Majdnem visszavonult, most közel két év után újra meghívót kapott a magyar válogatottba

Súlyos sérülés után tér vissza Máthé Dominik

A névsort végigböngészve Lukács klubtársa, a szintén a norvég Elverumot erősítő Máthé Dominik neve az egyik legfeltűnőbb. A 26 esztendős jobbátlövő legutóbb tavaly januárban játszott tétmérkőzést, ám kálváriája harmadik éve tart.

Máthé Dominik keresztszalagját 2022 februárjában műtötték meg először. A sportoló azóta további két beavatkozáson esett át, és a megpróbáltatások közepette még az is felmerült, abbahagyja a kézilabdát.

Máthé Dominik nehéz időszakon van túl (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az eddigi pályafutása során itthon a PLER és a Balatonfüred, külföldön pedig a Paris Saint-Germain és az Elverum csapatait erősítő Máthé tavaly október óta Elverumban végezte a rehabilitációját. A norvég csapat, amelynél korábban két idényt töltött, néhány nappal a harmadik beavatkozás előtt kereste meg, lakást, autót és rehabilitációs lehetőséget is biztosított számára.