink hazai támogatással szerepelhessenek minél eredményesebben a nemzetközi porondon. Ezért is volt nagy horderejű az a csütörtök esti sajtóesemény, amelyen az MBH Bank Ballan CSB kerékpároscsapata bejelentette, hogy két magyar klasszissal erősíti meg profi keretét jövőre.

A magyar kerékpársport új időszakába lépett azzal, hogy Dina Márton és Peák Barnabás csatlakozott a MBH Bank Ballan CSB csapatához.
A magyar kerékpársport új időszakába lépett azzal, hogy Dina Márton és Peák Barnabás csatlakozott a MBH Bank Ballan CSB csapatához.  Fotó: Perje Sándor

A magyar kerékpársport új időszaka kezdődhet el

A Duna-part közelében lévő, elegáns Sunhill Bisztróban tett nagy bejelentést az MBH Bank által szponzorált olasz istálló: jövőre náluk teker a magyar országúti bajnok, Dina Márton és a 2017-es Tour de Hongrie összetettbeli második helyezettje, Peák Barnabás – aki bő nyolc évvel ezelőtt felülmúlta a szlovénok szupersztárját, Tadej Pogacart.

– Az MBH Bank támogatása financiális oldalról nagyon fontos, hogy a csapatnak elég büdzséje legyen arra, hogy minél jobban szerepeljen a következő szezonban. 

Az, hogy magyar versenyzőkkel vagyunk egy csapatban, halljuk őket magyarul beszélni, régi történeteket tudunk megosztani egymással, nagy dolog, mivel ezáltal picit otthonosabban érezzük magunkat a versenyidőszak alatt. Ez olyan pluszt jelent, ami majd mérhető előnyökben is megmutatkozik jövőre, és én személy szerint erre már régóta vágytam

 – nyilatkozta lapunknak Peák Barnabás, aki karrierje során négy felnőtt bajnoki címet szerzett, és olyan rangos csapatokban szerepelt, mint az Intermarché-Wanty, a Human Powered Health, valamint a SEG Racing Academy. Peák Barnabás több alkalommal képviselte Magyarországot világ és Európa-bajnokságokon is.

– Külön öröm, hogy Dina Marcival együtt csatlakozhatok a csapathoz. 2017 óta nem volt magyar versenytársam és kollégám, azóta kizárólag külföldön tekertem, a legjobb éveimben is éreztem, jó lenne, ha lennének magyarok körülöttem. Láttuk a jövő évi kerékpárt, technikailag odatették, és kiegészítők terén is a professzionális szinthez elvárt, nem lesz kifogásunk – árulta el Peák Barnabás, akinek a nyáron meghúzódott a bal combizma, de odafigyel a pihenésre, és bízik benne, hogy sikerül felnőnie a feladathoz. Szeretné megvédeni idei magyar időfutam bajnoki címét, és a mezőnyversenyben is az elsőséget célozza meg. A versenyszezon január végén kezdődik és október végéig tart, de a versenyzőktől is függ, hogy kinek milyen programja lesz majd jövőre. 

Az MBH Bank Ballan CSB kontinentális csapatának kerékpárja a legmodernebb darabok közé tartozik.
Az MBH Bank Ballan CSB kontinentális csapatának kerékpárja a legmodernebb darabok közé tartozik. .Fotó: Perje Sándor

– Még nem beszéltük át a versenynaptárat, sem pedig a kiemelendő célokat. 

Nyilvánvalóan a Tour de Hongrie egy nagyon fontos verseny lesz a csapat számára. Azt gondolom, hogy egy magyar bejegyzésű csapatnak a magyar körverseny kiemelt jelentőséggel bír. Csapatszinten a magyar bajnoki cím megszerzése is tervben van, hatalmas presztízsértéke van egy ottani győzelemnek 

– árulta el Dina Márton, aki 2025-ben szerezte meg a felnőtt országúti magyar bajnoki címet, ezzel megszakítva Valter Attila hároméves győzelmi sorozatát. Pályafutása alatt több nemzetközi csapatnál is letette a névjegyét, többek között az EOLO-Kométa, az ATT Investments és a spanyol Euskaltel-Euskadi színeiben. Dina pozitívumként említette azt is, hogy nem kell edzőt váltania, továbbra is Kenyeres Ábellel készülhet. A magyar bringások hozzátették még, hogy jövőre a Giro D'Italián is indulni szeretnének.

Példaképeket a fiataloknak

A csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón Deák Gábor elnök elmondta, számított rá, hogy a csapat idén kontinentális szinten eredményes lesz, amit már több, mint húsz győzelem jelez. Úgy érzi, hogy az új versenyzői gárda jövőre egy szinttel feljebb, a profik között is nagy sikerekre hivatott. Kutas István, a 2024 óta főtámogató MBH Bank kommunikációs igazgatója szerint számukra a példaképek állítása és a fiatalok támogatása a fő cél, és örül, hogy öt magyar versenyző is van a keretben. Hozzátette, a kerékpársport támogatásáért már eddig is sok pozitív visszajelzést kaptak.

A kerekasztal-beszélgetésen részt vett az MBH Bank Ballan CSB csapatmenedzsere, Antonio Bevilacqua (középen) is.
A kerekasztal-beszélgetésen részt vett az MBH Bank Ballan CSB csapatmenedzsere, Antonio Bevilacqua (középen) is. Fotó: Perje Sándor

Antonio Bevilacqua csapatmenedzser arról beszélt, hogy nemcsak a versenyzői, hanem a stáb szintjén is szeretnék emelni a színvonalat. Örül annak, hogy Valent Márk, Takács Zsombor és Makrai Bálint mellé Dina Mártont és Peák Barnabást is sikerült megszerezniük, mert véleménye szerint komoly potenciál van bennük. Davide Martinelli sportigazgató arra hívta fel a figyelmet, hogy a csapat idén minden hónapban tudott győzelmeket felmutatni, Takács Zsombor például U23-as magyar bajnok lett, ráadásul úgy, hogy jóval fiatalabb, mint a kategóriájának többi versenyzője. 

Peák Barnabást fiatalabb korától ismerem, de Dina Márton is olyan versenyző, akire a többiek példaképként tekinthetnek. Rajtuk kívül csatlakozik hozzánk az olasz Masnada Fausto, aki 2019-ben szakaszt nyert a Girón. Ő és a két friss magyar igazolásunk vezérek lehetnek. Emellett figyelünk az U23-asokra, gyűjtögetünk UCI-pontokat

 – fogalmazott a csapat versenyigazgatója, Davide Martinelli.

Az olasz eredetű MBH Bank Ballan CSB 2019 óta működik UCI kontinentális besorolással, a csapat fejlődésének új lendületet adhat a magyar főszponzor támogatása. A több, mint három évtizedes múltra visszatekintő istállóban olyan nemzetközi kiválóságok nevelkedtek és szerepeltek, mint napjaink egyik legjobb időfutamosa, Filippo Ganna, vagy éppen Juan Ayuso, Filippo Baroncini és Giulio Ciccone, illetve az ezredforduló éveinek kiváló egynapos menője, a '99-es Lombardia győztese, Mirko Celestino. A csapat eltökélt, hidat képezne a magyar tehetségek és a nemzetközi elit között.
 

 

 

