Majdnem visszavonult, most közel két év után újra meghívót kapott a magyar válogatottba

Ünnepi mérkőzésre készül Chema Rodríguez csapata. A magyar válogatott november 1-jén Bécsben, Ausztria vendégeként lép pályára az Osztrák Kézilabda-szövetség megalapításának 100. évfordulóján, egyben a jövő januári, dán, norvég, svéd hármas rendezésű világbajnokság felkészülésének részeként. A meccsre – és az azt megelőző alapozásra – szóló keretet csütörtökön ismertették a hazai szövetség honlapján.
Immáron Lékai Máté nélkül a magyar válogatott
A csapatnak már nem tagja Lékai Máté, aki a szeptemberben mondta le a válogatottságot. Távollétében négy légiós, Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes), Pergel Andrej (Logrono La Rioja) és Lukács Péter (Elverum) lesznek az irányítók. A szegedi együttes kapusa, Mikler Roland ezúttal hiányzik.
Íme, a teljes keret!
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), KRAKOVSZKI Zsolt (ETO University HT), Pedro RODRÍGUEZ (MOL Tatabánya)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (Logrono La Rioja, spanyol)
Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), HÁRI Levente (ETO University HT), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)