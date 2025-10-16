Kegyetlenül kihasználnák a Manchester Unitedet, a kormányfő is vakarhatja a fejét

Rendkívüli

Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Anglia legnagyobb stadionját húzná fel a Manchester United. Az angol rekordbajnok 100 000 férőhelyes új otthona, ami az Észak Wembleyje becenevet viseli, kétmilliárd fontba kerülhet majd, ehhez még keresik a finanszírozót. Már a projekt kezdeti szakaszában nehézségekbe ütközött a Manchester United, ugyanis vannak olyan telkek az Old Trafford környékén, amelyekről egyelőre nem tudtak megállapodni. A klub akár a kormány közbelépését is elvárná. Az is kiderült, mikorra tervezik a költözést Sir Jim Ratcliffék.

Tóth Norbert
2025. 10. 16. 10:44
Több mint egy évszázad után költözhet a Manchester United.
Százezres stadiont húzhat fel a Manchester United. (Fotó: Manchester United)
A Manchester United még márciusban jelentette be, hogy egy új, 100 000 férőhelyes stadiont épít, és az Old Trafford teljes környéke megújul. Ez a projekt potenciálisan évi 7,3 milliárd fonttal növelheti az Egyesült Királyság gazdaságát, ami nagyszabású társadalmi és gazdasági előnyökkel jár a régió számára is. Megközelítőleg 92 000 új munkahely, valamint több mint 17 000 új otthon jöhet létre, továbbá évi 1,8 millió látogatót vonzhatnak be ezzel, ami már kormányzati szinten is komoly volumen, éppen ezért az állam sem lehet közömbös a projekttel.

A Manchester United több mint egy évszázad után költözhet.
1910 óta szolgál a Manchester United otthonaként az Old Trafford. (Fotó: ED RHODES/Robert Harding Heritage/AFP)

 

Akadályokba ütközik a Manchester United stadionprojektje

Nehézségek ugyan vannak, de a Manchester United optimista, hogy létrejön a megállapodás az Old Trafford körüli telkekről. Ez óriási előrelépés lenne az új stadion felé. Ám a Freightliner nevű cég egyelőre betart az angol klubnak, ugyanis irreális árat kér a Stretford End mögötti szomszédos földterületért.

A Daily Mail úgy tudja, hogy a United körülbelül 50 millió fontot ajánlott, a cég pedig irreálisnak ítélt 400 millió fontot kér. A klub úgy véli, hogy kényszervételi végzés születhet a kormány közbelépésével, hogy meghatározzák a méltányos árat.

Azt a nyár óta tudni, hogy Manchester polgármesterének, Andy Burnhamnek a támogatását élvezi a projekt. A politikus már akkor felvetette, hogy aláírhatja a kényszervételi rendeleteket.

Hogyha ezen megállapodás meg is születik, továbbra is szembe kellene nézniük azzal a problémával a Vörös Ördögök vezetőinek, hogy finanszírozót kell találniuk ehhez a hatalmas projekthez, amely több mint kétmilliárd fontba kerülhet. A szélesebb körű infrastruktúra kialakításához kell a befektető, a stadion finanszírozását maga a klub, tehát Sir Jim Ratcliffék biztosítják.

Mikor nyithat meg az Észak Wembley-je?

A klub reményei szerint a 2030–31-es szezonra már az új otthonába költözhet. Ez azt jelenti, hogy a jelenleg futó idény mellett még legalább négy évadot az Old Traffordon, vagy esetleg más pályáján vendégeskedve tölt a Manchester United. Persze közben van más feladata is a klubnak: csak ki ne essen a Premier League-ből, mert akkor a nagy tervek értelmetlenné válnának.

Komoly pénzügyi gondok az angol óriásnál

A Manchester United társtulajdonosa, Sir Jim Ratcliffe bő másfél évvel ezelőtt vette át a Manchester United irányítását, és azonnal nagy megszorításokba kezdett, hogy rendbe hozza a klub pénzügyi helyzetét, amely borzalmas állapotban van. 2019 óta folyamatosan veszteséget termel az angol óriásklub.

Februárban a létszámleépítés mellett döntöttek, hozzávetőleg 150-200 alkalmazottat bocsátottak el, miután az előző évben 250 személytől már „megszabadultak”. Emellett a megmaradt személyzet ingyen ebédjét is megvonták, csökkentették a bónuszokat és leállítottak bizonyos jótékonysági célokra történő adományozásokat.

Kifejezték sajnálatukat az elküldött embereknek, de a Manchester United vezetése szerint ilyen nehéz döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy a klub működése ismét stabil anyagi alapokon nyugodjon. Emlékezetes volt májusban, amikor a United vezetősége közölte, hogy nem hajlandó állni számos alkalmazottjának a jegyeit. Rúben Amorim a saját zsebéből segítette ki a háttérben dolgozó mintegy harminc emberét, hogy elvihessék a családjukat az Európa-Liga döntőre.

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

