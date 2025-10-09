Rendkívüli

  • Majdnem visszavonult, most közel két év után újra meghívót kapott a magyar válogatottba
Máthé Dominik

Majdnem visszavonult, most közel két év után újra meghívót kapott a magyar válogatottba

Chema Rodriguez keretet hirdetett. A magyar válogatott szövetségi kapitánya a világbajnoki felkészülés következő állomásán Máthé Dominikre is számít. A jobbátlövő legutóbb a tavaly januári férfikézilabda Európa-bajnokságon szerepelt a nemzeti csapatban, azóta súlyos sérülés hátráltatta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 9:36
Máthé Dominik legutóbb a 2024-es kontinenstornán lépett pályára a magyar válogatott mezében. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt
Ünnepi mérkőzésre készül Chema Rodríguez csapata. A magyar válogatott november 1-jén Bécsben, Ausztria vendégeként lép pályára az Osztrák Kézilabda-szövetség megalapításának 100. évfordulóján, egyben a jövő januári, dán, norvég, svéd hármas rendezésű világbajnokság felkészülésének részeként. A meccsre – és az azt megelőző alapozásra – szóló keretet csütörtökön ismertették a hazai szövetség honlapján.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez 22 játékost hívott meg az Ausztria ellen készülő csapatba
A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Chema Rodriguez 22 játékost hívott meg az Ausztria ellen készülő csapatba (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

 

Immáron Lékai Máté nélkül a magyar válogatott

A csapatnak már nem tagja Lékai Máté, aki a szeptemberben mondta le a válogatottságot. Távollétében négy légiós, Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson Rennes), Pergel Andrej (Logrono La Rioja) és Lukács Péter (Elverum) lesznek az irányítók. A szegedi együttes kapusa, Mikler Roland ezúttal hiányzik.

Íme, a teljes keret! 
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen), ANDÓ Arián (Balatonfüredi KSE)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), KRAKOVSZKI Zsolt (ETO University HT), Pedro RODRÍGUEZ (MOL Tatabánya)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), MÁTHÉ Dominik (Elverum, norvég), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum), PERGEL Andrej (Logrono La Rioja, spanyol)

Beállók: BÁNHIDI Bence (OTP Bank-Pick Szeged), ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-Pick Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), HÁRI Levente (ETO University HT), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya)

 

Súlyos sérülés után tér vissza Máthé Dominik

A névsort végigböngészve Lukács klubtársa, a szintén a norvég Elverumot erősítő Máthé Dominik neve az egyik legfeltűnőbb. A 26 esztendős jobbátlövő legutóbb tavaly januárban játszott tétmérkőzést, ám kálváriája harmadik éve tart.

Máthé Dominik keresztszalagját 2022 februárjában műtötték meg először. A sportoló azóta további két beavatkozáson esett át, és a megpróbáltatások közepette még az is felmerült, abbahagyja a kézilabdát.

Köln, 2024. január 18. Máthé Dominik a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, a Magyarország - Ausztria mérkőzés után a kölni Lanxess Arénában 2024. január 18-án. A magyar válogatott 30-29-re kikapott. MTI/Czeglédi Zsolt
Máthé Dominik nehéz időszakon van túl (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Az eddigi pályafutása során itthon a PLER és a Balatonfüred, külföldön pedig a Paris Saint-Germain és az Elverum csapatait erősítő Máthé tavaly október óta Elverumban végezte a rehabilitációját. A norvég csapat, amelynél korábban két idényt töltött, néhány nappal a harmadik beavatkozás előtt kereste meg, lakást, autót és rehabilitációs lehetőséget is biztosított számára.

Máthé kezdetben felkészülési mérkőzésen játszhatott az Elverumban. Volt honnan visszaküzdenie magát, hiszen a hosszas kihagyás miatt a sebessége is megkopott, valamint jelentős súlyveszteség is érte, nagyjából 14 kilót fogyott. Most csaknem két év után térhet vissza a nemzeti csapathoz, amely az osztrákok elleni találkozón kívül január 9-én, Győrben a románok ellen is barátságos meccset vív a vb-felkészülés jegyében.

 

